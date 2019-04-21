官方发布红米Y3视频： 很抗摔

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IT之家4月21日消息 小米子品牌Redmi最近在Twitter上发布了一则即将推出的Redmi Y3的视频，主要演示了该机的抗摔能力。
视频显示，Redmi Y3采用水滴屏，后置双摄像头和指纹识别模块。视频演示了该机拥有非常出色的抗摔能力，扔在垃圾桶里然后滚下楼梯也毫发无损。
根据官方此前的消息，红米Y3将携3200万自拍摄像头与大家在4月24日见面，该机搭载高通骁龙636处理器，内置4000mAh电池。
视频：点此观看
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