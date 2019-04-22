抗癌又治阳痿冬虫夏草真的这么神？食药监局：吃多了可能砷中毒

人参、鹿茸、冬虫夏草。

据很多人说，这是中国三大传统滋补名贵中药材。所以，现在对冬虫夏草的挖掘越来越疯狂，冬虫夏草的价格也越来越高。

据说，这是源于冬虫夏草具有神奇的功效：它能补肾益肺、止血化痰，主治阳痿遗精、腰膝酸痛、久咳虚喘、劳嗽痰血。

更据说，冬虫夏草能抗癌。这玩意，怎么就这么神？

被神话的历史

在周杰伦演唱的《本草纲目》中，有这么一句歌词：“鹿茸切片不能太薄……龟苓膏云南白药、还有冬虫夏草”。

这让很多人以为李时珍的《本草纲目》就已经收录了冬虫夏草。甚至有人说，冬虫夏草在中国的食用历史有上千年了。

但，这是一种误解：《本草纲目》中并未记载冬虫夏草。冬虫夏草第一次被记载，是在清朝乾隆二十二年（1757年）吴仪洛所著的《本草从新》中。

《本草从新》里是这么描述冬虫夏草的：补肺肾，甘平保肺，益肾止血，化痰已劳嗽。四川嘉定府所产者最佳，云南贵州所出者次之，冬在土中，身活如老蚕，有毛能动，至夏则毛出土上，连身俱化为草，若不取，至冬则复化为虫。

这也是冬虫夏草名字的来源：冬天变成虫，夏天变成草，到冬天再变成虫。当然，我们现在都知道这是一种误解。

所以，对于冬虫夏草，说它是传统中药材似乎也可以（毕竟已经有260年历史了），但再遇到说冬虫夏草在中国吃了上千年的，直接上去打他嘴巴好了。

冬虫夏草到底是什么？

冬虫夏草，是冬虫夏草菌和蝙蝠蛾科幼虫的复合体。它是由肉座菌目、蛇形虫草科、蛇形虫草属的冬虫夏草菌寄生于高山草甸土中的蝠蛾幼虫，使幼虫身躯僵化，并在适宜条件下，夏季由僵虫头端抽生出长棒状的子座而形成的，即冬虫夏草菌的子实体与僵虫菌核（幼虫尸体）构成的复合体。

百科上说，冬虫夏草体内含虫草素、维生素B12、脂肪、蛋白质等，其中最为有效的成分为虫草素，常用肉类炖食，有补虚健体之效，适用于治疗肺气虚和肺肾两虚、肺结核等所致的咯血或痰中带血、咳嗽、气短、盗汗等，对肾虚阳痿、腰膝酸疼等亦有良好的疗效。

不过，冬虫夏草是否真的含有虫草素这点经常为人所质疑。

虫草素学名为3"脱氧腺苷，分子式为CsHyON，相对分子质量为251.25，能溶于水、乙醇，虫草素为含氮配糖体的核酸衔生物，属嘌呤类生物碱。3'-脱氧腺苷能够抑制核酸的合成，所以在理论上，他是可以抑制肿瘤的。

但是，根据目前学术界的检测可以明确：虫草素在野生冬虫夏草中的含量极微，现在研究所用的虫草素一般均是从发酵的蛹虫草中提取的。甚至，有学术报告直接指出：冬虫夏草不含有虫草素。

中国科学院上海植物生理生态研究所的王成树研究组通过对蛹虫草、冬虫夏草和蝉花等18种虫草菌的基因组研究，发现冬虫夏草和蝉花等其他种类的虫草菌不能合成虫草素及喷司他丁。

而即便是检查出虫草素的冬虫夏草，其中虫草素含量也极低，大约还不到0.1%。有人经过计算发现，想要抑制肿瘤，每天需要吃超过两公斤的虫草，这个市价大概至少三四十万吧。

相反，虫草素含量远高于冬虫夏草的蛹虫草（大约是几十倍到一百倍），价格大约是几百元一斤。

更何况，在2016年2月，食品药品监管总局下发通知，表示对冬虫夏草、冬虫夏草粉及纯粉片产品的监测检验发现，检验的冬虫夏草、冬虫夏草粉及纯粉片产品中，砷含量为4.4～9.9 mg/kg（保健食品国家安全标准中砷限量值为1.0 mg/kg）。

食品药品监管总局认为，长期食用冬虫夏草、冬虫夏草粉及纯粉片等产品会造成砷过量摄入，并可能在人体内蓄积，存在较高风险。

所以，放弃对冬虫夏草的不实际幻想吧，这玩意没你想象的那么神，还可能让你中毒。

当然，土豪请随意。