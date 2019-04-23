纳指上涨17.21点，特斯拉汽车起火跌3.85%

北京时间4月23日报道，美国股市科技板块表现不错，尤其是FAANG全线上涨，拉动纳指上涨17.21点。截至收盘，道指跌48.49点，跌幅为0.18%，报收26511.05点；标普500指数涨2.94点，涨幅为0.10%，报收2907.97点；纳指涨17.21点，涨幅为0.22%，报收8015.27点。

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨1.77%，亚马逊涨1.38%，苹果涨0.33%，NetFlix涨4.71%，Alphabet涨1.01%，微软涨0.32%。

中国主要科技股涨跌互现，网易涨0.76%，爱奇艺涨3.38%，拼多多涨1.91%，微博涨1.15%，腾讯音乐跌1.32%，阿里巴巴跌0.83%，京东跌1.20%，百度跌0.96%，趣头条涨0.00%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：触宝（涨5.54%）、无忧英语（涨5.07%）、宝尊电商（涨4.09%）、乐居（涨3.88%）、优信（涨3.56%）、猎豹移动（涨3.08%）、简普科技（涨2.45%）、畅游（涨1.94%）、聚美优品（涨1.87%）、陌陌（涨1.65%）、搜狐（涨1.63%）、哔哩哔哩（涨1.55%）、易车网（涨1.45%）、汽车之家（涨1.14%）、信而富（涨0.94%）、迅雷（涨0.86%）、欢聚时代（涨0.81%）、1药网（涨0.78%）、达内科技（涨0.77%）、拍拍贷（涨0.74%）、兰亭集势（涨0.62%）、华米（涨0.56%）、新东方（涨0.48%）、好未来（涨0.47%）、趣店（涨0.45%）、寺库（涨0.30%）、流利说（涨0.00%）。

下跌的公司包括：前程无忧（跌0.03%）、搜狗（跌0.18%）、蔚来（跌0.21%）、500彩票网（跌0.40%）、新浪（跌0.45%）、搜房网（跌0.62%）、宜人贷（跌0.71%）、58同城（跌0.80%）、小牛电动（跌1.08%）、凤凰新媒体（跌1.15%）、UT斯达康（跌1.19%）、中芯国际（跌1.30%）、正保教育（跌1.41%）、中通（跌1.48%）、金融界（跌1.54%）、云米（跌1.64%）、泰克飞石（跌1.89%）、世纪互联（跌1.93%）、携程网（跌2.03%）、途牛（跌2.05%）、唯品会（跌2.14%）、虎牙（跌2.44%）、小赢科技（跌2.52%）、百世（跌3.18%）、人人公司（跌4.21%）、如涵控股（跌4.50%）、蓝汛（跌4.58%）、乐信（跌7.62%）、品钛（跌8.85%）。

分析师预计今年百度营收将在2018年152.5亿美元的基础上增长16.7%而达到177.9亿美元，2020年将增长16.5%达到207.3亿美元，2021年将增长14.7%达到237.7亿美元。今年新浪、京东和阿里巴巴的营收将分别增长16%、19.3%和55%。虽然百度营收预计今年将增长近17%，但每股收益却可能下滑。不按美国通用会计准则计算，今年百度每股收益将在去年9.89美元的基础上减少14.4%至8.47美元，2020年将增长36.5%至11.56美元。分析师预计未来5年百度每股收益年均复合增长率仅为2.8%，远低于过去5年的17%。2019年百度营业利润率将由2018年的19.8%下滑至12.5%，2020、2021年分别为18.2%和20%。净利润率将由2018年的27%收窄至2019年的12%，之后两年将分别增加至15%和16%。2018年百度营收增长21%至150亿美元，之前4年的增长率分别为53%、35%、6.3%和20%。网络广告业务拉动了百度2018年营收的增长，增长19%至119亿美元；其他业务营收增长86%至30亿美元，其中包括爱奇艺付费用户、云服务等。2018年百度在内容、流量获得、宽带、销售、行政、研发等方面支出有较大幅度上涨。

