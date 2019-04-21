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报告：2018年近三成海归实际工资不足10万

2019-4-21 21:10:55来源：TechWeb作者：老喵责编：浮生评论：

4月21日消息，根据UniCareer发布的《2019海归就业力调查报告》显示，海归人才在国内就业遇到一定阻力：近70%的留学生归国后遇到了文化理念、落户就学、政策限制等难题；30%的留学生认为第一份工作完全未达到预期；而在企业端，27%的受访企业认为海归的自我评价过高。

薪资方面，报告显示，近三成海归2018年实际工资不足10万，而有近五成海归期望2019年可以拿到10-15万的年薪。

对于海归来说，英语表达能力、宏观视野和适应能力，是其三大竞争力。UniCareer指出，“高素质”、“高层次”的海归依旧备受青睐，但海归整体就业形势严峻亦是不争的事实。海归人才应科学管理自身预期，并及早规划职业路径选择，明晰自我定位，切忌好高骛远。

而对于企业来说，调查显示，约七成企业仍然重视海归招聘，68%的受访企业表示有海外校园招聘的意愿;65%会针对暂未回国的候选人设置专门的面试流程;同时，64%的受访企业愿意为海归提供额外的福利待遇。而外企和民营企业，在此意愿上更为强烈。

另外，报告还指出，学历并不是企业考察人才的第一要素，企业普遍更看重与“实际工作表现”相关的素质，比如实习/工作经验、相关工作技能。调查数据也显示，约八成的受访企业更倾向拥有2次及以上实习经历的海归。

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关键词：留学就业海归

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