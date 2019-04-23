谷歌罢工组织者称其遭到报复：被强迫离岗和降职

谷歌的两名员工活动人士表示，她们已因去年11月帮助组织了一次有数千名谷歌员工参加的罢工活动而受到报复，并计划在周五举行一次“市政厅”会议，让其他员工就其声称的报复事件展开讨论。

谷歌Open Research负责人梅雷迪思·惠特克(Meredith Whittaker)周一向许多公司内部员工发出电邮信息称，在谷歌4月4日解散外部人工智能（AI）伦理委员会以后，她被告知自己的角色将会“发生巨大变化”。惠特克称其被告知，如果她还想留在谷歌，就必须“放弃”她在AI Now研究所（AI Now Institute）的工作，这是她在纽约大学联合创立的一个研究中心。

另一名罢工组织者、已在谷歌供职长达12年的资深员工克莱尔·斯特普顿(Claire Stapleton)在这封电子邮件中表示，在上述抗议活动发生两个月以后，她收到通知称其将被降职为YouTube营销经理，向她汇报工作的员工人数将会减少一半。

斯特普顿称，在就此问题向人力资源部门发出投诉后，她遭到了进一步的报复。“我的经理开始无视我，我的工作被交给了其他人。尽管我没生病，却报告知必须要请病假。”斯特普顿在邮件中写道。在她聘用律师之后，谷歌进行了一次调查，并在明面上撤销了对她的降职。她写道：“虽然我的工作已经恢复，但环境仍然充满敌意，我几乎每天都在考虑辞职。”

惠特克和斯特普顿是去年11月组织大规模示威活动的七名谷歌员工中的两人，当时2万名员工走出办公室，举行了一次短暂的罢工活动，抗议该公司对性骚扰指控的不当处理。

谷歌发言人发表声明称：“我们禁止在工作场所进行报复，会对所有指控进行调查。为了跟上不断变化的业务需求，员工和团队被分配新的任务或重组是很常见的，此处并无报复行为。”

惠特克和斯特普顿尚未就相关置评请求作出回应。