苹果花巨资购买亚马逊云服务：每月3000多万美元

美国财经媒体CNBC援引知情人士的消息称，为使用亚马逊的云服务，苹果公司每月要为此支付超过3000万美元的费用。

据两位知情人士称，截至3月底，苹果今年第一季度为使用亚马逊的云服务每月平均支出超过3000万美元，较去年同期高出10%以上。

其中一位知情人士称，在今年剩余的时间里，如果苹果继续保持这一消费水平，则其使用亚马逊云服务的年度支出将超过3.6亿美元，而去年的该项开支约为3.5亿美元。

在可预见的将来，这一支出很可能会继续。一位知情人士称，在过去几个月里，苹果签署了一项协议，其中包括承诺在五年内至少花费15亿美元购买亚马逊AWS。在最近一个财年，苹果的运营支出为309.4亿美元。

业内人士称，苹果的巨额云开支凸显了该公司提供快速、可靠的在线服务（如iCloud）的决心，即使必须要依赖于竞争对手的服务才能做到。

重视服务业务

由于智能手机市场需求趋于饱和，如今苹果越来越依赖于在线服务。最近，苹果已停止披露iPhone和其他硬件产品的销量数据，转而开始披露其服务业务的利润率，包括iOS应用商店、AppleCare、Apple Pay和iCloud等。上个月，苹果还推出了新的视频和杂志订阅服务。

当前，人们每月使用超过10亿台苹果设备。为此，苹果也有相当大的计算和存储需求。目前，苹果正大举投资建设自己的基础设施。苹果去年12月曾宣布，未来五年将在美国投资100亿美元建设数据中心，其中450万美元将在未来两年内到位。

在云服务方面，苹果既依赖于规模较小的第三方云提供商，也依赖于大型云提供商，包括亚马逊和谷歌。另外，微软过去也曾为苹果提供云工具。

苹果之前曾表示，其iCloud存储服务使用的是亚马逊的AWS云服务，但并未透露是否还有其他服务在使用AWS。

成为亚马逊最大客户

AWS是亚马逊业务的重要组成部分。去年，AWS创造了256.6亿美元的营收，占亚马逊年营收总额的11%，占亚马逊运营利润的近59%。当然，尽管苹果是AWS的最大客户之一，但所支付的费用在亚马逊的整体营收中只仅很小的一部分。

另外，按照该趋势发展，AWS从苹果获得的收入已经或即将超过其他几家公司，包括Adobe、Capital One、Intuit、Lyft、Pinterest和Snap等。

相比之下，Lyft已同意在2021年底之前至少向AWS支付3亿美元购买云服务。Pinterest表示，在截至2023年年中的6年内，至少在AWS上支出7.5亿美元。

这意味着，Lyft每年在这方面的平均开支约为1亿美元，而Pinterest平均约为1.25亿美元。另外，Snap也承诺，到2022年底将在AWS上支出11亿美元，其中2019年至少有1.5亿美元。