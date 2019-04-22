关于刘强东案视频真实性的几个证据

今日，网上流传两段视频并引起广泛关注，其中一段是明州案晚宴视频，另外一段是明州案公寓视频。

结合凤凰网科技对于餐厅Origami和事发公寓The Link的了解，凤凰网科技发现了关于明州案晚宴视频的几个关键点：

1、确定刘强东和刘姓女性的确曾经在该餐厅吃饭，在今日流传的视频中出现的沙发、椅子和屏风，凤凰网科技在餐厅的页面介绍中都可以看到。

2、明州案晚宴视频中出现的椅子，和Origami餐厅的椅子和桌子，非常像。

3、明州案公寓视频中显示，这家公寓名字叫The Link，凤凰网科技发现刘姓女性给刘强东及其白衣助理开门，后来双方穿过了一间游戏室，两名身着蓝色衣服的男性在进行桌面足球的游戏；在较瘦的男子的右后方，是一个无罩的桌面足球桌。

4、凤凰网科技搜索调查发现，明尼苏达州立大学校内也有一家名为The Link的公寓；这家公寓也有一间游戏室，视频出现的场景，凤凰网科技在这间公寓的网页介绍中，也都看到了相同的游戏设备布局，分别是一个有罩的桌上足球桌和一个无罩的桌上足球桌。

据《纽约时报》4月16日报道，在美国检方决定不予刑事起诉4个月后，早前指控刘强东性侵的明尼苏达州立大学女大学生当地时间16日正式对刘强东提起民事诉讼，并索赔5万美元。

根据诉讼文件，该女大学生被确认为明尼苏达大学本科生，名叫Jingyao Liu，居住在明尼阿波利斯。在诉讼中，她指控刘强东去年8月30日在她的公寓内强迫与她(发生性关系)。