特斯拉在自动驾驶汽车领域排名靠后，却最受用户信赖

据Navigant Reseach的最新排行榜显示，特斯拉在自动驾驶方面已经落后于其它汽车制造商，但它仍然是消费者最信任的自动驾驶汽车。

Navigant根据每家公司在自动驾驶技术领域的目标和实现程度创建了一个排行榜，该排行榜的评判标准包含了目标、上市策略、合作伙伴、生产战略、技术、销售和市场占有率、产品性能、产品质量和可靠性、产品系列以及持久性等十个方面。

在Navigant最新的报告中，特斯拉在战略和执行方面完全垫底。早在2017年Navigant公布的排行榜中，特斯拉排名中游，当时距离特斯拉推出自动驾驶系统只有几年时间。

而另一方面，在消费者对自动驾驶汽车的认可度方面，特斯拉排名前列。Autolist也进行了相似的研究，探索汽车消费者最信任哪家公司推出的自动驾驶汽车。最新的研究结论表明，特斯拉是最受用户信赖的公司。有趣的是，消费者们对任何公司推出的全自动驾驶系统的安全性都心存质疑。

虽然特斯拉仍然领先，但是用户的认可度也从去年的32%下降到24%。Autolist的分析师声称：“作为自动驾驶领域的引领者，去年特斯拉的声誉受到了打击。虽然它的半自动驾驶系统拥有忠实的追随者和较高的知名度，但是几次车祸以及对驾驶员监视系统的担忧或许正消磨着公众对其地位的认识。”

但Electrek网站对于Navigant公布的这一排行榜持有不同意见。因为有太多的品牌正在秘密研究它们的自动驾驶汽车，这就让我们难以进行全面的评估，因此这一排行榜意义不大。