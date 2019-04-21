为何大部分安卓机，都不学iPhone加入静音键？

iPhone经过多代变迁，外观设计已经有了很大的改变，手势操作成为主流，物理按键渐渐淡出历史舞台，就连iPhone标志性的Home键，自iPhone X开始，也已经离开了我们的视线，不过有趣的是，随着手机一体化程度的提升，连3.5mm耳机孔都敢勇于取消的iPhone，却仍旧保留着响铃/静音键，这就不免让很多安卓用户鼻头发酸：为啥大部分安卓机，都不加入静音键呢？难道是专利保护？但如果有专利门槛，为啥又有一些安卓手机设置了这一按键呢？

其实在侧面设置静音键并不是iPhone的专利，这项技术在最早是Palm公司首创的，并不存在专利门槛，那么既然不存在专利门槛，很多安卓机为何又不加入这一十分实用的按键呢？这里面就涉及到Android与iOS两个系统之间的差别。

简单来说，因为早期的iOS缺少控制中心，而Android却有独有的widget桌面。也就是在iOS7之前，因为没有控制中心，iPhone想要在没有实体按键的情况下来进行手机静音需要很复杂的操作才能实现这个功能，也就导致iPhone为什么会一直带着这个静音键的主要原因。

而Android的开源导致Android在这方面的功能性要比iOS好很多，在手机静音方面也不需要很复杂的操作，比如说长按音量“-”来实现静音，屏幕画面滑动静音、状态栏工具静音、手机翻过来静音、还可以自定义设置按键静音等等功能，导致Android完全没有必要去增加一个静音实体键。其实一句话就可以总结“Android卖开源，iPhone卖设计”正是这原因，也使得Android在很多实用小功能方面会比iPhone要好很多很多。

其次则是相对而言，添加物理按键则需要增加相对应的设计成本，维损成本等等。而且本身这个功能键的作用小，由于使用的是Android系统，静音的功能简直太多，用户在这方面有更多的操作方式去取代这个物理静音键，所以很多手机厂商在设计一款新的手机时，考虑到用户需求不大，所以很少会做这种费力不讨好的事情。

虽然iPhone目前还是属于手机界的标杆之作，也让很多手机厂商进行效仿，但是iPhone本身的iOS系统与Android相比，有优势也有劣势，所以很多手机厂商哪怕在效仿iPhone设计的时候，也不会去盲目的效仿它的所有，毕竟Android也有自己的优势，何必放着优势不用还要被人说山寨呢？虽然在一些时候物理静音键会更方便一些，但Android手机的自定义优势确实iPhone无法企及的。

所以，正是因为安卓手机厂商认为用户需求不大，同时也是因为Android系统本身自带的优势导致安卓手机厂商认为完全没有必要去再多花成本另外添加一个静音键，而对于依赖这一物理键的小伙伴们来说，恐怕只能习惯在系统中控制音量了。