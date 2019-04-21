揭秘微软实验室：近距离审视Surface Hub 2S

4月21日消息，据Digital Trends报道，在微软位于美国华盛顿州雷德蒙德市（Redmond）的33号楼（Building 33）里，有个你从未见过的会议室。里面有个巨大的发光球体，用以充当会议室中的“巴基球”。360度摄像头从吊舱的死角处冒了出来，吊舱周围则摆着许多凳子，墙上挂着数台为团队打造的数字面板Surface Hub。进入吊舱就像进入另一个世界，欢迎来到“生产力园区”（Productivity Zone）。

33号楼里的球体预示着未来，就像任何优秀科幻电影中描述的那样，它看起来一点儿也不像当前的世界。微软现代工作与生活设想部门负责人安东·安德鲁斯(Anton Andrews)，清楚地说明了推动办公室变革的原因。他说：“我们认为我们可以做得更好，我们也必须做得更好。”

图1：微软的设想中心（Envisioning Center）有个你从未见过的会议室。目前它使用微软原始的Surface Hub，但很快将升级到新的Surface Hub 2S

Surface Hub是实现微软这一愿景的关键，它打造了了身临其境的视频会议、白板空间、文档共享空间等。第一代Surface Hub在商界很受欢迎，但它有几个关键缺陷。值得注意的是，它无法移动。因此，微软重新设计了Surface Hub，并在此过程中重新思考了未来办公室的样貌。

这是个正确的决定。通过Microsoft Office重新设计现实世界的办公室，微软正在尝试彻底改变你的办公空间和工作方式，这次是通过Surface Hub 2S实现。微软的目标十分明确，显得雄心勃勃。重塑团队精神，然后让它经得起时间的考验。安德鲁斯说:“我们认为还有一个尚未解决的问题，那就是合作。我们如何才能帮助人们走到一起，并以更丰富的方式共同工作。”

Surface Hub 2S的设计之旅

这次“未来之旅”从87号楼（Building 87）开始，这是微软校园里几十栋大楼之一。在华盛顿普吉特湾及其周边地区，大约有4万人为这家科技巨头工作。其中约有250人在87号楼工作，他们负责制造原型设备。微软设备部门（Microsoft Devices）的高级原型经理约翰·哈利(John Haley)解释说：“所有产品都是在这里诞生的。”

哈利在高级原型设计中心(Advanced Prototyping Center)工作，该中心就在工业设计中心(industrial design space)的对面，那里是设计团队的神经中枢。在那里，由工业设计师、用户界面专家和硬件工程师组成的团队正在构建微软的未来技术，Xbox、HoloLens以及Surface等创意都出自这里。

工业设计中心拥有大约12台工业规模的3D打印机，以及数十台数控打印机，它们都被用于打印Surface原型设备，包括Surface Hub 2及其后续产品Surface Hub 2X。哈利表示:“我们平均每天打印大约400个独立部件，这与快速迭代有关。比如说我们早上有了个想法，然后为了尽可能快地证明它，我们需要尽快给出实物。”

Surface Hub 2S与2015年推出的Surface Hub不同，它不是安装在墙上的，而是放在与眼睛齐平的、斯蒂尔凯斯(Steelcase)设计的支架上。拔掉屏幕的插头，你可以把它推到办公室的任何角落，这意味着协作不再局限于会议室。设计这样巨大的装置并非易事。哈利不得不购买更大的数控机床，因为Surface Hub的部件无法利用制造Surface Pro 6(或预期后续产品Surface Pro 7)的机床上生产。

微软设备部门高级设计师、Surface Hub 2S项目负责人凯琳·古尔（Kaeling Gurr）说:“我们把对细节的痴迷应用到所有较小的设备上，同时也将其应用到大型设备上，这实际上一点儿都不容易。随着设备的尺寸增大，缝隙、分离裂口等也会增大。所以，实际上每个部分都需要很多硬件和工程创新，以便把它们无缝地结合起来。”

如果你仔细观察，你会发现，微软这种对细节的痴迷可以从很多地方显现出来。以Surface Hub 2S的边框为例，现在只有15毫米宽。这些边框由精密加工的铝制成，并经过双重阳极氧化处理，先是让你看到在许多Surface产品上看到的铂光洁度，然后第二次实现从正面可见的黑色光洁度。古尔说：“这种处理让边框显得更窄。”

近距离审视Surface Hub 2S

Surface Hub 2S的屏幕是个50英寸、4K像素的显示屏，支持多个用户的多点触摸。它经过哑光处理，给人以类似纸张的触感。微软表示，他们花了一年多的时间与一家玻璃制造商合作研发防眩光技术，在100多个样品屏幕上仔细寻找笔尖和屏幕表面材料之间的平衡。如果出错，笔尖就会在材料表面上跳动或打滑。操作正确时，你甚至不会注意到正在在玻璃上书写。

古尔说:“我们会得到一大盒玻璃，上面的蚀刻处理方法各不相同，我们会拿着笔坐在那里，在每种玻璃上作画，感受不同玻璃带来的触感。然后，我们会对防眩光性能评估，并根据屏幕的清晰度和遮挡光线的能力来调整触摸和感觉体验。”

图2：微软Surface Hub 2S的制作方式

古尔指出，屏幕内集成的技术也会影响屏幕的质量。传统上，屏幕边缘照明会在边缘产生些晕动感。古尔说:“Surface Hub 2S屏幕有超过100个单独的光点，这让你在整个屏幕上看到非常漂亮、均匀的灯光和颜色。”所有这些技术都是Surface Hub 2S起售价高达9000美元的重要原因。但对于高科技会议室来说，这是个合理的价格，只是它不适合放在住宅的书房里。

