周鸿祎：我和老齐都挺好

2011年，就在360在美国上市的前夕，周鸿祎「运气不好」，碰上友商写检举信，主管部门要来做调查。老周就和搭档齐向东商量，自己去美国，齐则在国内盯着应对检查，这一盯，就盯到上市的前一天。老周打电话给老齐，问能不能坐飞机赶来参加上市仪式？他回忆，齐向东当时特别想来，但犹豫之后说，一百个头都磕了，别差最后一哆嗦，还是留在北京吧。当纳斯达克的钟声响起，周鸿祎的身边却没有多年来的老战友，公司公认的二号人物齐向东，不能不说是一种遗憾。

1964年生人的齐向东，比周鸿祎还年长6岁，曾在新华社工作17年，是新华社系统中最年轻的司局级干部之一，他和周鸿祎相识在1999年，彼时后者还不到30，刚从方正离职创办3721，3年后齐向东从新华社离职，去3721任总经理，开始了两人十余年的搭档生涯。

2005年，周鸿祎从雅虎离职后，开始了投资人的生涯，而齐向东则创办了奇虎，第二年，想念创业的周投资了奇虎，并成为公司的董事长，之后两人风雨同舟，开创了免费杀毒，打过了3Q大战，敲钟纳斯达克又在私有化后回归A股。

对360来说，齐向东是重要的，但在外界，比起常出现在聚光灯下的周鸿祎，齐向东的存在感少了很多。底色为绿的360，只衬托出了红衣教主这一朵红花。所以不久前360宣布转让奇安信股权并收回品牌授权时，才会甚嚣尘上，一个四年前就已开始的进程突然引起关注，解读困难就会引发各种无端的猜测。

齐向东想要什么？他不缺钱，2016年360完成私有化时，他就套现了差不多37亿元。但已过天命之年的他，作为一个成功的创业者，能够带领一家公司上市C位敲钟，却是堪称人生成就的梦想。周鸿祎说，老齐跟他多次唠叨这件事情，从在2015年创办奇安信，到最近在谈论资本的可能性时，重要的不是钱，而是想自己做一把。虽然从一开始，奇安信就带着360的烙印，但掌舵人一直是齐向东，这次转让股权，对周鸿祎来说，就是最后帮老战友一把，为奇安信的上市扫除障碍。

对周鸿祎来说，相当于又做了一次投资人，不过这次没有自己变成董事长，而是套利30来亿，还是赚了，收回品牌后，也不会出现，一个项目两个360来竞标的尴尬事，他也能没有拘束地去铺开大安全战略；对齐向东来说，这几年奇安信没少烧钱，越早能上科创板越好，按国内规则，360集团投资奇安信，存在同业竞争和利益输送的嫌疑，如果不转让股份的话，就要去做股权梳理，上市又要晚两年，何况股权转让的钱也不用他出。

对周和齐来说，都挺好。

老战友间「和而不同」

老周做生意的思路很跳跃，大家收费他免费，做着还做出了智能硬件、金融和直播，堪称安全企业中的一朵奇葩。但对于政企安全市场，从一开始，老周就看不上，这是他和齐向东不同的地方。

时至今日，周鸿祎对政企安全市场的评价也只是有潜力。目前整个政企市场盘子不过100亿左右，而360在2018的营收就已经达到了131亿元，至于政企市场的利润，用周的话来说，还不如一部游戏赚钱。

更让老周不太能接受的，是这个市场的现状。无论政府部门和企业，对安全都不够上心，在美国，IT投入的十分之一左右被用于安全，在国内，有时候有没有都是问题。而有采购项目的政企，往往倾向于买硬件应付检查，机房里放个盒子就安心了，至于有没有效果，不清楚，也不太关心。

需求影响供给，当客户关注的不是疗效而是安慰，老中医就比西医吃香。在周鸿祎看来，国内的网络安全企业大部分都在打同质化的价格战，产品缺乏创新，销售要靠关系，就像一个竞争的泥潭。至于卖的防火墙能不能拦住攻击，不能说没用，但这种特别想卖产品的心态，老周就不想和他们竞争。奇安信几年时间，从数百人扩充到6000人，营收做到20亿，固然齐向东的能力不容小觑，但从周鸿祎的角度来看，让360烧掉50亿去参与这种竞争，并不值当。

周鸿祎所希望的，是像曾经免费杀毒颠覆PC端的安全市场一样，用大安全的生态，去颠覆现在的政企市场。360的131亿营收，全部来自于广告、游戏和智能硬件，但老周却坚持认为，360是国内最好的安全公司，原因就是360的在网络安全能力上的优势。

优势主要体现在两个指标上，一个是挖漏洞，另一个是发现APT攻击。为什么360在这两点上比友商要强呢？从年报数据来看，360的PC安全产品市场渗透率达到96.98%，平均月活用户超过5亿，PC浏览器市场渗透率为82.11%，移动安全产品的平均月活用户为4.63亿，惊人的渗透率使得360拥有海量的网络安全大数据，安全专家再配合人工智能的技术，挖掘漏洞的能力远超其他安全企业。

