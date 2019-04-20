5G到底比4G多了些什么？

“啊，5G，你比4G多1G……”

不好意思，走错片场了。

5G，通信业的当红炸子鸡，从运营商到设备商到终端厂商，业界摩拳擦掌，已经开始热身，意欲在牌照下发后大展身手。运营商已经联合设备商在一些行业、场景试点，例如月初通车的粤港澳大湾区“超级工程”南沙大桥，广州移动联合中兴通讯同步做了5G覆盖，试用5G无人机巡检等新业务。

业界都在探索5G在垂直行业的应用机遇。那么，在用户眼中，5G相比4G的价值是什么？4月18日下午，一场别开生面的5G论坛在北京举办，极客公园创始人兼总裁张鹏主持，知乎战略副总裁张宁，一加手机创始人兼CEO刘作虎，武汉大学新闻与传播学院讲师、《奇葩说》辩手陈铭，华语影视演员郭碧婷，各界精英跨界论道，共同探讨了5G的意义。

这些基于需求侧的交流，对通信业探索5G运营模式，或许有一些启发。

沟通无障碍

首先从郭碧婷说起。作为一名不懂通信技术的知名影视演员，某种程度上她是“不差钱”的用户代表，对5G的需求简单、纯粹。郭碧婷认为，4G时代，出差在外可以跟家人、朋友、宠物通过视频沟通，5G可以让她更加感受到他们真实的存在。

同时，郭碧婷期望5G到来后，再也不用担心容量不够。“不用把我觉得不必要的东西删除，我可以全部保存。还有我工作时的很多资料、信息，艺人有很多作品，我随时都可以拿出来，随时都可以交付给该交付的人，随时都可以运用。”

郭碧婷表示，作为一名影视演员，其实已经见识过很多电影描绘未来带给我们的便利性，比如虚拟人物或者虚拟世界。“但是我突然发现，原来电影里面那些已经不再是幻想，它可以成真了，所以这带给我很大的梦想。”

这是典型的5G“超大带宽”需求。尽管4G的带宽已经能够支持移动端流畅地播放视频，但用户还想要更多。

always live

作为一家知识学习平台的高层管理者，张宁认为5G带来了“always live”。他解释，现在在路上可以随时听喜欢的在线音乐，或者知识课程，不断学习充电，这是3G时代难以想象的事情。但是，这些课程在4G时代以音频为主，尽管可以视频，但效果并不好。5G时代到来后，可以在网络上与线下论坛一样，让讲师和听众高度互动，带给参与者“live”的感觉。

简而言之，5G可以解决在线的沟通效率。此外。张宁还期待5G时代到来后，一些大型游戏也能够在移动端运行，也就是云游戏。

“5G时代AR和VR将会被消费者大规模使用，进入随时随地都直播的状态。拿出手机，点击一个按钮，几毫秒就可以与父母，最亲近的人，最重要的人连接。人与人的连接将更加紧密，未来将是一个更加真实的世界。”张宁认为。

这也是畅想5G的超大带宽特质，让人们的生活、娱乐、学习更加便捷。

再度延伸人类感官

下面一位是半专业人士。作为一位传播学高手，陈铭对通信网络这个最基础的传播载体必然不陌生。“5G是一种技术方式，但本质上还是一个信息传播的活动。这个全新的技术形态会怎样反哺新的表达形式，是我最好奇的。”

陈铭指出，人们可能没有意识到，网络综艺的海量爆发，其实与4G解决了传输问题有着巨大的关系，获取视听内容的途径、方式以及时间都大幅度增长。3G时代只能在电视或电脑前观看，到4G时代手机屏幕变大，网速变快，碎片时间都可以利用起来刷视频。

但是，4G仍然是滞后的、延时的、浅层的，内容生产者依然占主导地位，拥有强势话语权。在5G时代，定制化的私人节目将出现，每一个观看者同时也是参与者、创作者，如同弹幕视频。不同的是弹幕是文字，而且带来了噪声，5G时代筛选机制将更加完整，更具互动性，“综艺节目会出现深度参与式、开放式结尾，5G时代都可以畅想。”陈铭说。

5G更重要的，是延伸人类的感官功能。人类五觉：视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉，是感知外界客观存在的所有路径，信息传播的本质就是延伸感官，使它突破时间和空间的障碍。2G通话突破听觉，3G看图文突破视觉，4G看视频强化视觉，5G可以继续延伸视觉，并突破触觉。“如果接下来有谁在5G时代能把五觉同步延伸了，那就是时代的弄潮儿。”

电影《头号玩家》里面描述的科幻场景，也许并不遥远。一套带有压力装置的皮肤式衣服，让身上所有的触觉细胞同步延伸，配合3D技术的VR眼镜，五个感观就同步延伸了。“唯一的区别是分辨率，但是5G的时延已经超过了人的平均反应速度。换句话说，它可以把这个差别，缩短到人类神经能够发现的那条线以下。”

这是5G超大带宽和超低时延的技术结合，也是一个非常值得探索的方向，蕴含着难以想象的巨大潜力市场。

站在未来看现在

那么，参与讨论的专业人士是怎么看待5G的？刘作虎说，我身边很多的、包括科技圈的朋友，一直在质疑这个问题：5G究竟有什么价值？刘作虎的回答，一言以概之，“站在未来看现在”。

“当你想不清楚的时候，回过头来看10年前，有想过今天的社会4G带给我们的变化吗？可能在十年前的2009年，很多人根本没有想到今天的移动互联网对我们生活有这么大的影响。5G给我们带来了非常大的想象空间。”刘作虎认为，每一次通信技术的升级，基本上都是人类的一个进步阶梯。

站在未来看现在，我们会发现，5G一定会对整个通信行业、整个产业和生态带来巨大变革。刘作虎举例，以前我们羡慕美国人出门刷信用卡，现在中国的移动互联网生活更加方便。“5G万物互联，我们实时在线，虚拟跟现实的结合，这里面有太多想象的空间。”

刘作虎表示，5G是历史的趋势，是所有人必须要面对的，并主动去迎接。5G的发展过程，也是分阶段的：第一阶段是实现终端和云端无缝连接，网速足够快；第二阶段用3到5年时间，加载云计算和AI技术，手机变身为超级计算机，进入智能时代；第三阶段是未来十年的万物互联时代，无数的网络触点，让每个人都拥有一个虚拟的超级助理。

窥一斑而见全豹。本次论坛没有通信技术的探讨，但5G应用的畅想，给身处行业内的笔者带来了对5G应用前景更多的自信。5G绝不仅仅是比4G多几十倍的带宽，更是多了几十倍的、改变社会的可能性。