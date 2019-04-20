步步高2018营收183.98亿元，同比增6.65%

步步高4月19日发布了2018年年度报告。报告期内，公司实现营业收入183.98亿元，同比增长6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比上涨3.45%。

报告期公司新开超市门店38家、百货门店2家，进一步巩固了进驻区域的市场份额。报告期研发总投入2,680.55万元，其中费用化支出863.77万元。报告期研发投入主要为步步高翔龙ERP系统、步步高云通物流系统以及步步高支付系统，其中步步高翔龙ERP系统研发项目上线后，将从流程精细化、促销管理、自动补货、品类管理等方面对现有业务进行全面提升，建立零售运营核心能力。

报告期经营活动产生的现金净流量143,384.76万元，较上年同期增长27.54%。公司经营活动产生的现金净流量近年持续增长，并且明显超过同期净利润，表明公司的经营状况良好，经营活动产生的现金流能够为公司的正常经营提供充分保障、为公司的持续扩张提供有力支撑。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-274,998.66万元，主要投资于：新开超市门店38家、百货门店2家，购买长沙红星土地、江西赣州进度款、郴州泸州商铺与股权等，近年投资活动产生的现金流量均为负值的主要原因是：公司处于成长期，每年开设多家门店，并连续购建自有物业及其他长期资产，这些资产将为公司未来的快速发展打下良好的基础。

2018年，公司展开了一系列的动作：合作线上巨头，引入腾讯、京东战略投资者，合力打造智慧零售，成为零售升级先行者；各区域分子公司整合，管理层级扁平化，管理效率深度化；数字化战略的全面铺开，进行经营策略和经营模式的升级，加快数字化转型步伐；市场触点的快速下沉，以更快的速度获取更多的市场资源和市场份额。公司一系列的措施，旨在经济环境收紧和行业竞争日益加剧的背景下，为企业带来稳定发展和新的利润增长点。