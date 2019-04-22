轻薄有颜值，戴尔XPS 13 9380笔记本评测

每一年CES，占尽地理优势的戴尔总会惯例放出各种形式的黑科技和大招。例如量产8K显示器，比一般台式机屏幕还大的绘画面板Canvas，或者能塞进9900K最强游戏CPU的外星人笔记本。就在今年，戴尔XPS 13 9380在戴尔展台一大波黑科技产品中再次脱颖而出，还顺手拿下了CES2019创新奖。

这一次，戴尔XPS 13 9380直接删掉了上一代9370型的人脸识别系统，摄像头位置终于回到了屏幕上方。并为了确保处于领先地位，戴尔不惜成本采用了全球范围内最小的笔记本摄像头，窄边框屏幕设计几乎没有影响。

只不过，最顶级的XPS 13 9380官方定价达到了17998.99元。在仍然采用英特尔第八代酷睿低压处理器前提下，戴尔XPS 13 9380究竟提升了哪些地方，让大伙甘愿掏钱呢？

最小笔记本摄像头

XPS 13是第一款采用三边超窄边框、InfinityEdge技术的笔记本，并在随后的升级中不断压缩，至今仅有4mm的边框厚度几乎无人能敌。但三边超窄边框也带来一个严肃的问题，那就是摄像头位置布局变得很尴尬。

▲XPS 13 9370摄像头

早XPS 13 9350时代，摄像头被安排到了屏幕左下角，这样的设计沿用了两代。随后XPS 13 9370为了匹配微软Windows Hello人脸识别技术，戴尔将两个摄像头以及红外线设备塞入了屏幕正下方，与DELL Logo平行。

这样的设计对于不太使用前置摄像头的直男而言不是问题，但对于妹子而言，哪怕只用上一次，拍到鼻孔和下巴可不是什么好事。这与XPS系列本身高端时尚消费级定位相悖。

▲XPS 13 9380摄像头

正如开头所言，戴尔将XPS 13的摄像头重新移回屏幕上方付出了巨大的成本。一个2.25mm直径四元透镜式摄像头模组被安装在InfinityEdge屏幕正上方中心位置。并且，这还不是一个普通的网络摄像头，它比普通摄像头多出一组镜片，确保画面中的所有区域度能够清晰成像。

同时，摄像头本身还配套了一套时域降噪技术，通过多帧图像进行分析运算，防止画面中的人脸因为移动产生运动残影现象。特别是在视频通话、昏暗环境中，摄像头能表现出相对更好的素质。除此之外，镜头模组中还配备了机械装置，确保图像能够准确对焦。拍摄规格为90万像素静态照片和1280×720@30fps视频。

通过上一代XPS 13 9370与XPS 13 9380进行对比，可以明显感觉到，重回屏幕上方的摄像头效果让人满意。虽然摄像镜头很小，但画面没有太明显的畸变。同时摄像头对人脸判断和对焦也相当迅速。终于可以向历经数代的XPS前置摄像头仰拍角度说再见了。

当然，全新的摄像头设计，除了让笔记本顶端边框略微变厚，也意味着XPS 13 9370放弃了红外线摄像头设计。ALIENWARE、戴尔游戏及XPS副总裁及总经理Frank Azor在被采访时曾表示，比起人脸识别，戴尔更希望提升摄像头的体验，更何况XPS 13 9380仍然具备电源、指纹一体按钮，在登陆Windows的时候不会有繁琐操作。

从外观上看，XPS 13 9380与XPS 13 9370差别不大，在保留冰河银、流沙金两个款式的同时，追加了霜露白配色。霜露白与流沙金一样，C面使用了戴尔自己研发的白色硅纤维，冰河银则保持使用黑色碳纤维。

白色硅纤维在去年首次被推出，配备可避免泛黄染色的防UV和防污涂层。在XPS 13 9370一年的使用过程中，C面白色硅纤维没有泛黄，也不存在打油情况，相信XPS 13 9380的白色硅纤维也能达到同样效果。但需要注意黑色版本仍然是碳纤维材质，仍然会存在打油的可能性。

