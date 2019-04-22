诺基亚X71评测：一颗主流品牌价值升级的问路石

今天的诺基亚仍然是个大品牌，但它的意义却已经和昔日那个诺基亚不太一样。HMD接手后的一两年时间里，诺基亚通过一款款亲民级别的走量型主流机型，成为这段时间内成长最快的安卓手机品牌，而不仅仅只是以情怀两个字概括一切。

不过很快诺基亚就发现，在一个同行们都在拼命设法抬高自己，通过一些特别的设计来给品牌增值，从而好获取更多溢价空间的市场时间点上，自己也许太过于朴实无华了——毕竟消费升级是趋势，总不好完全无视吧？

HMD对这种现象做了两个回应：如果说诺基亚9 Pureview是一种在特定功能上进行取巧的尝试；那诺基亚X71，可能就是全方面的思考、权衡，还有取舍。

取：精致感全面增进

诺基亚X71和去年的诺基亚X7（应该）属同一系列，HMD的做法也是以诺基亚X7为基本，再在它上面进行细节修剪，让它看上去更精致更高端，才能达到升级的目的。

其实这种让细节精致化的努力，拿到诺基亚X71的第一时间就已经能感觉到了。正面换了比X7更大的6.39英寸打孔屏，为了压缩安卓机型饱受诟病的下巴，诺基亚Logo也不见了，点亮屏幕后能明显看出手机正面屏幕边框差不多能达成左右上下完全对称，更具美感。屏幕性能参数和诺基亚X7相比基本没有变化，调色也依旧是北欧味浓郁的清冷。

尽管边框还有些厚，但打孔屏的93%屏占比天然优势仍然无法忽视，观感上更具当下手机们专注的“视觉沉浸性”。唯一一点不够完美的是打孔摄像头的位置没有完美切到屏幕左上圆角的中心位置，对有强迫症的人来讲大概会是扣分点。

诺基亚X71的边框设计语言杂糅了HMD的诺基亚X系列手机的诸多特征。手机边框倒角包裹加厚，再度用上铜色切面轮廓线条，边框主体重新改成微弧面，相比诺基亚X7手感没有那么硬，视觉上看起来也更舒服，更关键的是底部的USB-C接口在换了铜边之后，不对称感得到了一定的掩盖，看上去明显比诺基亚X7那种接口骑在斜面上的感觉好很多。

而且诺基亚X71仍然坚持提供3.5mm耳机插孔，同样也是能博得特定用户群体喜爱的做法。

最后，边框上也放着诺基亚X71身上最不易察觉的用心——呼吸灯这个基本上已被安卓手机遗忘的功能，诺基亚X71把它做在了锁屏/电源键上，有通知时在外面围一圈缓缓亮灭，插上电源时常亮，尽管从功能角度而言它已经没有了昔日的地位，但这种给人“有好好用心做细节”的感觉就是手机品质感的来源，诺基亚X71把握得不错。

取：从双摄到三摄

增加摄像头数量是另一个升级的捷径。诺基亚9 Pureview放得开干脆做成了芬兰加特林，诺基亚X71主攻大众市场就不能这么奔放，就从原来的双摄换成了现在4800万像素主摄+ 800万广角+ 500万景深副摄的组合，而参与实际成像的主力摄像头就只有那颗4800万主摄，不同于主流的广角+长焦玩法。

在内部诺基亚X71的传感器也改用成三星ISOCELL技术的GM1，这块1/2英寸的传感器原生像素数为4800万，但无法原样输出（全像素模式开启也是1200万输出），实际出片时为4个相邻像素算法合成为1个，最终得到1200万像素的照片。由于单颗像素感光面积达到0.8微米，感光性能更好，有获得更佳弱光表现的空间。

从实际拍摄体验看，诺基亚X71保持了现今安卓机迅速的合焦体验和不拖沓的快门后处理速度标准，相机app从锁屏状态下启动的秒速也算能让人满意。不过在诺基亚X7身上会出现的AI场景拍照参数的波动问题没有根治，还是会偶发画风突变的情况，碰到这种问题想要稳定出片得手动关闭该功能。

