最近，中国的部分地区都发生了大小不等的地震，特别是4月18日13时01分，台湾省花莲县海域发生了6.7级地震，震源深度有24千米，据台湾灾害应变中心官网消息，截至17时，全台共计17人受伤。同样发生是这个月，北京怀柔区在14日12时47分，发生了3.0级地震，震源深度19千米，而就在一周前，北京海淀区上庄镇附近也发生了2.9级地震。

地震带来的灾难，我们十分清楚，也经历过那些因地震带来悲痛。因此，在此前，都会有各种小知识告诉大家如何防范地震，在地震来临时如何逃生救命，同时，在每次地震过后，网上总是会出现“生命三角”或“救命三角区”这些高频。今天我们就来看看，“救命三角区”真的可以在地震发生时保命吗？

什么是“救命三角区”？

“救命三角区”也被叫做“生命三角”，当建筑物倒塌落在物体或家具上的屋顶重力会撞击到这些物体，使靠近它们的地方留下一个空间。物体越大，越坚固，它被挤压的余地就越小。而物体被挤压得越小，这个空间就越大，于是利用这个空间的人免于伤害的可能性就越大——这个空间就是传说中的“生命三角”。如果地震发生时在床上的则要翻身下床，如果可能还要尽量接近外墙，伺机逃出。同理，在车里的人要立刻出去坐在或趴在车边。“生命三角求生法”是目前流传最广泛的地震求生法。在国内，历经汶川、玉树、雅安等地震后,这一理论也开始在网络上大热.一些人还根据拍摄的地震现场废墟照片指示所谓的“生命三角区”，以推广这一逃生方法。

其实，“生命三角”最早源于1985年，是国际救援者道格·库普提出的避震理论，道格·库普自称“全世界最有经验的救援队长”，并称自己曾在896座大楼废墟间攀爬，救出12万条人命；他在网站上发布大量图片，显示自己到过的废墟：秘鲁金矿坍塌、土耳其地震、希腊地震、日本火车站倒塌……还有“9·11”那天的世贸大厦。因此他提出的理论声称：地震来时，要在能形成三角形空间的位置躲藏，“生命三角”由此得名，也被人信服。

1996年，库普在土耳其尝试验证这一理论，他的团队将20具人模型分别放置于一座楼内的桌子底下和旁边，接着炸毁了那座楼房。现场清理报告指出，桌子底下的10具模型均被掉下的房顶“砸死”，而旁边10具则全数“生还”。这个过程还被拍摄成名为“生命三角”（Triangle of Life）的纪录片。库普还批判了各国地震救援机构推行的传统避难方式。按照他的说法，地震中使用“生命三角”求生，可以获得90%的生存率，用传统方法则会导致98%的死亡率。但美国红十字会、地质调查局则公开反对这一理论。

“救命三角区”真的有效吗？

当然，任何事情没有绝对的对错，“生命三角”的说法也一样。有专家就表示，“救命三角区”的流行，表明了人们对于地震自救的关注，但众多证据表明，在地震中寻找“生命三角”并非合理有效的做法。实际上，根据相关统计，一般地震中真正危险的是四处乱飞的残骸和杂物，房顶可能从四面八方不同的方向砸下来，根本无法预料哪里是那个最终的‘生命三角’。而且，原本想用来帮你支撑的重型家具，完全有可能由于晃动先倒在你身上。

云南省地震局有关专家认为，“生命三角”可遇不可求，地震发生时，由于无法预知地震的方式、倒塌发生的方向，就不知道什么地方会有所谓的“生命三角”避震空间。因此，“生命三角”能不能救命，还要视具体情况而定。

同时，地质学家和抗震工程学家也曾表示，房屋受到地震波袭击时，可能发生各个方向上的平晃。坍塌也分成房顶平塌、墙体外倒、墙体内倒和房顶M形向下弯折几种。所以，尽管观察地震造成的废墟，我们可以发现在一些位置上确实存在类似的“三角空间”。不过，在地震发生时，人们无法预先知道地震的方式、倒塌发生的方向，也就无法知道什么地方会有所谓的三角“求生空间”。强调“生命三角”可能带来的一个显而易见的问题是，原本你指望用来支撑“三角”的支撑物很快就倒下了。

遭遇地震 记住要“伏地、遮蔽、手抓牢”