爱奇艺自称希望成为迪士尼那样的公司。虽然这么多人都将爱奇艺与Netflix进行比较，但Alphabet旗下YouTube与它更为相似。不同于Netflix的是，爱奇艺和YouTube都依靠广告业务创收。但爱奇艺希望公众把它看作是中国的迪士尼。但是，要判断爱奇艺能否成为中国的迪士尼需要数十年时间，爱奇艺股票大多数持有人可能没有足够的耐心。在如此长的时间内持有它的股票。目前，爱奇艺需要担心盈利和打造庞大内容库的问题，解决这两个问题需要时间和资金，爱奇艺的同行已经证明了这一点，内容方面的巨额支出已影响到Netflix盈利能力，在内容创作方面，迪士尼有数十年的领先优势。市场还没有对爱奇艺显示出足够耐心。目前，爱奇艺市售率仅为3.4倍，市值仅为其账面价值的6.2倍，这两个数据远低于Netflix。爱奇艺股东需要关注公司面临的近期挑战，而非它是否能成为中国的迪士尼。很显然的是，爱奇艺的股价不大可能达到Netflix的水平。由于在市售率等指标上无法媲美Netflix和市场对经济不景气的担忧，目前的形势似乎对爱奇艺不利。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：Box（涨4.67%）、Lyft（涨4.42%）、Yelp（涨2.64%）、高通（涨2.60%）、Pinterest（涨2.42%）、VMware（涨1.84%）、AMD（涨1.81%）、Salesforce（涨1.78%）、Zynga（涨1.47%）、英伟达（涨1.16%）、LendingClub（涨0.94%）、Fibit（涨0.93%）、SAP（涨0.73%）、戴尔科技（涨0.64%）、Adobe（涨0.61%）、英特尔（涨0.56%）、摩托罗拉系统（涨0.54%）、黑莓（涨0.54%）、eBay（涨0.47%）、爱立信（涨0.20%）、甲骨文（涨0.18%）、动视暴雪（涨0.07%）、诺基亚（涨0.00%）、速汇金（涨0.00%）、美光科技（涨0.00%）。

下跌的公司包括：Twitter（跌0.03%）、iRobot（跌0.07%）、思科（跌0.11%）、PayPal（跌0.51%）、索尼（跌0.52%）、赛门铁克（跌0.57%）、艺电（跌0.67%）、IBM（跌1.03%）、博通（跌1.14%）、Snap（跌1.20%）、GoPro（跌1.57%）、恩智浦（跌2.11%）、西部数据（跌2.13%）、Groupon（跌2.58%）、Spotify（跌2.67%）、惠普公司（跌3.12%）、特斯拉（跌3.85%）。

今年，特斯拉股价表现弱于大盘和主流汽车厂商。截至4月18日，一年来特斯拉股价累计下跌17.9%，同期内标普500和纳斯达克综合指数分别上涨15.9%和20.5%。相比之下，通用、福特、菲亚特克莱斯勒涨幅分别为20.5%、24.8%和14%。今天常规交易中，特斯拉股价下跌10.51美元，跌幅为3.85%，报收于262.75美元。昨天，出现在微博上的一段视频显示，一辆停在停车场上的特斯拉电动汽车“冒出浓烟，数秒钟后就起火了”。消息称特斯拉正在对这段视频进行调查，“支持当地相关机构搞清楚事实真相”。特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)今年2月曾表示，“我们预计今年第一季度不会盈利。”分析师预计第一季度特斯拉净亏损合每股0.69美元，好于去年第一季度3.35美元的每股净亏损，去年第四季度特斯拉调整后每股收益为1.93美元。分析师预计第一季度特斯拉营收将增长53.9%至52.5亿美元，低于2018年第三、四季度的68.2亿和72.3亿美元。特斯拉预计第一季度调整后净亏损为1.1925亿美元，去年第四季度调整后净利润为3.448亿美元。

4月17日苹果、高通宣布达成和解协议后不久，英特尔就出人意料地宣布将退出智能手机5G调制解调器芯片业务。英特尔称将继续向客户供应当前的4G调制解调器芯片，但将停止开发5G芯片。英特尔在5G调制解调器芯片开发和保住苹果业务方面投入大量资源。给人的感觉是，苹果是英特尔唯一的调制解调器芯片客户，可能被苹果抛弃，意味着英特尔继续对5G芯片投资至少在财务方面失去了意义。