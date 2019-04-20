在互联网+的赋能下，部分家装平台、企业尝试以“价格屠夫”的姿态，革新整个家装行业。也正因为互联网家装涉及建材采购、设计、施工等装修全链路，其所带来的价值不可估量。

但在高歌猛进之下，互联网家装呈现出来的或许仅仅是“虚火”，背后仍隐藏着不少问题。在多重困境之下，如今的互联网家装行业已经进退维谷。

潜力不足：受到资本市场冷落

互联网家装的“落寞之殇”，正在从顶端玩家向下不断“传染”。最典型的表现就是互联网家装平台、企业正在被资本市场冷落，对投资者来说已经不再具有吸引力。

首先中招的是土巴兔。此前，土巴兔是互联网家装市场的“霸主”——在互联网家装市场占有率、月度覆盖人数、APP月度活跃值等多项关键指标上均排在市场第一。但就是这样表现强势的土巴兔，上市之路却颇为艰难。

根据土巴兔初次申请上市的招股书显示，在报告期内（2015~2017年），土巴兔亏损分别为7.5亿元、5.63亿元、11.13亿元，三年累计亏损24.2亿元且在2018年上半年继续亏损6.36亿元，资产负债率在2018上半年达到356.62%。

而在2018年年底，土巴兔因6.5亿元存管资金涉无证经营支付业务、巨大资金缺口及不合规业务，使得其难以通过港交所审查，港交所网站对土巴兔标示的为“失效”。根据港交所规定，标记“失效”意味着企业没有主动撤回申请，但是也没有在规定时间内按要求补充相关材料推进上市流程。由此，土巴兔上市就此搁浅。

相较于土巴兔，齐家网幸运地成为了中国互联网家装第一股。但即使成功上市，齐家网同样遭到资本市场的冷遇。公开资料显示，2018年7月上市以来，齐屹科技股价并未得到认可，上市首日破发后处于高高低低的不稳定态势。截至4月18日收盘，齐家网股价为3港元/股，较4.85港元/股的发行价下跌了近40%。

笔者认为，互联网家装之所以没能成为资本市场的“宠儿”，在于自身并不具备广阔的投资价值和潜力。从互联网家装的本质特性来看，其是服务型驱动的行业，与其他产品型驱动的行业相比，互联网家装在营收规模、净利润、运营效率、品牌集中度等多个维度上存在较大差距。

不管是企业内部管理，还是外部经营，互联网家装平台、企业稍有不慎就有可能导致亏损。有着不少弊端的互联网家装像是一个“地雷”，资本市场担忧其随时有可能“爆炸”。

悖论：利润与品质背道而驰

从另一个角度看，互联网家装之所以陷入困境，还在于其实是一个悖论。

在家装过程中，绝大多数消费者固然看中性价比，但他们同时更重视品质。而互联网家装玩家为了争夺用户，往往大打价格战。据了解，很多互联网家装平台、企业打出599元/平米、699元/平米的报价，且包设计、包主材、包施工等，远远低于市场1500元/平米的一般行情价。

但这样较低的报价，显然不可能长时间维持。从传统家装的整个流程来看，主要包括寻找装修公司、签合同、设计、实地量房、建材采购、安装等环节。而互联网家装除了要在线下布局之外，还要付出更多资源、资金等去寻求线上流量，支出更大、成本更高。

这就意味着，互联网家装纯粹依靠价格优势获客、盈利的模式存在较大弊端。超低的价格导致互联网家装平台、企业并没有获得高额利润，甚至会出现亏损。但这与企业追求利润的本质是相悖的，并不具有可持续发展性。

更重要的是，品质是目前家装行业最为重要的竞争核心之一。如果大打价格战却忽视了品质，就不能与消费者的诉求相契合，互联网家装也就失去了立足之基、立命之本。

不具备颠覆性：问题依然多多

互联网家装的另一大软肋，或许是其并不具备真正的革命性和颠覆性，只是将家装行业与消费者之间的流程和环节从线下转移到了线上。因此，没有解决行业核心难题的互联网家装，不可避免地会存在诸多问题，并没有让家装变得透明。

根据艾媒咨询发布的报告显示，46%的互联网家装用户受访者认为互联网家装服务平台最需改善之处是隐形增项多。据悉，很多互联网家装平台、企业在报预算时，施工费、材料费等没有明确划分，依然存在预算报价低开高走、偷漏项目等情况。

此外，即便现在网上能查到很多家装建材的价格、质量等，但部分互联网家装企业的报价清单中依旧不标明材料的型号、产地、尺寸规格、级别等细节，对消费者作出判断产生严重干扰。

而且就目前来看，不少互联网家装企业的装修资质、简介、过往装修情况、施工质量等信息存在虚假或缺失。虽然互联网家装平台表示通过第三方监管等线上服务，消费者或可减少不合理支出。但是整个互联网家装行业的透明度，依旧有限。

事实上，已经有互联网家装平台、企业开始撑不住多重问题带来的巨大压力。最典型的案例，就是去年11月底，上海首屈一指且在业内出属于顶尖玩家的互联网家装平台优居客突然发布破产清算公告。结果就是仅仅上海就有1000多位消费者的权益，受到重创。优居客的倒闭有多重原因，但最直接的原因是资金链断裂导致经营恶化。

而这或许仅仅只是互联网家装之死的一个开始。互联网家装的江湖，显然已流露出腐烂味道。在可以预见的未来内，还将会有更多互联网家装平台、企业出现亏损、倒闭等情况。被互联网+这一前沿元素赋能的家装行业，由此只剩下一地鸡毛。