▲左边为XPS 13 9380，右边为用了一年后的XPS 13 9370

另外XPS 13 9380的笔记本转轴阻尼也进行了修改，无论开合阻尼都相比XPS 13 9370更为轻松。同时，当使用触控屏幕时，XPS 13 9380的抖动也明显比XPS 13 9370小得多。

事实上戴尔研发了一套可变阻尼转轴，运用到了二合一笔记本中，具体表现在90度以前阻尼翻转轻松，方便笔记本开启。90度以后的转轴阻尼加重，方便二合一笔记本变身成帐篷模式或者平板模式。XPS 13 9380虽然打开和闭合很轻松，但闭合之后却相当稳固，在设计上可能也参考了类似二合一笔记本的设计。

除此之外，XPS 13 9380也维持了XPS系列高规格品质。例如仍然由一整块铝材打造，屏幕使用第4代大猩猩屏幕。D面使用不锈钢材质XPS Logo，支脚上色。将近13英寸屏幕融入了11寸笔记本的外形中，方便女生塞进包包，也确保在飞机小桌板上能完全打开。

百尺竿头更进一步

XPS系列升级核心部件向来非常迅速，例如在XPS 13 9360就直接横跨第七代酷睿和第八代酷睿，只不过当时模具应付多了2个物理核心4个线程第八代酷睿有些吃力。

XPS 13 9370全面升级了内部结构，包括加入双风扇结构，还成为世界上首个采用用GORE隔热材料的笔记本电脑，也就是我们常说的一二氧化硅气凝胶。气凝胶已经被多家航天局广泛应用，包括和平号空间站，火星探路者探测器。

XPS 13 9380内部仍然延续了XPS 13 9370的结构，但用上了最新的第八代酷睿i7-8565U处理器，16GB LPDDR3 2133内存。酷睿i7-8565U比之前酷睿i7-8550U睿频更高，可以达到4.2GHz。并且戴尔向来喜欢对高端型号笔记本出场默认进行超频处理，使得XPS 13 9380实际表现高于其他采用同款CPU的笔记本。

也因为如此，XPS系列也没有刻意压缩过笔记本厚度，而是在确保CPU性能被完全、甚至超频发挥的前提下，才开始考虑笔记本三围。这套思路已经被证明行之有效，有兴趣的同学可以点击这里跳转至《2018款ThinkPad X1C对抗2018款Dell XPS 13》围观。

在英特尔Extreme Tuning Utility（XTU）检测下可以发现，XPS 13 9380已经将睿频提升到了4.28GHz，CPU最高温度100℃，分数1097。相比之下，XPS 13 9370的酷睿i7-8550U为3.88GHz，最高温度99℃，分数1022。

更高的CPU频率给笔记本带来的提升也是明显的，例如在PCMark 10和3DMark的测试中，XPS 13 9380的分数都有一定程度提高。需要说明的是，酷睿i7-8565U仍然使用UHD 620核显，3DMark分数提升同样也是因为CPU频率提升带来的。

除此之外，我们还分别使用了CPU-Z、Fritz Chess Benchmark、CineBench R20作为对比。无一例外XPS 13 9380都占了上风。

正如前面所言，XPS 13 9380与XPS 13 9370一样，都加强了内部散热结构，并使用双风扇和Gore隔热材料。在室温25℃环境中进行压力测试，C面掌托、键盘温度都仍然能够保持清凉。

同时笔记本背面发热量也不大，热量仍然集中在转轴的出风口处，不用担心放在大腿上会感到灼热。

在PCMark 8 Work conventional Battery life从满电到20%剩余电量的电池续航测试中，XPS 13 9380在一半屏幕亮度、节电模式下续航为4小时38分，需要注意的是，这是4K HDR屏幕配备顶配酷睿i7、16GB内存、512GB NVMe PCIe SSD的测试结果。根据戴尔官方宣传，如果是入门配置搭配1080p节能屏幕，最长续航可以达到21个小时。