在地震中，人很难移动位置。移动的距离越远、时间越长，在这途中受到各种杂物袭击的危险性也会大大增加。据了解，在美国地震最频繁的地区加州开展的公共健康调查显示，在地震中，人们跑来跑去找地方躲或者犹豫不决，确实会大大增加被飞在空中的东西打中的概率。

美国红十字会灾难教育部前主管洛基·罗普斯（Rocky Lopes）表示，根据对加州地震生还者所作的综合统计，地震最危险的伤害因素并非轰然塌下的屋顶，而是四处乱飞的物品和碎玻璃。因此，地震时“躲在桌底”的传统方式仍然是最有效的。并且，要做到“伏地、遮蔽、手抓牢”（Drop，cover and hold on）的地震保护自身口诀。这个口诀教导大家，在地震来临时要赶紧钻到桌子下边或用靠垫捂住最脆弱的头部，手牢牢抓住桌子腿并做好桌子大幅度移动的准备。

相似的说法也来自台湾民间搜救组织，此前有媒体曾专访过该组织的成员，他们表示，其实“生命三角”的做法在台湾是不合适的，可以应用“生命三角”的建筑，台湾大概早就没有了。台湾建筑多由钢筋构筑，大地震中会弯曲成各种形状，很多地方根本就没有三角空间。

其实，在地震发生时，不是每栋建筑都会在地震中倒塌，也不是每一场造成伤亡的地震都会导致房屋的严重倒塌，但几乎所有会造成人员伤亡的地震中，都肯定会出现物品、碎玻璃乱飞的情况，它们带来的伤害常常是致命的。

即便是发生了房屋倒塌这样的严重情况，“伏地、遮蔽、手抓牢”同样是有意义的。地震救援专家发现即使房屋倒塌了，桌子之类的家具也常常能为人们提供保护。而随抗震减灾工作的开展，“中国近年修建的七层以下居民楼采用现浇钢筋混凝土的砖混结构，更高的则采取框架结构，也是现浇的，这些房屋的屋顶不会掉下来。”

各种方式都是为了让大家在遇到地震时可以更好地进行自救，虽然方式各异，但都各有一番说辞，但唯一不变的是在遇到地震时一定不要惊慌失措，要镇定地寻找一切生机。

最后为大家附上《地震安全手册》，其是继《地震搜救手册》之后第二本译自美国紧急事务管理局（FEMA）的地震灾害相关资料。

为突发状况准备趁手的的应急物品

1.水2.食品3.应急灯和备用电池4.便携式电池供电收音机或电视机以及备用电池5.急救箱和急救手册6.灭火器7.特殊用品8.重要的文件和现金9.工具10.衣服11.宠物用品

一定要确保：1.切断保险丝或跳闸2.关闭煤气阀门3.关闭自来水阀门。

如何安全渡过地震

当地震还在持续时，将你的活动范围限制在周围某个安全地点几步以内；在晃动停止、确认安全后再离开室内。

如果地震时你在室内：蹲下，寻找掩护，抓牢——利用写字台、桌子或者长凳下的空间，或者身子紧贴内部承重墙作为掩护，然后双手抓牢固定物体。如果附近没有写字台或桌子，用双臂护住头部、脸部，蹲伏在房间的角落。远离玻璃制品、建筑物外墙、门窗、以及其他可能坠落的物体，例如灯具和家具。

如果地震发生时你在床上：请待在那里不要动。抓紧枕头保护住你的头部。如果你上方有可能坠落的重型灯具，请转移至最近的安全地带。在晃动停止并确认户外安全后，方可离开房间。地震中的大多数伤亡，是在人们进出建筑物时被坠物击中造成的。要意识到可能会断电，火警以及自动喷淋装置可能会启动。切勿使用电梯逃生。

如果地震时你在室外：待在原地不要动。远离建筑区、大树、街灯和电线电缆。

如果地震时你在开动的汽车上：在确保安全的情况下，尽快靠边停车，留在车内。不要把车停在建筑物下、大树旁、立交桥或者电线电缆下。不要试图穿越已经损坏的桥梁。地震停止后小心前进，注意道路和桥梁的损坏情况。

如果你被困在废墟下：不要点火柴。不要向周围移动，避免扬起灰尘。用手帕或布遮住口部。敲击管道或墙壁以便让救援人员发现你。可能的话，请使用哨子。在其他方式不奏效的情况下再选择呼喊——因为喊叫可能使人吸入大量有害灰尘。

(注：文章部分内容及专家言论、地震安全等相关知识及全部配图均来源于网络)