最后2天：106元=爱奇艺+京东Plus+知乎读书三重会员年卡（立省488元）

爱奇艺会员九周年庆大促，活动时间4月19日-4月22日，黄金会员年卡六折106元，再送1年京东Plus会员权益（同步可开通知乎读书会员），相当于立省488元，实付106元/年，点此购买：手机点此 | PC点此。（iOS用户请使用网页端购买，App走App Store付款会增加30%苹果税。）

比单开京东Plus会员更值回票价还有得赚，通常一年返的京豆就能赚回会员费。同时，京东PLUS会员可在权益中心可再领取1年知乎读书会员。

具体来说：

• 爱奇艺会员（198元/年）+京东PLUS会员（198元/年，每年限领2张）+知乎读书会员（198元/年，通过京东PLUS同步领取）=106元/年（共省488元）。

• 爱奇艺电视会员钻石年卡（黄金VIP的全部权益+支持TV端）=249元（五折）；

• 如何取消自动续费：支付宝途径（我的-设置-支付设置-免密支付/自动扣款）；微信途径（我-支付-右上角3个点...-自动扣费）。

具体优惠详情见下：

活动项目 优惠 活动价 黄金会员年卡 六折+京东Plus 106元 黄金会员季卡 六折+KFC宅神卡 27元 黄金会员月卡 新用户 6元 钻石会员年卡 五折 249元

• 购买链接：手机点此 | PC点此。

活动规则：

1、活动时间：2019年4月19日0:00-2019年4月22日23:59。

2、黄金VIP年卡：

①活动期间黄金会员年卡6折，同享京东PLUS年卡权益（每年限领2张）；

②购买黄金会员年卡仅可使用大促年卡折上券，其他优惠券在活动期间不可以使用；

③新老用户均可参与，不限购买次数。

3、京东PLUS年卡权益：



同一用户每年内最多可领取2年的京东PLUS会员权益（同一爱奇艺账号、同一手机号都视为同一用户），若购买的年卡套餐有赠送时长，则赠送部分不会额外加赠京东PLUS会员时长；

4、九宫格抽奖：

付费黄金VIP会员可免费抽奖1次，购买黄金VIP会员抽奖机会+1。奖品兑换规则详见页面中的奖品说明。