对一家安全企业来说，假如都不知道哪里有漏洞，没有相应的威胁情报，那么防火墙产品就接近于不设防。奇安信的拳头产品天擎，使用的就是来自于360的威胁情报和数据能力。老周用入室盗窃做比喻，如果只有内部摄像头，不一定能抓到人，但如果街上的摄像头也都调用了，行迹就容易找到多了。随着网络的一体化，网络攻击最终会落实到对个人的攻击，而只有通过全网大数据才能发现攻击链的存在，实际已经有许多安全企业在合作使用360的安全大数据，除了收费外，还要将数据反馈，进一步加强360的安全大数据，这是其他安全公司短期内无法模仿的核心能力。

类比考试，如果闭卷能打60分，有了安全大数据的企业，就像是在开卷考试，能考到90分甚至更高。但假如考试的目的是及格就好，那60分和100分就没有差别，买谁的防火墙都一样。所以从2016年起，360就在做网上朱日和，包括公安部的护网行动，为什么360对这件「没油水」的事情这么积极呢？因为这种实际演练，会不断提高政企对安全的认知和要求，应付检查的及格水平不行了，领导都要承担责任，倒逼政企必须要做到100分。

老周觉得这是件「高大上」的事情，考核的模式变了，中国的整体网安水平提升，真正优秀的公司脱颖而出，整个行业都能收益。当然也包括360，安全大数据的作用凸显，老周的大安全就能做好生态，安全企业找360要大数据授权，360也能往外推荐产品，无论是奇安信，还是绿盟，启明星辰的，对于不错的企业，比如老周觉得山石网科的防火墙做的不错，不久前就投资了。

几天前AI财经社发文说老周是贾跃亭，老周特别委屈，自己怎么就成了贾跃亭呢？贾的生态在他看来就是产业链通吃，老周做安全生态，可没想过亲自下场去和绿盟、启明星辰等肉搏去，那是老齐做的事情，早在2015年奇安信成立的时候，两人就说好了，品牌和数据能力，360提供给奇安信，2B这部分的业务，让奇安信去做。哪怕转让股权后，360又开始做政企安全，打法也不会是再复制一个奇安信，老周自己就说了，那比奇安信都要晚三年了，何况前面还有绿盟等一批老大哥呢。

谁会是下一个「2号位」？

周鸿祎回想当年，和老齐意气风发的故事，一个重要的心得是，还好当年360不够大，业务单一，两个人才能足够专注。

美国有本书叫《2的力量》，老周看过，也和人讨论过，创业这件事情，有从0到1，也有从1到n，前者开创后者发展，就像乔布斯和库克，周鸿祎和齐向东。2015年齐向东开始做奇安信，实际就已经在脱离2号的位置，这两年周鸿祎也在试图寻找这样的2号位，但一直也不理想。

除了周鸿祎自己的挑剔和严格外，另一个重要的原因是，比起以往专注做免费杀毒的360，现在的360集团业务太多，安全、搜索、游戏、智能硬件都在做，这样全能的2号位太难找了。

于是老周开始考虑找多个2号位，每个业务一位，直接和他负责。但随着业务的继续延伸，老周自己先撑不住了。1号位的角色在于战略思考，必须有思考的深度，才有方向感，那需要对用户、对市场很了解，才能做好很多事。老周曾经一周七天，每天工作10个小时，但当有4个智能产品都要他来拍板定型时，他同样hold不住，思考上的深度和广度都在急剧地下降。

老周戏称，看来自己管不了太大的公司，要是有一万人的公司让他来管理，结果一定很糟糕。而老周和乔布斯的差距，也不是多少个齐向东就能弥补的。这种思考，进一步影响了周鸿祎对公司未来发展的定位，与其寻找许多个2号位，不如让这些业务成为独立的创业团队，有自己的1号位和2号位。毕竟，创业者的对成功的渴望和主动性，是远高过打工者的，这一点老周、老齐都是如此。

在周鸿祎的大安全战略中，是安全大数据和360安全大脑会是未来360集中投资研发的领域，也是其核心的能力所在，而其他的非核心的业务，则会陆续拆分。比如直播业务，就卖给了六间房。那么生态的其他部分要怎么补全呢？除了合作伙伴外，将业务拆成独立的小团队和投资外部的团队，将会是主要的方式，比如之前投资的山石网科。

4月18号在360儿童手表的发布会上，周鸿祎就盛赞了与之合并运营的Kido团队。他在之后的座谈会上，没有掩饰他对雷军小米模式的欣赏和学习，并表达了投资和扶持这样团队进入360生态的意愿。相比万人企业的1号位，对于500人以下的创业团队，老周感觉自己绝对可以做一个优秀的创业导师。

从投资的角度看，奇安信就是成功的案例。比起老齐，老周更不缺钱，如果360的大安全战略进展顺利，让中国的网安市场进入新的篇章，在新的生态里，老周也投出了十多家奇安信这样的企业，成为又一个投资教父。比起敲钟，这大概是他更加期待的荣耀了。