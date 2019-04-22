消失多年的麻疹“卷土重来”，还有必要打疫苗吗?

麻疹，一种可用疫苗预防、已经很少见的传染病，近期却在许多国家出现高发势头。

菲律宾，仅今年1月就报告了4302例麻疹病例，比去年同期增加了122%，已有至少70人死亡，且疫情还在持续。日本，今年以来也已报告麻疹病例167人，创下过去10年同一时期的新高。

麻疹早有疫苗，在许多国家也被列入强制接种的疫苗名单，如今卷土重来，背后究竟有什么原因？

麻疹是麻疹病毒引起的一种急性呼吸道传染传播疾病。麻疹病毒对干燥、日光、高温敏感，室温下存活2小时，加热56℃持续30分钟和一般消毒剂都能使其灭活。麻疹病毒耐寒，4℃下可存活5个月，所以麻疹常在冬春季节发作。

麻疹只在人和人之间传播。没患过麻疹又没接种过麻疹疫苗的人最易感染麻疹。

麻疹病毒的传染性非常高。麻疹病毒在麻疹病人的眼泪、鼻、口、咽和气管等分泌物中，通过打喷嚏、咳嗽和说话等由飞沫传播。麻疹病毒可在空气中存活2小时，病毒传染期由出疹前4天到出疹后5天。90%对麻疹病毒没有免疫的人（没患过麻疹又没接种过麻疹疫苗的人）在与麻疹病人接触后会被传染。

据美国疾病控制与预防中心（CDC）统计数据，从1月到4月以来美国麻疹患者的数量持续增加，累计报告超过550例。根据CDC的数据，这是自2000年以来麻疹爆发的第二高峰。

CDC报告称，今年的许多病例大多数患者都未接种麻疹疫苗。那么，如果人们已经注射了麻疹疫苗，他们仍然会感染麻疹病毒吗？

根据CDC的报告，尽管已经接种疫苗的人群仍有患病风险，但也是极其罕见的，因为根据美国的疫苗接种计划，人们需要接种两次麻腮风三联疫苗（简称MMR），而这种麻疹疫苗的预防有效率为97%。这意味着大约有3%接受过完整麻疹疫苗接种的人在接触麻疹病毒时会患病。

据CDC称，目前尚不清楚为何一些接受过完整疫苗接种的人会患麻疹病，但或许是因为他们的免疫系统无法对疫苗做出正确的免疫反应。但值得注意的是，如果接受过完整疫苗接种的人患病时，病情可能不会如此严重。

除此之外，如果人们只接受了一次MMR疫苗接种，他们患麻疹的风险会更高。据CDC称，虽然麻疹疫苗在1963年就已经研发出来，但是直到1989年卫生官员才推荐儿童进行两次疫苗接种。

约翰-霍普金斯健康安全中心的一位高级学者Amesh Adalja博士称，这意味着现在的许多成年人都只接受了一次MMR疫苗接种。虽然一次疫苗接种仍然具有90%的预防效果，但其效果仍然不如两次接种。他声称，儿童时期只接受过一次MMR疫苗注射的成年人可以考虑再接种一次。在麻疹疫情不断爆发的情况下，这是个不错的选择。

除此之外，在1960年代接种了麻疹疫苗的一些人或许需要重新接种。那是因为，在1963年和1967年有一些人注射的是一种被称为“灭活疫苗”的麻疹疫苗，据CDC称，那种疫苗是无效的。因此，接种了这种疫苗的人，或者在1968年之前接种疫苗的人还有哪些不清楚自己接种了什么疫苗的人，应当再接种目前的这种减毒疫苗。

人们思考的另一个问题就是这种疫苗的保护作用是否会随着时间减弱。CDC报告称，通常两次MMR疫苗注射能够为人们提供终身的保护，这意味他们不需要再进行接种。但据Adalja博士称，随着人们年龄的增长疫苗的保护作用仍然会减弱。

有一种方法可以检查你抵抗麻疹病毒的能力。你可以通过血液测试了解麻疹病毒的抗体水平。但是医生一般不会使用这种方法对患者进行测试，而那些接触麻疹病毒的高风险医疗工作者通常会采用这种方法。但是这种方法也可能用在其它的情况下，比如说，罗契斯特大学医疗中心就在使用这种方法检测大学生是否对麻疹病毒具有抵抗力。

通常，CDC推荐那些没有MMR疫苗接种记录的人们应当进行接种。然而，出生于1957年之前的人们很可能对于麻疹病毒是免疫的，因为大多数人出生时自然感染了这种病毒，因此他们不需要进行接种。