《财富》评选全球最伟大领袖：盖茨第一，马化腾第四

美国《财富》杂志近日公布2019全球最伟大领袖榜单，盖茨基金会联合创始人比尔和梅琳达·盖茨夫妇排名第一，马化腾排名第四。

此外在与科技行业相关人士中，上榜的还包括：萨提亚·纳德拉（Satya Nadella，第5名）、玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager，第7名）、孙正义（第12名）、蒂姆·库克（Tim Cook，第14名）。

以下为《财富》2019全球最伟大领袖榜对科技行业相关人士评价：

比尔及梅琳达·盖茨夫妇（盖茨基金会联合创始人）

过往的证据表明，微软的联合创始人比尔·盖茨就像一股无法阻挡的力量，当他遇到了一个十分容易被感动的人——善解人意的梅琳达·盖茨时，人们只需去衡量比尔及梅琳达·盖茨基金会的影响力就可以了。

从1995年1月至2017年底，以比尔及梅琳达·盖茨夫妇命名的慈善基金（包括于2000年并入比尔及梅琳达·盖茨基金会的早期盖茨家族基金会）部署开展的项目已高达455亿美元，十分可观。该基金会捐助成立了全球疫苗免疫联盟（GAVI）并持续提供支持，各国卫生专家普遍认为这是有史以来最成功的国际公私合作伙伴关系：该项目为发展中国家7亿儿童注射了疫苗，帮助他们免受可预防疾病的伤害。该基金会捐赠的第二大项目是全球抗击艾滋病、结核和疟疾基金。

但比尔和梅琳达·盖茨夫妇具有深远影响力的原因不仅在于富有。正如沃伦·巴菲特向《财富》杂志所讲：“他们两人形成了乘数效应——他们两个共同形成了这种效应。他们用不同的风格按照统一的目标采取行动。”

马化腾（腾讯公司创始人、首席执行官）

在热闹的中国科技圈，和其他人相比，马化腾一直十分低调。但由于腾讯的即时通讯类手机应用微信拥有十亿用户，他的影响力遍布全球。

微信是超级应用程序模式的典范，用户可以通过该手机应用的单一界面支付账单、订外卖、预订门票、打游戏等等。包括Facebook在内的竞争对手现在都在进行战略调整，想要模仿它的成功。

萨蒂亚·纳德拉（微软首席执行官）

在纳德拉的领导下，微软已经从Azure云平台等新业务中实现了惊人的增长。纳德拉还向大家表明，他在解决内部员工动荡局面的同时坚持其原则。

玛格丽特·维斯塔格（欧盟竞争专员）

每次美国立法者们在控制科技巨头问题上产生分歧时，维斯塔格已经向人们展示如何控制这些巨头。她针对谷歌反竞争行为的指控，总共处罚其90亿美元，并寻求追回苹果150亿美元税款（这两家公司都已上诉）。目前她还在调查Facebook。对于这一行业提出的借口，她不屑一顾地表示：“如果这是你们的算法，那就是你们的问题。”

孙正义（软银集团首席执行官）

孙正义已经成为科技界的造星人。他在2016年成立了价值1000亿美元的远景基金（Vision Fund），颠覆了风投界，初创公司开展竞争时，他的支持往往被证明至关重要。孙正义会亲自审查潜在投资对象的首席执行官，激励他们大幅扩张，哪怕公司盈利还遥不可及。如果没有他对Uber、Grab和滴滴出行的大力支持，共享出行行业可能不会是我们所看到的这样。

蒂姆·库克（苹果首席执行官）

去年，由于iPhone在手机行业的主导地位，苹果公司成为首家市值突破1万亿美元的美国公司；但由于iPhone销售增长放缓，1万亿美元市值不再，苹果需要采取新的行动。库克也知道这点，苹果公司3月份的发布会说明该公司准备将服务和订阅收入作为增长“支点”，这也是他想重新刺激增长的新举措。无论成败，本次战略调整将决定库克的遗产——以及苹果的未来何去何从。