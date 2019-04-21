华为Mate X折叠屏手机上手视频：很薄很惊艳

IT之家4月21日消息 华为Mate X在今年MWC2019上正式亮相，有关于这款折叠屏手机我们已经知道了它大部分的参数，目前，已经有外媒拿到华为Mate X并做了一个完整的上手体验。

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视频中GSMArena的评测人员对这段时间使用华为Mate X的体验进行了总结，首先，华为Mate X手机握持感非常好，展开后非常薄，仅5.4mm，合起来厚度约11mm也在可接受范围内，鹰翼式铰链让它容易握持，电源键指纹识别器，非常灵敏，当然有概率误触不过识别和录入指纹都很快。

华为Mate X在折叠后，屏幕之间基本没有空隙，屏幕侧边的卡扣可以将折下的屏幕固定。所以合起来手机的两部分贴合非常紧密。合起后正反都有屏幕，屏幕空间较多，华为Mate X会自动检测朝上的一面，并点亮屏幕。

华为Mate X的屏幕在阳光下可视度没什么问题，总体观感不错。由于现阶段16:9视频居多，所以用华为Mate X的展开模式看视频依旧会看到大量的黑边，这与手机本身没什么关系。在游戏方面，华为Mate X因为屏幕尺寸够大，在处理器上也用了麒麟980，所以市面上主流的游戏玩的过程中不会有什么大的问题。

至于说用户关心的屏幕可靠性问题，GSMArena表示，使用时他们有意增加折叠展开次数，一般来讲直视屏幕折痕几乎不可见，但是如果斜对阳光还是会看到一定凸起。当然，华为Mate X的外折屏方案在屏幕保护上会存在一些麻烦，大家都担心外折屏幕容易在放入口袋或其他情况被划伤。同时目前的铰链结构也不能防水。

GSMArena在试用几个周之后，华为Mate X手机屏幕并没有太大的问题，屏幕还是很耐用的，除了有一点点油污，其余的部分和全新的没什么区别。当然，因为采用的是柔性屏，所以屏幕表面没有普通玻璃那么顺滑。GSMArena认为，如果华为Mate X要配上手写笔的话，中间的折痕或多或少还是会对使用手写笔造成一些影响。

在电池的续航方面，华为Mate X采用了一块4500mAh的电池，支持55W超级快充，从0电量充到85%电量只需要半小时时间。当然，华为Mate X由于手机整体设计比较紧凑，所以手机并没有保留3.5mm耳机口，只有一个USB-C接口。

拍照方面，华为Mate X采用的与华为P30类似的模组，手机展开后，整个屏幕都可以作为取景框，如果折叠后给对方拍照，对方也可以通过后面的屏幕看到自己，方便用户调整拍照姿势。

总的来讲，华为Mate X手机表现还是非常惊艳的，在超薄的机身加持下，如果价格诱人，华为Mate X确实是体验“黑科技”的一个好选择。