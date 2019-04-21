荣耀赵明：今年将推出5G手机，发力笔记本品类

4月21日午间消息，荣耀近日举办发布会推出了荣耀20i和荣耀MagicBook 2019。荣耀总裁赵明在接受采访时表示，今年将推出5G手机。他还透露，2019年荣耀会有不同尺寸和系列的笔记本推向市场，“我们一定会成为中国笔记本行业未来最有力的核心力量之一。”

荣耀将参与DxOMark 今年发布5G手机

此次荣耀20i主打颜值与自拍，采用3200万像素前置镜头，后置2400万像素超清主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头的超广角三摄方案。

近两年不少手机厂商在拍照上进行发力，同时以在DxOMark榜单上的分数作为竞争点之一，余承东此前在华为P30系列发布会上就表示，华为已经占据DxOMark榜单前三名。

赵明透露，荣耀过去没有参加DxOMark的评测，因为一直还是聚焦于提升拍照体验。但现在行业中有这样的趋势：用DxOMark来作为手机拍照的一种评测标准。因此荣耀未来计划把手机产品也送测DxOMark评分。他还提到，TOF摄像头对于拍照的提升非常大，因此有信心荣耀V20等产品在DxOMark拿到高分。

今年也被称为5G元年，众多手机厂商都推出或者展示了5G手机。赵明认为，5G手机正在逐步从技术验证阶段进入大规模商用阶段，但今年上半年发布的5G手机，目前还没有商用网络，因此不会有大批量的应用。他透露，荣耀已经在准备规模商用的5G手机，将在今年推出，“这款5G手机非常惊艳，性能等方面非常均衡。”

冲击中国前两名 印度要做到第一

日前，华为消费者业务CEO余承东在微博发文称，今年华为+荣耀很可能成为全球第一手机厂商。他还提出，华为单品牌未来要做到全球第一，荣耀品牌要做到中国前二，全球第四。

谈及余承东定下的目标，赵明表示，荣耀会踏踏实实的构建核心能力，逐渐去赢得市场。“今年前几个月当中，我在国内和海外市场走了很多地方，前天刚刚从印度、泰国回来，在2月份前后我还飞了俄罗斯等一些国家。”

他透露，荣耀在今年1月份已经在俄罗斯做到市场份额第一名。而俄罗斯不是一个低端市场，不靠价格驱动。俄罗斯人对于品牌的诉求非常高，在此之前领先的品牌是三星、苹果。而荣耀在2015年之后，靠产品、渠道和商业模式赢得了这场竞争。“在这个市场分析、理解完之后，我们形成这样一种模式，在欧洲等发达国家市场对于品牌的构建和能力的构建，我们是有信心的。”

赵明还提到了印度市场。他表示，荣耀在印度市场肯定要成为Top1品牌，但在2019年最重要的还是首先在印度打造为第一的品质。

在他看来，印度市场与前几年的中国市场很像，还处于智能手机开始普及阶段，对价格比较敏感。因此荣耀目前更注重的是在印度的品牌形象和商业模式的建造。他透露，在印度市场，荣耀的产品返修率目前是最低的，用户忠诚度是最高的。

今年发力笔记本 将成中国笔记本行业核心力量

除了手机产品之外，荣耀此次还发布了荣耀MagicBook 2019。

在2018年的华为年报中，华为消费者业务成为第一大业务收入来源。不过华为创始人任正非给消费者业务定下了3年1000亿美元、5年1500亿美元的收入目标。因此除了手机业务之外，笔记本等品类也会成为华为和荣耀未来重点发力的品类。

赵明表示，过去几年，ThinkPad或者其它品牌的笔记本，除了windows升级和intel芯片升级之外，没看到体验上有什么本质上的变化。笔记本行业需要不断的创新和革新，这也是华为和荣耀入局笔记本行业的初衷。

“未来可以用AI将笔记本、手机和各种屏幕统一起来。我们需要在不同的场景下，在手机上的内容可以完整的反馈到笔记本电脑，我们希望未来整个体验是无缝的和连续的。”

他坦言，2018年荣耀进入笔记本行业还有一定的探索性，是在用做手机的理念、方式和研发思路做笔记本，但每一款产品都会带来一些全新的理念和设计上改进。

赵明透露，2019年荣耀很快会有不同尺寸和系列的笔记本推向市场，“MagicBook2019是我们在笔记本行业进行创新的起点，我们一定会成为中国笔记本行业未来最有力的核心力量之一。”