从许多方面来看，Surface Hub 2S的后面和前面一样有趣。首先，背板本身的颜色和质量。大多数大屏幕电视都有黑色的后面板，这种颜色掩盖了用于制作大屏幕的注塑工艺所带来的缺陷。设计师将这些小缺陷称为“流痕”，它们是工具头对材料的影响所致。古尔及其团队发现，他们经常需要将产品返回给制造商，以便清除所有这些痕迹。最终的结果是，他们可以打造像前面一样漂亮的后面板。

纵向模式的强大功能

Surface Hub 2S有个独特的后保险杠，填补了后面板的空白。它包含有独特的旋转机制，可以让你把屏幕从横向旋转到纵向模式。这就是Surface Hub 2S未来版本Surface Hub 2X的标志性特点。古尔表示：“这实际上是非常简单的升级，每个Surface Hub 2S都有可能在未来变成Surface Hub 2X，这要感谢安装在磁盘底部的一个计算模块。它包含了计算机的全部核心，如CPU、RAM等。更换墨盒就能解锁旋转功能。”

升级解锁某个已经存在的功能令人惊讶，同时也让人有些恼火。既然设备已经具备某种功能，为什么不能从一开始就使用呢？微软对此回应说，软件还没有准备就绪，该公司不希望用户获得失望的体验。微软的核心竞争力在于软件，但它越来越专注于云计算和人工智能。如果没有这两个领域的紧密联系，仅仅增加一个设计团队（即使是行业中最好的设计团队），微软可能也无法打造出更好的产品。

Microsoft Teams功能是这一愿景的核心。Microsoft Teams是个协作平台，它将聊天、白板和视频会议等概念结合起来，就像Office将Word和Excel等程序结合起来那样。但是Office套件中的程序只需要键盘、鼠标和电脑就可以运行。微软设备部门设计首席副总裁拉尔夫·格伦(Ralf Groene)解释称：“这是一场舞蹈盛宴。从一开始，我们就喜欢把硬件当作软件的舞台。所以我们不把硬件放在前台，而是把硬件放在后台，这样软件就可以运行了。”

地球上最安静的地方

任何使用过Surface系列产品的人都知道，微软会在细节上大做文章。这种态度也渗透到公司产品的各个方面，甚至包括声音。微软设备的人类因素首席工程师亨德拉吉·戈帕尔(Hundraj Gopal)解释道：“我们痴迷于声音。”戈帕尔是一位演讲和听力科学家，他对声音的热情不亚于名厨对香料的热情。

正是因为有了戈帕尔，微软才投资150多万美元建造了最好的消声室。这是一间专门建造的房间，从上到下布满了尖刺泡沫。它本质上是个独立的声音堡垒，允许近乎完美的隔离和几乎保持完全的寂静，这意味着它是测试扬声器和其他音频设备的最理想场所。三星在加州也有类似的消音室，大多数音频公司也有，但微软的消音室更为安静。

图3：制作微软Surface Hub 2S监听显示器

戈帕尔表示：“我们拥有世界上最安静的地方，这已经被列入吉尼斯世界纪录。”微软消音室可以让工程师们完善按键的声音，为嗡嗡作响的风扇找到最佳的音高，并确保在视频会议期间得到最佳效果。

微软热衷于协作。戈帕尔认为，让人分心的砰砰声和嘶嘶声会让你脱离“用心交流”的状态。当你考虑到人类交流的广度时，这一点尤其重要。有些语言依赖于点击和弹出的声音，它们有不同的微妙作用。

微软高级人类因素工程师约翰·莫里斯(John Morris)对人类互动的细微之处也有着类似的痴迷。他负责耳室，可能是对Surface Headphone测试而留下来的。他所掌握的其他工具的效用不那么明显，但当他解释这些工具时，它们就变得有意义了。

举例来说，由电极组成的帽子用来测量大脑活动的脑电图，莫里斯用它来测量使用Surface设备的人的大脑活动。对于Surface Hub 2S,莫里斯对不同的测试对象使用了EEG，以确保Surface Hub 2S在支架上的角度是完全正确的。太陡了很难在上面写字，太平了就变得与桌子差不多，不再有白板的效果。

微软在研发Surface Hub 3

沿着87号楼黑暗的走廊往下走，你最不可能发现的是个特殊房间，那里堆满了疯狂科学家的示波器和仪器。这就是高级研究经理蒂姆·拉基（Tim Large）管理的应用科学团队（Applied Sciences Group）所在地。而且，这里可能是攸关Hub未来的关键所在，会影响你每天早上走进的办公室。

拉基表示：“我们的工作是在未来2到3年的时间里，寻找可以整合到我们产品中的新技术。”在实验室的角落里，一个半透明的显示器正对着一组摄像头，这些摄像头可以跟踪某个人的眼睛和运动，以便更好地将摄像头直接对准他们，无论他们在房间里可能移动到哪里。第二个更深奥的演示旨在模糊工作区和物理空间之间的边界。

拉基继续称：“这个显示器实际上锁定在你的脸上，它会为你的左眼和右眼呈现不同的图像，并在你的头部位置呈现这些图像。你应该给人的印象是，你正在透过一扇窗户往远处看。”当我们观看时，窗口的另一边有人拿出个3D物体，那是个可以添加到视频会议中的虚拟小部件。其效果有点儿令人眼花缭乱，也有点儿令人不安，与我们尝试过的任何合作体验都不一样。

这正是关键。微软想要重新思考工作场所的方方面面，从我们使用的软件到我们居住的空间。从我们所看到的情况来看，微软对变革的态度是严肃的。关注协作这不仅仅是口头上的，而是以有意义的内部重组形式转化为行动。拉基戏称：“我们以前是楼梯下不起眼儿的所在。”现在，拉基已经拥有美妙的空间和无数供他使用的工具，让我们看看他接下来会变出什么魔法。