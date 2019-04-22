美图＋小米，富家女和凤凰男的爱情故事

笔者注：本文中的富家女、凤凰男均无贬义，请阅读时和情感媒体阅读场景区分。

4月14日，美图手机发布了确定手机业务调整的公开信，美图手机品牌还在，只是设备生产商将会由美图变成小米，美图也将会从小米所生产销售的美图手机中获取利润。

所以，这并不应该被看作是美图手机业务的结束，而是应当被视作美图和小米的各自的一个新的开始。

两个困境之人的抱团取暖

美图手机自2013年诞生以来，就因自拍上的突出优势受到众多明星、网红、以及爱美的女性群体的追捧，所以2013年至2017年的销量也是一直在节节攀升，直到2017年的157万台。

相对于手机市场的总容量，157万的年度销量可以说是九牛一毛，但对于一个在市场上的最终成交价能长期高于官方定价的小品牌来说，这已经足够美图手机过得非常暇意自在了。

2018年，国产手机市场进入了一个前所未有的变数阶段，在这一年我们可以看到几乎所有的手机厂商都开始打出自拍的定位来侵占自拍市场，华为甚至俨然坐稳了手机拍照的第一把交椅。在这样的大环境下，美图手机自拍神器的相对优势已经不那么明显，再加上一些其它的相对弱势，如硬件配置不高、线下渠道缺乏、等短板，美图手机的潜在消费群体被瓜分殆尽，就这样迎来了18年的销量腰斩。

众所周知，到达用户手上的一个完整的手机由不同作用、形状、来源、产地的零件组合而成，这需要品牌对供应链有着非常强大的掌控力。品牌话语权大，供应链就会按照你的意愿来运转，按照你的销售周期来安排适应产量。话语权与品牌的销量也就是品牌对供应链的需求量有着非常直接的关系。

相对于其它品牌动则一个系列千万级的销量来说，美图手机的采购体量在供应链面前优先级就会被排得非常低，原本就因销量不大经常缺货的美图手机，在遇到销量腰斩之后，面对供应链会有怎样的结果呢？将会落入一个死循环，销量低-无话语权-缺货-销量低。

而小米手机最大的困境是在17年，也是因为供应链的问题，被边缘化几乎到了生死存亡的境地，后来雷军先生亲自下场力挽狂澜，小米才再次回到国内一线，解决了生存困境之后，小米手机不得不面对高端品牌缺失，无法提升品牌溢价的问题，倾力打造的高端系列mix遇到了业界的一致叫好，然而这些叫好的人点完赞之后，转身还是在强东那里买了库克的产品。

打造的高端系列叫好不叫座，公司营收依然靠红米和数字系列撑起，这些都展示出一个问题：因性价比而来的，对价格敏感的用户不具有品牌忠诚度，也无法没有溢价购买欲望。小米迫切需要重新开辟高端系列，改变被某些友商强行贴上的“屌丝”定位。

与走性价比路线的小米相比，美图手机的硬件配置没有发烧过，销售价格的官方平均定价一直高于小米，由于供货的短缺，市场成交价也长期超过了官方定价300-600元。只是在市场激烈冲击之下，美图的定价未免显示出一种空中楼阁的境地，就这样，美图把自己具有高溢价能力的品牌授权给了在已在供应链面前有很大话语权的小米，小米把自己的强大销售和供应链整合能力与美图手机品牌溢价结合，在美图手机的销售当中获得高端定位品牌的整合经验，既而打造出自己的高端系列。

两个看起来没有关联的品牌就这样走到了一起，看起来更像什么？

这如同一个富家女和一个费尽心思努力往上爬要改变自己身份地位的凤凰男，为了要更好的活下去，选择走在了一起。

不同阶层之间的真爱故事？

生活中听到不同阶层之间结合的爱情故事，围观群众总是会找出一堆理由推测出迟早要分，当然爱情故事的结局大多也和围观群众的推测一致。

在面对美图和小米这样两个完全不搭边的手机品牌的合作，我们会有什么理由不去怀疑他们的未来呢？这样的品牌的授权和HMD使用诺基亚的商标制造和销售手机一样，虽然销量带来了可观的利润，但心里肯定还是希望有自己的品牌，而美图给小米的授权由于历史原因差异自然也和诺基亚给HMD授权不一样。

在现实生活中我们可以看到不同阶层的结合会带来诸多矛盾，富家女可能会因为无法忍受凤凰男的一些生活方式而愤然离开，以后的美图会不会因为小米对美图手机品牌的一些“小米式”的常态操作而撤销授权呢？

在现实生活中我们也常看到凤凰男在成功爬上自己想要的社会阶层之后，抛弃富家女，寻找属于自己的真爱，小米会不会在利用完美图手机品牌，获得了高端系列的运营经验之后，雪藏或者抛弃美图呢？这似乎是一个在感情上很难让人接受的问题。

当然，生活中不同阶层结合最终幸福的走完了一生的故事也不少，不同的商业公司之间互相帮扶共同发展的现象也一直存在，盖茨掌控微软时就曾在苹果面临重大困难时伸以援手。从雷军先生在凡客半死不活多年之后依然持续投资想要挽救兄弟的事业，再加上多次将公司奖励给他个人的分红分给员工的过往来看，我们对美图和小米的合作也是可以报以良好的幻想的。

所以，美图和小米在宣布品牌深入合作的那一刻，双方的情绪中会有恐惧、迟疑，更多的还是憧憬和对着美好未来的幻想吧。

双方相视一刻的那个样子，还真的就是爱情！