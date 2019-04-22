受后台源码泄露影响，B站盘前股价跌3.72%

IT之家4月22日消息 因受到疑似泄露网站后台工程源码的影响，哔哩哔哩（B站）盘前跌3.72%。

今日有网友发现，B站（哔哩哔哩）的后台源码疑似被上传至GitHub。



目前B站方面尚未对此次事件进行回应，其真实性如何，是否影响到平台用户等问题尚未有答案。

尽管官方尚未发声，此库在遭到曝光之后，已经受到了大量网友的关注。

就在发稿前，此库已经被禁用。在遭到禁用之前，此库的issue看板一度积累了接近2000条回复。



