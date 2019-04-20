深圳索粉之夜，我们围观了“姨夫”平井一夫的粉丝告别演出

在CES2019的索尼展台上，新上任吉田宪一郎代替平井一夫，成为发布会的主讲人，到了6月18日姨夫还会卸任索尼董事长职务，但这些不代表姨夫会远离我们，在刚刚结束的索粉之夜上，姨夫再次与中国索粉们欢聚一堂。

在去年成都举办的索粉之夜以四川当地特色变脸拉开帷幕，那今年的索粉之夜又有什么不同呢——在平井一夫先生与索尼中国董事长兼总裁高桥洋先生给狮子点睛后，索粉之夜以舞狮开场了。

平井一夫在1984年进入索尼与哥伦比亚广播公司合办的唱片公司，即现索尼音乐娱乐公司的前身，去年4月1日他卸任索尼首席执行官职务，到了今年3月28日宣布退休，将于今年6月18日卸任董事长职务，结束在索尼公司长达35年的职业生涯。在他担任首席执行官期间实现了扭亏为盈，是索尼中兴的关键人物。在中国索尼粉丝之中，被亲切称为姨夫的平井一夫不仅仅是索尼的“掌门人”，还是首席索粉，索粉们最高精神领袖，他的出现引起现场不断的欢呼声、掌声。

由于姨夫将于今年6月卸任董事长职务，今晚很可能是他最后一次参与的索粉之夜，粉丝们自然有很多问题，比如说在卸任后姨夫何去何从？姨夫表示在宣布卸任后收到不少企业邀请，但都被他拒绝了，卸任后他仍将守护索尼，继续为索尼服务，所以索粉可继续用购买索尼产品方式来守护姨夫的微笑了。到了明年索尼新任首席执行官吉田宪一朗来到可能索粉之夜现场，与大家见面时，也请大家好好支持他。

除了平井一夫亲临现场外，索尼还在现场展示了自己的特色，来自索尼音乐的95后中国新星Veegee和李聪来到了现场，为索粉们展示了歌舞。

随后四位索粉代表登场，例如索粉们熟悉的a7club，他们从自己的使用过、买过的索尼产品追忆索尼的历史，讲述自己与索尼产品产生的小故事，缅怀情怀与分享感动，展示自己对索尼产品热爱。

最有意思的是，索尼忠实粉丝陈斯拉为姨夫创作了长7.63米、高0.4米的长卷轴。长卷轴画的是368个索尼产品构成的城市，寓意索粉的梦想之城，当中隐藏了三件特殊产品：1、TC-261卡带机，这是当年姨夫父亲所拥有的索尼产品；2、TV-5-303微型电视，这是别人送给姨夫的一份礼物，在他心目中也有着非常重的分量；3、ICF5800收音机，众多音频爱好者心目中的经典款收音机，也是姨夫中学时给自己购买的第一台索尼产品。除了索尼产品外，姨夫与新上任的吉田宪一郎也被画到长卷轴当中。

也许深圳索粉之夜是平井一夫最后一次来中国参加粉丝活动了，现场他与高桥洋通过击鼓的方式，现场抽取了4名索粉，赠送他们索尼限定版T-shirts，并为他们带上台上的索尼产品亲自签名上“平井一夫”。其中一位索粉带的产品是著名理财产品索尼大楼模型，相信在姨夫签名后大楼又要升值了。

无论深圳索粉之夜是不是姨夫最后一次参加的中国索粉活动，但可以肯定的是索尼会继续与索粉亲密接触，继续推出像是A9G电视、A9相机、X1000M3等黑科技产品。