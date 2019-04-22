“足够好”的安卓能打败追求完美的苹果吗？

几十年来苹果一直售卖高价且高品质的电子产品而闻名，人们对它的期望也越来越高。但苹果对细节的关注，往往意味着它通常不会是开拓者。在三星和华为的夹击下，苹果会失败吗？外媒Appleinsider对此提出了讨论。

▲从三星的折叠手机说起

近期的折叠机Galaxy Fold大概能成为三星做产品的代表风格，一个署名是“Mr Lizard”的读者对三星曾有如下描述：

“许多三星用户认为这类产品和功能是“前沿”的，并不像苹果的一般用户那样在意实用度。考虑到三星许多产品并没有共同的设计语言，而且具有一些不太完美的细节，比如不对齐端口。他们的目标受众其实也没那么关注这些细节，无所谓的。 三星文化是这样的，它希望被视为第一，并不会对失败感到不安。他们并不是在假装完美，所以媒体和他们的客户也不会认为他们必须完美。 另一方面，苹果则公开宣称自己的设计水准高得令人难以置信，并一再强调自己的设计是一流的、世界级的。因此，媒体和他们的用户接受了苹果的说法，当蝶式键盘搞砸时，用户也会希望他们此受到惩罚。”（新浪数码注，确实有美国用户因键盘起诉苹果）

如果三星像苹果一样，把自己的目标用户说成是完美主义者和对质量的执着，那么他们可能也会受到媒体的同样对待。但他们并没有把自己包装成这样。所以可以理解的是，媒体并没有对他们进行同等程度的报道。

当然，现实世界中，三星确实也有一些堪称前沿的设计，而且会在广告里嘲弄一番苹果。

例如三星为自己是“第一个推出带有触控笔、智能手表、上网本、防水、Qi充电功能的平板手机”等多个行业第一而感到自豪。另外它还是OLED手机苹果的主要供应商，领先其他对手。

过去几年，三星一直在努力将自己塑造成在技术和时尚风格上都优于苹果的企业。但正如Mr Lizard所描述的，三星走了捷径，淡化了软件的可用性和硬件的精确度，（所以才能）首先推出了“新颖时尚的”技术。

三星“够好，够快”的战略并没有让它像苹果那样大幅盈利，而且三星走捷径的趋势也越来越明显。

它推动新技术快速上市的努力也一再以惊人的方式失败。不仅包括Note 7的电池自燃事件，还有Galaxy Fold这次的折叠屏幕问题；另外还有表现平庸的手表，以及没啥用的VR头戴装置，或是360度摄像机，不怎么受欢迎的Bixby等等。

安卓的拥护者们长期以来一直认为，三星及其品牌不需要那么扎眼，甚至无所谓商业上的巨大成功。如果三星无法取代苹果，摩托罗拉、小米或华为等Android厂商也会取代苹果。

因为从数字上看，Android已经“赢”了很多年。无论是市场占有率，还是整体出货量。安卓粉丝们会认为苹果最终会重蹈90年代的覆辙，让iPhone成为类似Mac电脑被windows围攻那样的局面。

但十多年来，苹果一直牢牢把握着消费电子产品领域几乎所有可能获取利润的机会。而且，苹果的iOS不再只是小众高端产品，而是在美国占有大量用户。在许多富裕的欧盟国家，日本，甚至与在中国这样到处都是低价手机激烈竞争的地方也依然保持着非常强大的用户基础。

▲在全球大部分地区，iOS系统仍在增长

然而是否有可能全球对硬件的品味会发生转变，变得更便宜“足够好”的手机受欢迎？

任何经历过20世纪90年代的人都知道，苹果曾失去过优势地位，那时候他们拥有完善的Macintosh硬件和不错的软件，但那个时代被微软主宰了。Windows PC提供更多的选择、更快的芯片，价格也要低得多。即便是众多组装机伴随着劣质的硬件、脆弱的机箱、设计糟糕的软件出现，但它们能迅速进入市场，所有人都被动接受了这种总体水平粗制滥造的产品，因为很便宜。

同样的趋势也出现在打印机领域，还有配件等，在以价格为中心的消费驱动下，内存、硬盘和CPU的价格迅速崩溃。

90年代末，在廉价PC主导时代背景下，乔布斯回到苹果公司，将苹果重新打造成一家更具竞争力的消费电子公司。入手点是价格+品质，1998年的iMac和糖果色iBook是一款非常便宜的产品（相比于其电力品牌产品线），它积极地将高端技术推向更便宜、消费者友好的产品包，并将新的使能技术引入主流，包括USB和WiFi。

▲乔布斯回归后几款主要产品

在最终重新站稳脚跟后，苹果在本世纪前10年大举转向高端产品。该公司推出了一款高端金属笔记本电脑、玻璃材质的G4台机，以及一款售价400美元的数码音乐播放器iPod。iMac从一个蓝色的CRT显示器变成了一个外观锐利但价格昂贵得多的液晶一体机，而iBook在成为MacBook之前也变成了一个更传统也更贵的盒子，之后的MacBook则演变成了一系列超高端笔记本电脑。

2007年，当苹果展示其新款iPhone时，时任微软CEO史蒂夫-鲍尔默（Steve Ballmer）认为苹果的定价过于夸张了：“iPhone不可能获得任何市场份额。没有机会。这是一个500美元的补贴产品。”（第一代iPhone合约价为499美元）

然而，苹果500美元的iPhone击败了鲍尔默那边定价150美元的Windows Mobile系统的moto Q。

这是一段不同与mac与WInodws竞争的历史，这段往事其实已经证明了，不是越便宜越好。所谓的“Android将重写Windows历史”的说法，完全基于上世纪90年代的一段经历作为依据。但这一逻辑往往没有认识到，在过去10年，微软自己在手机领域也未能重写自己的历史。

自iPhone问世以来，苹果有能力推广价格更高的高端产品，这推动了它的利润增长，昂贵的成本带来了10年内最先进的移动芯片，高度优化的操作系统，以及苹果引导的技术，包括Touch ID，Metal图形引擎和GPU芯片，face ID的景深镜头，AR系统平台等等。这些技术或平台在驱动iPad、Apple Watch和iPhone的App、游戏和定制企业软件开发方面都处于各领域领先地位。

这种生态规模，再加上苹果利用硬件销售的可持续利润打造的独家技术，使其领先于那些试图复制其一两年前做法的竞争对手。这就是所谓的苹果生态力量，别人能抄走其中的一两个环节，甚至在某个单项产品上生出，但他们无法复制整个生态。

▲Google的平板Pixel C就是一个例子，它的硬件很好，但安卓平板生态很烂

苹果的现金流也在不断扩张其生态系统的健康、音乐、汽车、原创内容和游戏等部分。另外还有我们不太熟悉的方面，如与埃森哲，思科、德勤、IBM、Salesforce，和SAP等公司的企业应用合作。

有没有真正的可能性，苹果的高端产品会碰壁？他们的创新不再能打败一众只是“足够好”的竞争对手？这要看其他厂商与苹果的竞争与合作关系。

在过去10年，苹果三星这两个对手在智能手机的历史上曾无情地激烈竞争，又紧密展开合作。“足够好”的三星确实撬走了苹果的市场份额，但并未打败苹果。“足够好”将永远受到预算有限人群的欢迎，但价格较贵的品牌也会继续受到那些不单单根据价格来选择产品的用户青睐，除了花钱买手机配置，他们还会考虑更好的系统和设备体验所带来的价值。