自燃特斯拉车主：车被烧成铁架，想想都后怕

IT之家4月22日消息 本月21日，上海一特斯拉车主的特斯拉是汽车在地下车库突然自燃，事故导致与这辆车接近的两辆车被烧坏。有媒体联系到出事车辆的车主，车主表示，车已被烧成铁架，想想都后怕。

据了解，发生火情的特斯拉车辆先是底盘冒出大量白烟，不到10秒钟时间，车的底盘下突然窜出明火，火势迅速蔓延，地下车库内瞬间被火光照亮。事发后，起火的特斯拉轿车陷入一片火海，停放在该车两边的轿车也受到火灾殃及，被明火引燃，不到一分钟，整个车库就被大量浓烟包围。

出事后，浓烟弥漫小区楼道，不少居民在家中也闻到焦糊味，住在小区高层建筑内的居民被紧急疏散。因地下车库散发出刺鼻气味，消防员一度无法进入车库，只能通过朝车库内灌水进行扑救，车库入口也被封闭。

▲媒体获得的现场照片

车主黄先生向媒体表示，自己在21日晚7时40分左右将车停在地下车库，不到半个小时，他在家中闻到一股焦糊味，后来才知道自己的车“出事了”。黄先生说，当日晚，当他看到地下车库冒出浓烟，爱车“生死未卜”时，几近心碎。随后，他去物业处调阅地库的监控，才看到了事发时的那一幕。

而更让车主黄先生心有余悸的是，事发时间约为8时15分左右，车辆突发爆燃。而事发时间距离他停车入库的时间，不过半小时左右。“如果，我晚半小时停车，或者一直在车里，晚走半小时呢？我都不敢往下想……”黄先生说，为此，他昨晚一夜都没有合眼，心急如焚。

据车主透露，目前出事的地下车库已经被相关部门封锁，他也无法进入，目前事故正在调查中，“我也希望能尽快有个结果”。据了解出事特斯拉车辆车龄三年半，型号是Model S P85，当时黄先生花了107万购置，由于是试驾车，购入时还有一定的折扣。黄先生表示，车辆购买至今，还从来没有坏过。“没想到，一出事，就出了这么大的事情！”

目前，特斯拉方面已经在配合相关部门核实情况，同时特斯拉方面暂时未与车主进一步联系。

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