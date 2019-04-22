共享项目看“涨”：押金难退价格还贵该怎么破？

IT之家注：本文来源于微信公众号 懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者： 酱雄，IT之家获授权转载。

对于近期“共享涨价”的趋势，有人说是地主要开始割韭菜，有人说是商业价值回归。其实背后的道理很简单，但凡是创业To VC的项目，早晚还是要回归生意的本质。

补贴，是在放水养鱼，我们不游进来，平台怎么拿着数据去向投资人交代？如今，部分共享单车的计价方式已经变成了4元一小时，很可能其他诸如共享充电宝、共享汽车和雨伞等等都要涨声一片了。到时候，我们用还是不用？

无独有偶，一周前深圳一家运营共享充电宝项目的创业企业，也宣布要上调部分区域租借充电宝的费用，涨幅超过了50%。其运营总监张懋告诉懂懂笔记，尽管每天租借充电宝的用户很多，但每小时0.5元的租金费用，已经远远不足以支撑公司团队的日常运营开销开支，只能涨价。“公司成立后的过去两年时间，基本上都是依靠融资的方式维持生存。”

或许，不少境遇相同的共享创业项目，也可能在短期内逐步上调服务、租金价格，以维持一定的利润收益。毕竟总是赔钱赚吆喝，也不是个事呀！

当大量“共享产物”通过补贴、吸睛、奖励的方式，以低价吸引并培养了用户使用习惯之后，一涨了之似乎成了必然。那么，消费者会不会买账呢？那些融资资金即将或已消耗殆尽的共享企业们，除了涨价、提租以外，是否还有别的续命模式？

1、无投资续命，共享难存活

“都说有些共享是伪需求，只能靠融资续命，导致企业陷入不盈利的死循环。”

在广州一家共享雨伞企业担任运营经理的李韵腾，并不否认这样的观点。他告诉懂懂笔记，实际上大部分共享企业，都是生于融资、死于融资。

他所供职的这家公司也面临生死劫。就在刚刚过去的4月1日，高管层决定将共享雨伞免押免费（1天内免费使用）的使用规则，调整为免押付费，租借费用每天1元起。

“最近华南地区强对流天气不断，用户使用共享雨伞的频率有所增加。”李韵腾表示，一连数日的下雨天，使得租借雨伞的用户量激增，也稍稍缓解了公司年初至今的“财困”。

据他介绍，公司创立至今两年，加上天使轮一共获得了三轮融资，约在1000万元左右。“当初创始人也是脑门一热，就涉足共享领域了，所有后期的运营开支都是来自融资。”大量资本热钱涌入共享行业，让公司和不少同行一样，并没有去仔细思考、验证盈利的模式。李韵腾告诉懂懂笔记，由于共享项目的“硬件”需要线下维养，公司每月人员工资、维护、运营等支出加在一起高达数十万元，融资几乎已经消耗殆尽。

目前，这家企业光是广、深地区的线下维养投入，便占了整体支出的80%，每天都有大量的硬件、设备（雨伞、雨伞挂架、GPS芯片等）需要维修、替换。

“很多伞架、雨伞被损坏，有些伞都露着骨架了，这些都需要更换。”他无奈地表示，共享项目中硬件的损坏率高，是大部分企业最头疼的问题。毁坏共享设备的，有一些是有竞争关系的友商，也有传统行业的同行，如售卖雨伞的小商贩等等。

“我们过去有融资支撑，感觉压力不是很大，但是去年底断了粮才发现入不敷出了。”目前在珠三角多个城市经营某共享充电宝项目的胡奎，对此感同身受，“硬件重资产需要大投入，但是缺乏良好的利润来源。”

刚刚宣布充电宝租金“涨租”的胡奎表示，“融资烧完，开支太大撑不住了。”这家生于共享热时代的初创企业，仅用了一年半的时间，便已将上千万融资消耗殆尽。

“投广告、发红包、给补贴、投设备、发工资等等都需要钱。”胡奎告诉懂懂笔记，当初用一份PPT就轻松融资几百万，他一直不认为做共享项目会有压力。然而，当融资大量消耗之后，他和管理团队才发现，共享充电宝硬件的日常保养更换以及设备维护所需的密集劳动力，是一个无底洞，也是一个烧钱的死循环，靠补贴换来的营收更是让盈利遥遥无期。

“公司除了掌握近160多万条用户信息之外，目前只能说是穷的叮当响。”位于深圳水贝的某共享珠宝企业联创股东刘丹（化名）告诉懂懂笔记，他的企业创立两年来，已经将两轮共计500万元的融资消耗殆尽。

女性用户对于共享珠宝的租金价格十分敏感，他们去年底提高30%日租金价格后，使用共享珠宝机柜租借首饰的用户明显少了近六成。这使得公司不得不再次调低价格，恢复红包、补贴的措施，另行寻找融资可能。

重资产运作，过度依赖融资，缺乏成熟可持续的盈利模式……这些问题导致部分有市场需求的共享项目，在融资消耗殆尽之后陷入了财困，不得已只能依靠“涨价”维持生存。

那么，共享经济讲究“得流量、得用户者得天下”。这些却攥着几百万、几千万用户数据的共享项目，为何不考虑通过用户、流量去变现？

2、广告转化差，卖信息风险大

“说起流量、用户变现，我们应该最有发言权。”

