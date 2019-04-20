英特尔“退群”，让全球5G格局再无悬念

在芯片行业全球首屈一指的英特尔，宣布退出5G智能手机调制解调器业务。事发突然，英特尔为何在举国5G关键时期选择退群?全球5G格局是否仍有悬疑?

英特尔退群，情非所愿

4月17日，苹果和高通握手言和，媒体欢呼着一场“三角恋”的终结，看到苹果5G手机重燃希望的喜悦，高通重新掌控苹果5G手机兴高采烈的同时，也应看到英特尔退出5G手机群时的落寞。

英特尔宣布，不会继续推出手机领域5G调制解调器产品，包括最初计划于2020年推出的产品。

公开资料显示，英特尔是美国一家主要以研制CPU处理器的公司，是全球最大的个人计算机零件和CPU制造商，它成立于1968年，具有50年产品创新和市场领导的历史。1971年，推出了全球第一个微处理器，所带来的计算机和互联网革命，改变了整个世界。在2016年世界五百强中排在第51位。

英特尔很早就开始发力5G芯片。早在MWC 2016上，英特尔就发表了5G移动数据时代将开始的预言，并且认为，它自己是业界唯一能够提供端到端5G解决方案的厂商，其中包括的5G硬件有智能手机，平板电脑等。

在2017年CES上，英特尔宣布了早期5G芯片——英特尔5G调制解调器，已在28GHz频段上成功实现5G连接，其中XMM8060为英特尔首款多模、全频段的商用5G调制解调器，原计划在今年中用于商用，然而曲未终，人已散。

另一个躺枪是苹果，眼睁睁地看着中国华为、韩国三星在5G手机即将量产之时，却被英特尔拖了后腿，傻傻在等待英特尔的5G芯片2020年量产。谁知，错过了5G最佳年华，却被出尔反尔的英特尔耍了。

其实，“负心汉”英特尔退出5G手机市场，除了拖延给苹果供货时间外，在今年2月份举行的MWC 2019巴塞展期间，英特尔透露与中国紫光展锐的5G合作已终止。而紫光展锐也在同一天发布了其首款5G多模基带芯片，并且称完全自主研发。

有分析称，英特尔终止与展锐的5G基带芯片合作，“实非不愿矣而是不及矣。”

从英特尔高管言行看，选择放弃5G基带芯片业务似乎是“明智之举”，然而，实在是一种外交辞令。

无奈之下，苹果与高通不计前嫌，走出法庭，采用了高通的5G芯片。英特尔被淘汰，符合优胜劣汰，适者生存的自然法则。业界更不必对5G产生过度悲观。

在英特尔退出后，全球5G芯片厂商仅剩下了五家，其中有一半来自中国。他们分别是：来自美国的高通、韩国的三星、来自中国的华为海思、紫光展锐以及中国台湾的联发科。

不要嘲讽英特尔，G群不是想进就能进

令人遗憾的是，2019年是全球手机5G元年，2020年将是大爆发的时刻，而5G芯片江湖少了一位盟主。英特尔退出5G智能终端群后，有挽留叹息，也有挖苦嘲讽。不过，需要指出的是，5G芯片确实很难。此前发表过一篇文章《做一颗5G芯片到底有多难？》这里引用部分：

首先，5G终端高不可攀。紫光展锐的5G研发工程师陈军在2019世界移动通信大会上曾表示，在技术端，5G的终端复杂性比4G更高。5G的运算复杂度上比4G提高了近10倍，存储量提高了5倍。在4G手机时代，很多标注电容量2600毫安，这都很正常。但是，5G手机功耗在4G的5倍以上，电池容量要在3000-4000毫安才能满足其功耗需求，降低功耗同时加大电池容量和充电能力，这是一个棘手问题。

其次，5G兼容性更高。5G基带芯片需要同时兼容2G/3G/4G网络，目前国内4G手机所需要支持模式达到6模，到5G时代将达到7模。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的4G/3G/2G网络包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、CDMA(EVDO、2000)、WCDMA、GSM，可以说，测试一颗芯片要跑遍全球运营商。

最后，投入成本高，回报周期长。中国工程院院士倪光南认为，在芯片制造领域，我们的资金严重不足，没人愿意把资金投入这样一个人才稀缺、获利周期长、失败概率大的领域，就拿京东方来说，持续投入10年后才开始盈利，也正因为如此，我们芯片制造一直没有太大起色，水平很低，只能称之为尝试，谈不上产业。芯片行业尚且如此，5G芯片更是难于上青天了。英特尔首席执行官Bob Swan公开表示：“我们对5G带来的机会感到非常兴奋，但在手机调制解调器业务上，还没有明确的盈利机会和良好的回报方式。”

