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苹果再次输掉跟Swatch的官司：这次是因为“one more thing”

2019-4-21 9:11:57来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月21日消息 据“悉尼先驱晨报”报道，苹果公司再次输掉与瑞士钟表制造商Swatch的官司，未能阻止Swatch在澳大利亚使用“one more thing”这句话。

苹果此前对澳大利亚商标局表示，Swatch不应该被允许使用“one more thing”，因为它是史蒂夫·乔布斯的标志性用语之一，乔布斯经常在苹果主题演讲期间使用它，蒂姆库克也经常使用。苹果公司表示，斯沃琪不应该将“one more thing”注册为商标。

然而，Swatch表示，他们使用“one more thing”的短语是为了推出一款“黑色电影灵感”的手表。这句话的使用是受到电视电影《神探科伦坡（Columbo）》的启发，后者经常说“one more thing”。

最终，听证官Adrian Richards支持Swatch，并命令苹果支付Swatch的律师费。Richards解释说，苹果从未将“one more thing”这句话与任何“特定”商品或服务相结合。

值得一提的是，此前苹果公司还声称Swatch在一些智能手表上的标志“Tick different”侵犯了苹果“ Think different ”标志的商标权。本月早些时候瑞士法院支持Swatch集团的观点，认为苹果对其使用“Tick Different”口号侵犯“Think Different”广告的主张并不成立。

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关键词：Swatch

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