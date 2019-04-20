FTC：小扎要为Facebook用户信息泄露问题承担责任

据报道，美国监管部门正考虑就Facebook错误处理用户个人信息一事，对公司负责人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）进行某种形式的监管。

据《华盛顿邮报》周五报道称，Facebook与美国联邦贸易委员会（FTC）官员就其数据处理失误问题进行了讨论，讨论内容涉及让公司CEO扎克伯格个人承担责任。

该报道的内容来自于两位熟悉这一讨论的匿名人士。报道称，对扎克伯格进行监管能够向其它科技巨头传递一种信息，FTC可能会让他们的高管对侵犯隐私的罪行承担责任。FTC对于这一报道没有发表评论，Facebook也并未对置评要求立即作出反应。

自去年剑桥分析公司未经用户许可收集了多达8700万Facebook用户数据之后，FTC就开始对Facebook展开了调查。此前，因Facebook多次违反对用户的隐私承诺，FTC在2011年与Facebook达成了一项协议。该协议要求，如果用户隐私设置不允许分享个人信息，Facebook分享前需要征得他们同意。

FTC一直在调查Facebook的大规模数据泄露是否违反了这一协议。华盛顿邮报之前曾报道称，FTC正考虑对Facebook执行一项数十亿美元的罚款。如果执行这一罚款，将超过2012年FTC对谷歌开出的2250万美元的罚单，创下新的记录。

在过去的一年里，Facebook一直受到媒体报道的不断冲击，在这些报道中批评者称Facebook在保护用户隐私和数据上态度傲慢，而且未能阻止仇恨言论和错误信息在Facebook传播。

在最初的声明中，Facebook承认以纯文本形式存储了数万个密码，这意味着公司员工可以随意搜索这些密码，完全没有安全性可言。而在周四时，Facebook子公司Instagram在一篇博客中表示，受到密码安全漏洞影响的用户比Facebook承认的还要多出数百万。