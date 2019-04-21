富士X-T3新固件发布：新增人脸识别对焦更快

一直以来富士都算是相机界里的良心企业，不仅出品多出品质量还多有保证，更何况也不停的为各类新老款相机提升固件能力。近日，富士又为最新旗舰款相机X-T3发布了ver.3.00版本新固件，原本已经很快的对焦速度再次得到了提升。

据了解，在本次富士X-T3发布的新版本固件中，提升了脸部/眼部自动对焦的精准度，侦测远处脸部的能力提高了约30%。即便中间出现障碍物，也不会影响自动追踪的稳定性，该功能将同时适用于静态照片和视频录制。

另外，此次还新增了脸部选择功能。拍摄时相机侦测到多个被摄对象的脸部时，脸部选择功能会对事先选中的一个主被摄对象进行优先自动对焦、追踪以及曝光。用户可以通过使用触摸屏或对焦拨杆来选择优先被摄对象的脸部。

同时，对远处的被摄物体对焦速度更快，以及在触摸屏设置中双击设置和触控功能、在设置眼部识别功能时，仅显示眼睛上的对焦框。还改善了使用EVF时，通过触摸屏进行AF/AE的区域移动跟踪功能、间隔定时拍摄，禁用对焦杆功能、菜单改进“减少闪烁”改进图像传输预定信息和修复其他漏洞等。

可以说，富士X-T3通过新版本固件的更新对其机器的性能得到进一步的提升是没跑了，有富士X-T3的小伙伴赶紧去更新新固件吧。