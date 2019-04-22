斯里兰卡宵禁解除，部分社交媒体和通讯服务暂时关闭

IT之家4月22日消息 本月21日，斯里兰卡连续发生8起爆炸事件，截稿前，事件共造成215人遇难，其中包括2名中国公民和33名其他国籍人士。目前斯里兰卡已经在当地时间今天6点解除宵禁，但不排除再次进行宵禁可能，除此之外，斯里兰卡方面还临时屏蔽Facebook、WhatsApp等社交媒体，同时中断通讯服务，杜绝谣言和不实信息扩散。



斯里兰卡教育部原计划在今天（22日）举行四项全国性考试，但因为爆炸事件的发生，所有的15所大学全部关闭以等待进一步通知。斯里兰卡国内航班也已经暂停，但国际航班不受影响，乘客需提前4个小时抵达机场，离境乘客可出示机票和护照以通过安检进入机场。

中国驻斯里兰卡大使馆表示，爆炸发生后，使领馆相关工作人员已经第一时间启动预案，并通知当地中资企业、华侨华人以及在斯里兰卡访问的国内团组注意安全形势。

据了解，此次爆炸事件涉及三所酒店、三所教堂、一所动物园、一所住宅区，斯里兰卡军方还在斯里兰卡科伦多机场拆除了一个1.8米长的管道炸弹。

请在斯里兰卡的中国公民注意当地安全形势发展和使馆发布信息，合理安排行程。如需紧急求助或报告失联情况，请拨打外交部全球领事保护与服务应急热线：+86-10-12308 或使馆领事保护与协助电话：+94-11-2676033。

