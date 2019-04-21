任天堂18年前的彩屏掌机，玩宝可梦玩到停不下来

18年前的3月，草长莺飞，已经凭借Game Boy在掌机市场叱咤风云的任天堂更加雄心勃勃，于是经过升级换代，外观变样的新一代Game Boy产品出现在大家面前，这就是Game Boy Advance（不过大家更习惯叫它GBA）。

GBA大概是很多人小时候接触的最早一款掌机，在那个手机都怎么不常见的年代，能够入手一台GBA绝对是令很多人羡慕的事情。极客之选手里这台紫色版GBA也已经有些年头，与早前的Game Boy相比，这种多彩的设计更容易受到年轻用户喜爱，之后也有透明外壳版本的设计，可以说是玩法花样繁多的一款机型。

和Game Boy相比，GBA的外观变化非常大。整体从之前的纵向设计变为横向设计，左侧十字按键，右侧A/B按键的设计将手感提升不少，肩键的加入则为开发者开发出更丰富的游戏提供了支持，不过虽然变化很大，但GBA依然拥有体积小巧的优势，方便外出携带。

毫无疑问，GBA的设计更多是考虑到游戏时候的手感，即便这台机器距离现在已经十多年，但拿在手上的按键感觉依旧很棒，这也是很多玩家心目中手感最好的一款任天堂掌机。

GBA外观的另一大变化在于彩色液晶屏幕的支持，2.9英寸240×160分辨率的TFT显示屏，最大发色数32768，让这款机型在当时有了更棒的画面表现，现在淘宝上还有很多改装版的GBA，通过把屏幕改成高亮版本让其拥有更好的画面表现。尽管在GBA之前，任天堂通过Game Boy Color，也就是大家熟悉的GBC就尝试了这一方向，但在GBA上，彩色游戏迎来了大爆发。

新的一波游戏热潮，首先要归功于GBA的硬件配置了，GBA内部拥有两颗处理器，一颗精简指令集的32位中央处理器和一颗复杂指令集的8位中央处理器，通过8位中央处理器，GBA可以兼容Game Boy和GBC的游戏，这让GBA上市时就已经有不少优质内容给玩家游玩，因此也有人称其为最华丽的2D掌机系统。这一做法无疑也进一步奠定了任天堂在掌机领域的优势地位。

另外，通过在Game Boy掌机平台上的耐心经营，其它游戏厂商也纷纷为GBA平台推出优质作品，许多当时的经典游戏至今依然被不少玩家津津乐道，包括《街头快打》《泡泡龙》《双截龙》《黄金太阳》《洛克人Zero》等作品都足以表明GBA平台当年的辉煌。

▲经典游戏《泡泡龙》

不仅如此，从Game Boy继承下来的另外一个优势——续航，也继续让GBA占领人们的口袋。只需要两颗AA电池，这台游戏机就能使用15小时时间，对于玩家来说这一点自然具有吸引力。当年拿着这台掌机通宵玩宝可梦的人恐怕不在少数。

提到宝可梦系列，玩家想必都不陌生，实际上这款诞生在Game Boy末期的游戏最初上市时销量只有几十万份，但伴随稀有宝可梦「梦幻」的出现以及宝可梦动画的出现，这一系列开始受到人们关注，到了GBA平台更是人气大增，更好的机能和观感更好的屏幕也让这款游戏进一步成为很多人最喜爱的GBA游戏。

说到这有一个小插曲不得不提，为了对抗Game Boy，世嘉曾经在1990年就做出彩色显示屏的掌机产品Game Gear，相比GBA早了近十年，但即便拥有彩色显示屏和更强的技能，外观笨重，价格高昂以及续航超短都让这款产品很快陨落，所以任天堂在多年之后才推出彩色屏幕的GBA，显然也有对续航上的考量。

GBA的优点很多，彩色的屏幕，出色的手感，众多优质游戏外加不错的续航，都让这款游戏机在市面上独领风头，它还是神游科技在大陆地区发布的最早的掌机机型，当年的小神游GBA让国内很多玩家第一次接触到任天堂掌机。

不过由于神游GBA不锁区，造成破解、盗版游戏泛滥，加之正版游戏在国内审批时间较长，神游科技陷入了「只卖硬件，不卖软件」的怪圈。所以在当时，玩家购买神游GBA，搭配盗版游戏的方式成了一种较普遍的现象，这是如今难以想象的。

GBA诞生于2001年，在随后的几年时间，无数经典游戏诞生于这一平台，但它也有一个不小的缺陷，那就是没有背光屏幕，也因此在室内等暗处不能愉快游玩，因此这台机型就派生出新的版本，极客博物馆第二期讲到的 GBA SP 就是其中一款，另外官方还推出过更轻巧、带背光的Game Boy Micro，这些都是以GBA为基础而发布的新款，可见当时GBA的影响力之大。

▲左为GBA SP，右为GBA

尽管已经过去18年，但如今依然有很多人爱着这款产品，良好的手感，海量的优质游戏都是令玩家津津乐道的话题，还有不少人选择用模拟器的方式来怀念那些经典，不知你是否还能记起自己当年玩过的GBA游戏呢？