奔驰维权女回应拖欠工程款500余万：若欠百万不会被公安放过

IT之家4月21日消息 西安女子坐在奔驰车引擎盖上维权一事最终以和解告终，然而奔驰女车主王静（化名）近日被曝骗走数十家商户以及各类供应商工程款约575万，对此上海警方也证实，其确实曾被追债。

4月19日，有媒体报道，2018年6月，一家名为“竞集守艺人”的美食广场在上海市闵行区爱琴海购物公园开业。工商资料显示，该广场由上海竞集文化发展有限公司经营。多个可靠信源向该媒体证实，奔驰女车主W女士系该公司监事，而在奔驰维权事件中多次受访的、自称W女士家属的男子徐某系该公司最终受益人。据催债者们统计，上海竞集文化发展有限公司共拖欠了约20家商户或供应商至少575万元。

企查查公布的信息显示，该用户提及的上海竞集文化发展有限公司，执行董事为黄某某，王静为监事，徐某持股74.25%。

据北青报报道，对此王静回应称，“这是公司的事儿，她只是公司的一名高管。这些人明显是来蹭热点，而且是无理取闹，我本是想各归各一码归一码。我只能这样回应，一我没有携款潜逃、二、我不是诈骗犯。”、“没有欠款，再跟你说一遍，所有的东西一对一，二对二，我不相信我欠款几百万，公安局会放过你。”

另外，王静还表示已经委托律师在处理，法律会有一个公正的判决，谣言不可能把自己变成一个犯罪者。