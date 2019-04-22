爆燃特斯拉车主现身：未私接电线/事发时未充电

昨晚一辆特斯拉在上海的一个小区地下车库内发生爆燃事件，今日网易汽车在第一时间抵达现场，并与这名特斯拉车主进行了沟通，获取了大量第一手信息。



特斯拉车主在第一时间与保险公司进行了沟通，但得到了不予理赔的反馈。而停在特斯拉旁边被殃及的雷克萨斯车主则是在当时听到了十几声的爆炸声。

现场这位车主对昨日的情况进行了复盘，根据车主回忆，他是昨天晚上19:40左右停好车的，自燃爆炸发生的时间在20:20左右发生。

事故发生后，车主第一时间打电话给保险公司，但保险公司表示不予理赔，“我是第一时间打电话给我的保险公司，他们是直截了当的拒绝，说这个应该是不赔。”

值得注意的是，这位特斯拉车主并不像网传的那样，进行了私接充电线，甚至他连充电桩都没有安装。此外车主还表示，车上没有任何危险易燃品，他平时也不抽烟。





▲发生爆燃的特斯拉车主在沟通定损

车主在当晚也同时致电特斯拉厂家，厂家回应希望先过来看一下。当晚第二次致电特斯拉，官方回应也是说来看一下再进行回应。

这名车主表示，他希望能够妥善解决，因为不仅是自己损失很大，其他小区车主也损失很大。赔偿金额目前也不清楚，需要评估公司来定损。





▲爆燃特斯拉的车主

今日中午，车主已经去地库看过爆炸现场。现场的情况主要是特斯拉和旁边两辆车烧成废墟，特斯拉几乎烧成灰烬，只能看到零件。其他两辆被烧的是有一辆雷克萨斯和一辆奥迪。其他旁边的车也有受损，但没有那么严重。

在昨晚的爆燃事故中，被特斯拉爆燃牵连的另外两辆车的车主也正在现场，目前各位车主的情绪都比较稳定，网易汽车同时与另外的两位车主进行了交流。

雷克萨斯的车主听到十几声爆炸声音

雷克萨斯车主描述，昨晚他于20:40多健身回来，当时闻到很大异味，并且已经有消防车到现场，能听到轮胎爆炸声音，有十几声。





▲雷克萨斯车主

根据车主介绍，这辆车的购买时间为1年，总价58万多。

目前雷克萨斯车主最大诉求，希望特斯拉厂家正面对待这种问题以及隐患，剧烈的爆炸，“我自己的保险公司，以及其他车主的保险公司平安太平等公司已经迅速抵达现场。保险公司回应，特斯拉的保险公司和车主保险公司启动应急机制，车主自己的保险公司平安保险后续也可能启动应急机制，”雷克萨斯车主如是说道。

宾利车主：认为第一责任人是特斯拉厂家

在爆燃的特斯拉对面还停着一辆宾利，而这位宾利车主也是第一个看到监控画面的车主。宾利车主回忆，当时监控显示车辆爆炸时并没有在充电状态下，从漏气到爆炸有几秒钟，随后监控画面就消失了。





▲宾利车主

宾利车主表示：“当时在家里睡觉，问到刺鼻味道，听到消防车声音，于是下来查看事况。随后消防官兵希望看监控画面，于是带消防员去监控室了。”

这名宾利车主认为第一责任人是特斯拉厂家，因为在过去，类似的问题出现过很多次。业主群都在讨论这个事情，希望官方出面，促使特斯拉公司能处理此事。

【事件回顾】

4月21日晚，上海一辆特斯拉在地库中突然自燃，特斯拉官方随后表示，在得知事故后，昨晚公司第一时间派出团队赶往现场，目前正在积极联络相关部门并配合核实情况。

根据最新信息，这是一辆车龄在3.5年左右的老款Model S ，在车辆发生爆燃时，车辆并未处于充电状态。车辆在爆燃前1小时曾经到特斯拉超级充电站进行过超充，将续航提升至350多公里。

视频画面显示，起火的时间为21日晚8时许，在录像中，一辆停放在车位内的特斯拉突然猛烈自燃，并烧坏了多辆汽车。特斯拉表示根据目前的信息显示，没有人员伤亡。

此前，特斯拉出现了多起事故，2月份一辆2016款特斯拉Model S在美国佛罗里达州撞树并起火，车主被活活烧死，而该车在拖到警方停车场后，至少自燃了3次，甚至在事故发生1天后依然在燃烧。

▼上海一辆特斯拉突然自燃起火





特斯拉发生众多自燃事故后，美国的相关监管部门已开始对这些致命车祸进行调查，美国国家运输安全委员会表示，他们已向佛罗里达州德尔雷比奇派遣了一个调查小组，调查Model 3的致命车祸。官方表示如果有必要，他们还将采取进一步的行动。

当前新能源电动汽车的安全尚无法做到万无一失，其中最大的隐患来自动力电池，动力电池在充电和放电的过程中都会产生大量的热量，在遭受猛烈撞击后很容易让电池内的化学物质产生反应引起爆炸。

根据此前披露的相关消息来看，特斯拉貌似也知道电池存在问题。此前特斯拉一名前工程师在社交平台上称特斯拉的电池缺陷可能会影响司机生命安全。

中国作为全球新能源汽车产销第一大国，新能源汽车安全同样面临挑战。去年10月，国家市场监管总局透露，据掌握的舆情信息显示，2018年已发生新能源汽车起火事件40余起。另据统计数据显示，2018年全年召回新能源汽车高达13.57万辆，召回比例高达13.46%。

有报道可查的新能源汽车起火原因虽不尽相同，但细究起来电池长时间在液体中浸泡、电池材料不过关、动力电池系统拼装布局缺陷、使用中过充过放、电池组件安全性等都是电池起火的风险因素，最终的结果就是电池发生热失控导致自燃。动力电池安全问题不仅仅涉及电池研发制造层面，同样应涵盖电池在消费者用车周期内及梯次利用直至最终报废全生命周期。

当前，无论从遏制电动汽车安全事故总量，保障用户生命与财产安全，还是保护电动汽车行业的可持续发展，动力电池的安全都成为迫切解决的问题。此次特斯拉自燃事故原因及后续处理，网易汽车将持续关注。