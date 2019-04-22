今天起，上海、深圳的星巴克将不再提供塑料吸管

今天是世界地球日，一向热衷环保的星巴克也在今天正式宣布将会于上海和深圳两地率先试点使用直饮杯盖与纸质吸管，停止提供塑料吸管。这一环保举措，计划将于今年年底前在星巴克中国内地所有门店全面实行，提前完成星巴克“2020年在全球范围内停止使用塑料吸管”的减塑承诺。

关于环保，星巴克是认真的。

去年7月，星巴克对位于英国的950间门店实施纸杯收费政策，每个纸杯收取5便士（约￥0.5）的费用，如果顾客自己携带可循环使用的杯子，则可以获得25便士的折扣。在这一政策实行之后，自行携带杯子的用户从此前的2.2%增长到了5.8%。

作为绿色践行者，除了采用各种环保包装以外，星巴克中国在过去五年也一直致力于从绿色物料、节水节电和垃圾处理三方面为大家创造更绿色的第三空间。

比如绿色物料方面，星巴克门店所使用的建筑材料及设施设备98%以上都在本地采购，降低因运输产生的环境影响；使用无氟空调系统，以减少对地球大气的破坏；采用低挥发性有机化合物的涂料，鼓励工厂内加工，以减少对门店空气质量的影响。

在节水节能方面，星巴克目前所有门店均采用了高效节水装置，与国标要求相比实现节约35%的用水；照明系统全部采用LED灯和节能灯，实现15%的电耗节能。

至于垃圾处理方面，星巴克也将积极响应政府号召，从今年7月起在上海开始实施垃圾分类，并将逐步推广到全国其他城市的更多门店。

当然，星巴克想做的远不止这些。

为了最大程度地环保，星巴克中国表示将会在5年内实现100%提供可堆肥、可降解或可回收的外带杯与刀叉等餐具，并通过推行店用餐具和自带杯减少20%的人均一次性餐具使用量。

同时，从本周起，星巴克也将推出全新饮品品类，依然全部采用专门设计的可重复使用的饮料杯。而在平日，只要你自带茶杯购买咖啡，星巴克也会提供4元的优惠，以每一杯优惠大约10%-20%的力度，切实鼓励和回馈大家与星巴克一起做环保。

目前，星巴克在中国160多座城市有超过3,800余家门店。每当一位顾客与星巴克进行绿色连接时，都能为绿色地球改变得更多一些。以此为基础，星巴克中国也会通过节能、垃圾分类与减量等环保议题培训，鼓励“绿围裙”们丰富环保知识、深固绿色观念，让他们化身成真正的“绿色大使”，集结顾客一同从点滴开始践行环保这件很酷的事，共爱美丽地球。