尽管技术难度大，资本关注度低，成本回收期长，但是全球芯片5强中国仍然占据半壁江山。华为海思巴龙基带芯片以及三星的基带芯片基本上是自给自足。在全球公开市场上，众多手机厂商能够选择的5G基带芯片供应商就只有高通、展锐和联发科。

对于英特尔来说，5G智能终端已成往事。但是，对于中国芯片厂商来说，来者犹可追。中国芯片厂商在5G方面的突飞猛进，不仅打破了高通全球市场的一家独大，一起和三星分羹的局面，更提升了中国自主研发芯片的信心。小米董事长雷军曾经有一个很有名的言论：“三五年之内一定会有一家新的芯片公司是按沙子价卖芯片，而且取得巨大成功。”小米也尝试做了松果芯片，但二代至今无消息。

芯片行业的高门槛、回报周期长导致了玩家会越来越少，5家分羹的局面短期难以打破。

全球G“芯”战，规模商用决定成败

中兴之所以受制于人，芯片是高科技的短板，这是行业共识。3G、4G时代如此，5G时代的历史可能就不会这样写了。

要在一个行业树立领袖地位，肯定是研发先行。中国三大芯片厂商都在研发方面先后亮剑：

华为终端CEO余承东近日对媒体表示，仅2018年华为手机研发投入了60亿美元。芯片领域没有单独核算，比例一定不会少；紫光展锐此前宣布，已在5G芯片领域已投入了高达上亿美金的研发费用；联发科尽管没有透露5G芯片研发费用，但是公开表示将4G研发费用转移到5G方面来。

2018年6月5日，联发科公布了5G打造的基带芯片Helio M70，预计将于2019年年初开启正式商用；2018年12月，华为发布了5G终端芯片“巴龙5000”，以及5G基站核心芯片“天罡”。此后，发布了基于巴龙5000的折叠屏手机。

紫光展锐也在MWC 2019期间发布了5G通信技术平台马卡鲁及其首款5G基带芯片——春藤510，近日对外透露，正在快速推动5G芯片的商用化，已完成了5G通话测试，关键技术及规格得到验证，这标志着春藤510向商用化迈出了坚实的一步。

当然，论是手机还是芯片行业，能否规模化商用，成为检验成功与否唯一标准。联发科主打中低端的战略，但最近高调称在5G要进军高端市场，需要一个过程。但是，联发科中低端手机市场份额也不会小，仅非洲手机之王传音2018年出货量超过了1.24亿部，100%使用联发科芯片，这也是一款不小的蛋糕。

华为专注于自主研发手机，前一段时间传闻供给苹果5G芯片，仅是一种态度；华为计划2019年出货2.5亿部终端，未来将超越苹果三星成为全球第一，这是其商业模式；

紫光展锐首席执行官曾学忠表示，“5G时代我们的芯片是和海外是同步的，我国在一步一步缩小芯片差距。”不过，话说回来，今天全球范围内5G芯片市场与高通肉搏与狙击，任务就交给紫光展锐来完成，因为其高中低“通吃”，它是另类生存模式。

眼睁睁地看着中国5G日渐强大，美国总统特朗普感到了极为不爽。特朗普说，“我们要成为5G的领导者，我们在几乎所有的方面都是引领者”。因此，美国要在整个无线产业计划投入2750亿美元用于5G建设。

不过，中国5G也不是看戏的。近日，工信部部长苗圩在博鳌亚洲论坛上表示，将根据终端成熟情况适时发放5G牌照。按照工信部给出的时间表，2019年将进入5G预商用阶段，2020年将正式商用。有报告显示，从2020年到2030年，中国三大电信运营商预计将投资约2000-3500亿美元用于5G发展。仅在2019年投入5G金额超过340亿元。

而处于第一阵营的国产手机厂商也拿出了5G投入计划。Vivo高层表示，2019年将会加大投入，从2018年的40多亿，追加到100多亿，其主要对象就是5G技术研发；OPPO副总裁沈义人表示，OPPO将围绕5G、AI、影像、云、新材料这5大技术主航道，投入超过100亿人民币的研发成本，未来还将不断加大投入力度。

中国电信运营商和终端厂商在5G方面猛增的研发投入，这对于芯片厂商来说，是间接地利好，尤其是手机厂商直接支持了芯片厂商的高速前进。