2200万年前灭绝怪兽比《指环王》中的“座狼”更可怕

据国外媒体报道，在《指环王》系列电影中，作者托尔金虚构了一种可怕的怪兽——“座狼(warg)”，它是一种类似狼的怪兽，长着锋利的牙齿，生活在雾山。有趣的是，托尔金或许真不知道，在2200万年前真实生活着一种类似座狼的动物，它们甚至比座狼更可怕，更凶猛。

目前，科学家最新发现的这种远古生物已灭绝，生活在现今肯尼亚地区。它的体形比北极熊更大，是地球历史上生活的最大陆地食肉哺乳动物，其体重达到1500公斤，从鼻尖至臀部，体长2.4米，肩高1.2米。

它们长着锋利、强有力的牙齿，被认为是一种超级牙齿动物，这意味着其身体摄取所有热量都来自于肉类食物。研究人员称这种最新发现的食肉动物为Simbakubwa kutokaafrika，斯瓦希里语的意思是“来自非洲的大狮子”。研究报告合著作者、美国杜克狐猴研究中心灵长类化石部负责人马特·博思(Matt Borths)称，事实上它比现代狮子的体形更大。

▲图中上方是来自内罗毕国家博物馆的现代狮子头骨，下方是Simbakubwa kutokaafrika的下颚骨化石

他指出，我们将其命名为“大狮子”的部分原因是，它在古生态系统中扮演了狮子的角色。当它饥饿时，它不会退缩不前，许多动物都是它的猎物，例如：河马远古近亲物种anthracotheres、大象近亲物种、巨大蹄兔(现今蹄兔像脾气暴躁的野兔，但生活在非洲的远古时期蹄兔体形接近斑马和羚羊)。

它们除了看上去像座狼，按照现今生物的标准来看，其外形也非常怪异。博思说：“与现代食肉哺乳动物相比，它的头部与身体比例似乎显得更大一些，就像长满牙齿的‘大头怪兽’。”

▲图中是Simbakubwa kutokaafrika与一位成年人的体形对比

据悉，博思在博物馆抽屉中偶然发现了Simbakubwa kutokaafrika残骸化石，当时，他恰好在肯尼亚内罗比国家博物馆工作，主要研究鬣齿兽(hyaenodonts)的进化历程，鬣齿兽是一种曾生活在非洲的灭绝食肉哺乳动物，生活在距离2300万至500万年前的中新世时期，主要分布在现今非洲、欧亚大陆和北美洲境内。

博思说：“在一次午休时间，我决定打开博物馆其他几个抽屉，了解冰河时期食肉动物，里面存放一个巨大的下颚骨骼，依据牙齿结构，我认为它属于鬣齿兽，当时我并不知道它属于一支远古新物种。”

这个下颚骨骼很大，无法与近亲物种放在同一个柜子中，为了更深入研究分析，博思联系了南希·史蒂文斯(Nancy Stevens)，后者是美国俄亥俄大学功能形态学和脊椎动物古生物学教授，也是该项研究合著作者。

史蒂文斯说：“像这样的发现表明博物馆作为地球历史信息宝库的重要性，我们除了发现体形庞大且不为人知的超级食肉动物之外，还发现了鬣齿兽完整的骨骼化石。Simbakubwa kutokaafrika多数近亲物种是‘好战分子’，它们长着非常锋利的牙齿，我们还发现一块踝骨，可揭晓Simbakubwa kutokaafrika是如何行走的。研究人员基于这些数据，能够更好地解释身体其他部位，进而拼凑出这群巨型食肉动物的进化史。这些食肉动物是在大陆相互碰撞、地貌变得更加开阔、不同大陆开始融合的过程中进化出现的。”

这项最新研究发表在4月18日出版的《脊椎动物古生物学》杂志网络版上。