李韵腾告诉懂懂笔记，华南地区市面上的共享雨伞企业最火爆时少说也有几十家。但几乎都是通过在租借机柜、APP、小程序上投放广告的方式盈利。最初，投放广告的方式的确备受商家青睐。

“但后来客户发现广告的转化效果，不是那么好，质疑声就出现了。”他指出，共享雨伞的机柜（伞架）大多设置在商场、楼宇的首层和公交站附近。相比起电梯、公交车等场景，用户会更关注电梯和站台广告，而雨伞机柜差了不少。

除非下雨天，在借伞同时用户才会“勉强”观看五秒钟广告内容。而这对于很多品牌商家而言，是十分不“划算”的，这也导致机柜广告长期叫不起价格。

“即便是用户每天都需要使用到共享雨伞，也不见得会仔细看广告吧，包括我们的快递柜也是有人用没人看。”提及广告变现的话题，在深圳地区加盟了近百台品牌置物柜、快递柜的创业者许育翔，像是打开了话匣子般，大吐苦水。

他告诉懂懂笔记，相比共享雨伞，共享快递柜几乎是用户每日的“必需品”，而招商的品牌商也统一在机柜屏幕、柜身上投放了广告内容，以增加企业、加盟商的收入。

“一是无法强制看广告，二是人家心思不在这里，跳过屏幕广告的用户几乎占了100%。”这样的结果，导致广告效果不佳，备受投放广告的金主诟病。许育翔团队曾在巡查过程中与用户沟通过，超过95%用户表示对机柜（屏幕）广告内容无丝毫印象。

这些状况和数据让团队在招募广告主投放时缺了不少底气，而长期无法盈利，也致使共享快递柜招商（品牌）方下发了收费通知。将原来的免费保存，改为免费18小时，超时要收取一定费用。

“我们曾尝试过，精准共享用户信息给一些需要的商业伙伴。”一位曾在深圳福田、南山试水过共享健身房的项目负责人告诉懂懂笔记，鉴于共享健身房与传统健身房、美容美发行业，拥有相同的消费群，因此团队曾将用户信息，脱敏后有偿共享给了类似相关的行业。

结果，这一举动却引来不少用户的质疑，并导致相关部门的“约谈”。同时，越来越多懂得保护隐私信息的用户，也多使用“小号”注册、使用、关联共享APP应用，有的手机号（微信）注册之后连开机都不开。

“这样的用户信息，自身价值不会很高。”在这位负责人看来，企业即便掌握了大量的类似的用户信息，也难以通过共享、出售等等方式进行盈利变现，而且这种方式既不合法也不合规。

那么，流量广告、用户信息变现的方式行不通，那些曾经琢磨将押金用于投资的路子行得通吗？

3、押金“算盘”难打，依靠涨价救急

“很多金融项目，投资回报率都是负的，怎么投资，现在谁又敢去做？”

在前海某写字楼内，COO李睿（化名）和其他高管团队成员正在处理善后工作，因为公司月底就要搬离这座大厦，为维持了仅一年多的共享汽车项目画上句号。

他向懂懂笔记展示了公司最初的融资计划书，表示项目一开始的盈利模式，并不是借电动汽车低廉的运营（出租）费用，赚取用户的租金，而是通过押金去投资、理财，从而实现盈利。

“一开始用车并不是信用授权的，用户需要交2000元押金。”李睿表示，千元押金相比起同行而言并不高，但随用户群体增加，押金的数额也十分可观，如果有1万名注册用户，意味着押金池里有两千万资金沉淀。

他解释前两年不少共享出行项目，也都是奔着将用户押金做投资增值生意来的，例如与银证机构、理财机构合作，投资一些金融、创业项目。但怎奈投资环境不景气，大量互金项目暴雷，导致很多投资的回报率低下或泡汤。

李睿透露，据他所知不仅自己的公司遭遇了这种情况，圈内把押金用于投资领域差点“爆仓”的还有好几家。例如在广州成立的一家共享篮球项目，去年就曾将押金投入到互金项目，结果亏了十几万元。

好在没有遭遇用户的挤兑，团队在时间内筹措了资金把这个押金窟窿补上了；另一家在粤东地区很有名气的共享滑板车项目，2018年初在一家机构推介下，将押金池资金（每位用户200元押金）全部投资了虚拟货币。结果近百万元押金非但没能拿到所谓的高投资回报，反倒遭遇发币机构“跑路”。最后创始人只能通过转让股权的方式获得了新的资金，填补亏损空缺并避免了一场危机。

“车身广告不行，出售信息违法，押金投资失利……思来想去只有提高租用价格，才能让企业活下去。”对此，上述人士在交流时也无奈表示，尽管用户对于共享经济的价格很敏感，但为了生存还是要在价格上做一些提升。

路边的共享单车、路上的共享汽车、篮球场边的共享篮球、车站前的共享雨伞......可以说，这些共享产物不完全是伪需求，却因为难以在短时间内找到可持续盈利模式，只好涨价或者离场。

从众多共享单车、共享汽车退押金难，再到一座座堆积如山的共享单车“坟墓”，我们身边的共享经济正经历着前所未有的洗牌和淘汰期。几年前在资本推动下头脑一热便草率进场的共享项目，如今经历资本退潮、共享退烧之后，唯一能盈利的方式，或许也就只能将服务、租用费用一涨再涨。

那么问题就来了：如果你交出去的押金退不回来，又遭遇了平台涨价，这个共享项目你用还是不用？