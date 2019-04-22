马斯克炮轰松下：消极怠工影响我产能

北京时间4月22日午间消息，伊隆·马斯克（Elon Musk）在Twitter上，尤其擅长键盘战群雄，其中包括存在竞争关系的汽车制造商，到空头乃至证券交易委员会等等。最近，马斯克又有了新的争吵对象。这次的纠纷甚是罕见，因为对象是特斯拉的重要供应商——松下公司。特斯拉电动汽车的锂离子电池，全部都是由松下公司所提供。

纠纷源于数篇报道。报道称，两家公司正在调整内华达里诺附近的联合电池工厂的扩张计划。马斯克在他的Twitter上回击称，松下放缓工厂运营，因而是限制特斯拉Model 3汽车产能的罪魁祸首。

即使按照马斯克的标准，公司与自己的最大供应商如此公开角斗也实属罕见。争吵再一次引起公众对特斯拉持续盈利能力的质疑。今年第一季度，特斯拉在全球一共交付6.3万辆汽车，相比上一季度的9.1万辆汽车少了很多。公司股价在今年已下跌了18%。松下不愿提高电池产量的态度已然跃然纸上，人们对特斯拉的质疑声也越来越大。甚至，这或许预示着公司将面临更大的麻烦。

“特斯拉和松下需要尽快进行协商以解决问题，”Roth Capital Partners的克雷格·欧文（Craig Irwin）说，“两家公司之间的关系看起来十分不和谐。”

自2014年7月超级工厂协议首次公布以来，特斯拉和松下便一直处于合作关系中，即便报道中两家公司总是显得有些貌合神离。特斯拉是一家才16年历史的电动汽车制造商，公司的首席执行官鲁莽冲动，而松下则是一家有百年历史的传统日本制造商。

特斯拉管理着超级工厂，但松下是主要的合作伙伴，负责生产圆柱形锂离子电池，特斯拉会购买这些电池，然后组装到Model 3汽车的电池组内。超级工厂的目标是在2020年之前，实现每年35千兆瓦时（GWh）的电池产能。但两周前，日本经济新闻的一侧报道，震惊了投资界。报道中称，因为对特斯拉销售前景的担忧，总部位于大阪的松下和特斯拉正在终止扩张超级工厂产能的计划。

“松下已有101年历史，”戈迪投资公司日本的高级投资经理克里斯·雷德尔（Chris Redl）说，“一家日本公司通过日经新闻表达对顶级客户不满的行为，非常罕见。”

马斯克认为，松下的电池生产线限制了Model 3的组装，因为松下的运行产能仅达到目标产能的三分之二，也就是24GWh。松下并未直接呼应这一说法。但公司在本周的一份声明中提到，截至三月末，工厂确实有35GWh的产能。两家公司一致同意，超级工厂远未达到全面生产的水平。两家公司未来将如何推进，实在是个谜团。

“特斯拉不会投资开发更高产能，直到现有的生产线理论上接近35GWh的产能，”马斯克在Twitter上写道。

大多数分析师表示，他们认为，是特斯拉的销售放缓限制了电池生产线的最大产能。但另一个可能的解释是，松下对可能出现的第三方供应商感到不快。尽管松下目前仍是特斯拉汽车级电池的唯一供应商，但特斯拉正在上海新建另一个工厂，并据报道，公司正在与数家中国供应商进行合作讨论。

“特斯拉正在与中国的其他电池制造商开始接洽，显然这不是松下乐于看到的，”电池咨询公司Carin ERA的常务董事山姆·杰夫（Sam Jaffe）说道。

特斯拉拒绝就马斯克的推文发表评论。但公司提醒投资者，公司预期第一季度的净收入将受到低于预期的交付量和多次降价的“负面影响”。特斯拉将于4月22日在加州帕洛阿尔托召开汽车投资者大会，并在4月24日发布财报。