把影音放在第一位

定位高端、消费、时尚的XPS 13还把大部分精力放在了笔记本影音效果上。是的，虽然它在白领间很受欢迎，但实际上更偏向于消费领域，戴尔同级别的商务本任务已经交给了Latitude 7400，外观也响应需求像XPS 13靠拢。

言归正传，XPS 13 9380的IPS 4K触控屏屏占比达到80.7%，屏幕亮度400尼特，100% sRGB色彩覆盖率和1500:1的对比度，并且支持HDR解码技术、杜比视界，屏幕颜色更为讨喜。我们将笔记本与刚刚发布的索尼X9500G 4K HDR电视进行对比，两者在色彩表现非常丰富，当然，两者的定价也几乎相当。

▲嗯，满屏幕的人民币

在4K触控屏版本的XPS 13 9380上还会配备CinemaColor软件，提供电影、晚间、体育、动画四种观看模式。此外，XPS 13 9380还配备了Waves MaxxAudio Pro调音技术，笔记本左右两侧配备了独立扬声器，响度、清晰度都非常足够。

此外，Dell Mobile Connect技术经过一年的升级也有了长足的发展，特别是与iPhone的匹配更为自然，通过与iPhone连接，笔记本可以直接实时查看到来电、短信以及APP信息，同时也可以回复短信和电话。但由于iOS的限制，在笔记本屏幕上控制iOS APP还无法实现。

与XPS 13 9370一样，XPS 13 9380配备了3个支持雷电3的USB Type-C接口，3个接口不做任何删减，均支持视频输出、充电和USB扩展，也就是说XPS 13 9380最多能扩展多个显示器，或者2个4K显示器，传输速度达到40Gbps。并且与戴尔DA300扩展搭配后，还能兼容RJ45接口、DVI、USB Type-A等。

在笔记本前端还融入了4个麦克风，支持语音唤醒微软小娜功能。戴尔给出的官方测试数据是在14英尺之内均能响应。事实上话筒灵敏度不是问题，如果你是小爱或者Siri的常用户，会发现小娜的人工智能有时候着实让人着急。

写在最后：只谈品质

目前XPS 13 9380国内官网最基础版售价为10498.99元，配置包括酷睿i5-8265U，8GB LPDDR3 2133内存和256GB M.2 PCIe NVMe固态硬盘，显然入门门槛不低。当然，戴尔直营店也会不断推出促销活动，以拉动XPS 13系列的销量。

可以这么说，戴尔XPS 13 9380带来的品质感不是普通笔记本所能比拟的，业界领先的超窄边框技术，全球最小PC摄像头，金属材质手感，淡雅、与众不同的霜露白配色，4K HDR触控屏配合DELL Cinema套件，一旦上手，你就会觉得所有花费物有所值。

并且第九代酷睿低压处理器也将蓄势待发，按照戴尔的更新节奏，XPS 13 9380将很快跟进无缝升级。如果近期有购买打算，建议多关注戴尔官网的直销页面。

最后，这里给大家归纳一下升级建议。

如果你已经是XPS 13 9370用户，那么在外观和性能上差别不是太过明显，毕竟XPS 13 9380的定价不便宜，可以持币考虑数周后的XPS 13 9380第九代酷睿版CPU。

如果你手头没有趁手的笔记本，XPS 13 9380则一定是不二选择，无论是个性化办公，便携影音甚至临时充当台式机，XPS 13 9380都是一把好手。

如果你需要一台更偏向于工作性质的笔记本，完全向XPS 13 9380个性外观靠拢的Latitude 7400系列同样值得考虑。只不过为了容纳上更多接口，Latitude系列相对更厚一些，与之换来的是键盘手感更好。