而以实际出片观感看，诺基亚X71的色彩更加寡淡，没有在色彩饱和度上硬做文章，自然日光下的细节依旧优秀，拍摄谷物表面的毛刺都能看得一清二楚。而在人造光环境下的高光和阴影细节就控制得比X7还要更到位，白平衡也更为准确，例如水果摊照片里左侧的标价牌，诺基亚X71的白色就更白，诺基亚X7看上去有些泛蓝。

▲（左诺基亚X71、右诺基亚X7）

在针对高反差的建筑物外景时，诺基亚X71相对于X7会在画面的暗部细节部分尝试留下更多过渡的层次感，X7倾向于直接把店铺内的阴影部分也加亮。二者对于建筑物线条的还原差别不大，都称得上精细。

▲（左诺基亚X71、右诺基亚X7）

不过在一些色块单纯的室内平面取景场合下，比如说有打光的绘画作品之类，诺基亚X71的高光相比X7更容易溢出，在画面上留下更大的光斑，测光算法也许需要调整一下。

▲（左诺基亚X71、右诺基亚X7）

整体评价的话，出片色彩风格更偏向寡淡的诺基亚X71从人眼观感上看略略优于X7，不过如果你只是要在手机屏幕上看手机拍的照片，其实根本就不用在意这些细节差别，都是能用的日常朋友圈发图机。

舍：预装变多硬件降级？

诺基亚X71身上有一两处让人觉得不太好理解的改变，最容易被人曲解的便是又回到骁龙660 AIE的配置，而去年诺基亚X7采用的是骁龙710 AIE，虽然从系统体验本质上两部手机不会存在显著差距。但是小白群众的直觉性思考当然是数字越小越低端，数字上的减少对不懂手机芯片的普通人群来说真的是个很要紧的决策条件。

另一个在诺基亚引以为傲的卖点是近乎原生安卓OS的使用体验，诺基亚X71所搭载的Android 9.0在一众疯狂预装应用无法卸载，大量无用通知推送，系统更新缓慢的国产机型中真的显得清新脱俗。但相比X7，我还是能看到它的预装应用从仅有爱奇艺的1个，增加到了包含搜狐新闻、iReader、美团、喜马拉雅FM、UC浏览器等六七个的水平，纯净程度或许有所下降，好在它并未有弹无用通知的现象出现。

而且诺基亚X71的这些预装应用都允许用户手动卸载，没有强制用户使用或保留它们，也许只是我对预装有着极为敌视的洁癖在作祟吧。

品牌升级之路漫漫

在一番谨慎而又精心的剪裁下，诺基亚X71以2199元的起售价格来接诺基亚X7的棒——可能说接棒并不准确，不妨先问它几个问题：诺基亚X71的手机品质感有提升吗？当然有。那它所要的500元价格提升值得选它而非X7吗？不一定。

诺基亚X71的最大问题在于此前它机型的定位所针对的人群并非是品质敏感型的，那个人群的心理价位预期早已突破了3000元，这种造机细节考究上的改进并不一定是他们挑选手机的先决条件。更大一点打孔屏固然是最大的卖点，但安卓生态圈里能好好发挥打孔屏优势，体现其设计美感的应用仍极度缺乏。另一方面，多一个摄像头也没有带来飞跃式的画质提升，这种时候再去看710到660的“降级”，是真的非常非常尴尬。除非屏幕是选购的先决条件，不然要在诺基亚X7之上推荐诺基亚X71会缺乏说服力。

个人认为，假如HMD想要像蓝绿厂那样实现诺基亚的中高端品牌价值在大众认知中再度回归，它需要的是一款全新设计的手机，具有自己独门绝活或出众设计的手机，要这么说诺基亚9 Pureview可能更合适，让诺基亚X71来担当这个角色可为难它了。