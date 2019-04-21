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视觉中国：已针对部分有效账号恢复上线

2019-4-21 10:25:16来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家4月21日消息 据钛媒体报道，视觉中国PC端网站已经小范围恢复上线，部分有效账号可正常登录，主要包括部分机构账号。但是图片下载仍未恢复。视觉中国相关人士向媒体表示，目前视觉中国技术团队正在进行小范围测试，下载功能预计将于4月22日正式恢复上线。

此前，视觉中国因违规采集图片进行“碰瓷式维权”、滥用“国旗、国徽、党旗、党徽”标志进行商业交易等问题被天津网信办勒令停站整顿，整顿期间天津网信办排除督导小组进驻视觉中国，本月18日，天津网信办对视觉中国母公司作出罚款30万元的行政处罚。

视觉中国的“碰瓷式维权”是其收入的重要来源，事件发生后，国内舆论对视觉中国进行公开讨伐，人民日报、新华社、央视都多次发文点名批评视觉中国。另外，部分公众人物也在宣泄自己对视觉中国的不满情绪，潘石屹曾表示自家的SOHO中国曾被视觉中国投诉侵权；而有“台球皇帝”之称的亨德利则公开表示，视觉中国“不要脸”，让视觉中国别拿他的脸赚钱；北半球传媒CEO王涛则直呼“老天开眼，视觉中国终于凉了”……

当然，视觉中国“碰瓷式维权”、违规使用“国旗、国徽、党旗、党徽”等内容敛财诸多问题绝对没有结束，接下来，视觉中国可能会面临一系列肖像权侵犯、违规收集版权图片、未能履行合同等诸多诉讼案件。

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关键词：视觉中国网信办

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