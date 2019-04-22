《Apex英雄》出道即巅峰：两个月告别直播热门前十

春节期间突然爆火超越《堡垒之夜》的《Apex英雄》看来缺乏后劲。在最新一周的Twitch直播观看人数统计里，前十名里已经没了《Apex英雄》的身影。而《堡垒之夜》仍然以15万同时观看人数高居榜首，《英雄联盟》和《GTA V》分别占去了另外两个较大的游戏直播份额。

《Apex英雄》的开局简直是梦幻级的，8小时百万玩家，一周2500万，EA像捡到宝一样的欣喜若狂，然而Origin平台服务器本身的连接状况始终不算太好，再加上外挂众多难以治理（笔者在2月份火爆时玩了两天，游戏体验极差，好几次死后看小队同伴的观战视角，多年的FPS经验告诉自己这是明显的穿墙透视，至于玩家么我就不说了，不想开地图炮），《Apex英雄》两个月时间观众人数就锐减75%。

也有人说开发方Respawn Entertainment制作新内容不力，但原本《Apex英雄》就是外传性质的F2P游戏，他们也并不觉得这样的意外成功能够一直持续，更别说最近又接下了《星球大战：没落教会》的开发工作，人们对后者的期待程度远比《Apex英雄》的新内容要高。《泰坦天降》和《星球大战》，哪个IP含金量更高，用屁股想都知道。

不过这个游戏输给《堡垒之夜》，我个人觉得原因有两个：第一嘛，《堡垒之夜》能手机玩；第二也算是第一个的扩展，没手机，《Apex英雄》哪来那么多小学生在里面折腾啊？