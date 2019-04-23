任天堂背后多了个腾讯，Switch能改变小众命运吗？

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任天堂准备推出第二代Switch的消息正不断来袭，与此同时，国行版的Switch终于“进门”了。

近日多家媒体报道，根据广东省文化厅的公示文件显示，任天堂旗下的明星游戏机产品Switch已经通过审核，代理方是国内互联网巨头之一腾讯。这也意味着，在Switch发布两年后，该产品国行版将通过由腾讯代理的方式与国内玩家正式见面。

虽然腾讯和任天堂方面都没有对此做出回应，但是消息传出后，任天堂美股在开盘后大涨了12.89%，显然，敏感的资本市场对于Switch终于正式叩开中国市场的大门，还是非常兴奋和看好的。另外，据相关消息称，腾讯代理的国行版Switch主机价格将在2150~2200左右，游戏定价则会统一在300元以下，而国服会员的月服务费为20元，发售时间最早预计将会在今年五一前后。

作为近两年任天堂旗下最火的硬件产品（没有之一），Switch的正式入华还是令很多关注主机以及掌机游戏的玩家兴奋不已。甚至已经有一波“预言家”预测，腾讯代理Switch后会有更多可能性。不过，兴奋的同时，我们也要清楚地意识到，面对国内掌机或者主机游戏市场，Switch入华可能并不会带来太大的冲击，至少单纯的作为游戏机而言是如此。

Switch很好，但国人还喜欢游戏掌机吗？

作为前任社长岩田聪主导的最后一款游戏机，Switch自诞生之初就凭借掌机以及主机任意切换的设计，成为过去两年任天堂旗下最成功的产品。在发售后的2017年，该产品还力压iPhone X成为《时代》杂志评选的当年“全球十大数码产品”之首。

数据显示，截至2018年底，Switch在全球累计销量高达3230万台。其中，《塞尔达传说：荒野之息》、《超级马里奥：奥德赛》等任天堂第一方独占游戏几乎成为每一名Switch玩家的标配。因为Switch获得的巨大成功，任天堂也从此前WiiU的失败中华丽转身，成功回到了游戏市场的舞台中央。

但产品的优秀并不代表着其能征服任何市场，水土不服的事情还是有可能发生。在面对基数庞大的中国玩家群体时，无论是索尼、微软旗下的主机产品，还是任天堂出品的系列掌机，都未曾获得过主流用户的青睐。

虽然绝大部分主机产品和Switch上所搭载的掌机游戏，在游戏内容和品质方面都非常优秀，但相较于这些硬核游戏，国内的整体游戏玩家群体似乎更偏爱手游。

造成这一现状的原因有很多种，主要原因是国内市场持续了14年的游戏机禁令，造成现在国内大多数游戏玩家对游戏机这一品类不太感冒。

2000年6月发布的相关游戏机禁令，直接终止了掌机和主机等主流游戏产品在国内市场的销售，一直到2014年这个禁令才得以解封。虽然在此期间，主机游戏的忠实玩家依然可以通过水货渠道购买到相关游戏产品，但是长时间的禁令也使得85~00后这几代人直接跳过了游戏机时代。

当2014年游戏机禁令解除之后，虽然微软、索尼两位游戏巨头立刻成立了合资公司，对自家游戏主机进行市场拓展和销售，但早已习惯在PC和手机上玩游戏的国内游戏玩家，显然没有被打动。根据《2018年中国游戏产业报告》显示，中国主机游戏市场的销售额仅占国内游戏市场的0.5%。

在移动互联网时代，国内主机游戏的小众化几乎是板上钉钉的。

对于Switch入华，游戏行业观察家丁鹏对懂懂笔记表示：“目前造成主机和掌机这类产品在国内市场表现不佳的原因，主要就是因为现在手游表现的强势，国内游戏玩家对于游戏的选择更倾向于手游这种更为方便的形式。而且对于用户而言，手机是生活中的刚需品，而掌机或主机并不是。”

对于国内游戏玩家而言，无论是Switch还是PS4、X BOX这样的游戏机都有较高的准入门槛。Switch2000多元的售价虽然并不是非常昂贵，但对于已经习惯先在PC网游和手游上免费上手、在商城里充值的玩家而言，主机和掌机所采用的买断制难以接受。此次国行版的Switch售价预计在2200元左右，单个游戏在300元左右。也就意味着用户最少需要花费2500元才能真正体验到一款Switch游戏，而这2500元的前期投入已经足够挡住一大批用户了。

那么，腾讯为何要在2019年开始推动国行Switch的代理业务？其看重的仅仅是一个游戏硬件产品的“小市场”吗？

腾讯游戏“全都要”的背后：先让Switch潮起来

虽然国内掌机和主机游戏目前并不主流，但换一种角度来看，这也意味着其存在很大的发展空间。作为全球最挣钱的游戏公司之一，腾讯自然是希望自家的游戏版图越来越丰富。这一点在2017年9月腾讯推出Wegame（类似steam）平台时，就能略窥一二。

目前Wegame上已经陆续引入许多精品游戏，但由于整个市场的小众化以及相关政策原因，更多的游戏依然无法完成进驻，这里面包括广受掌机玩家喜爱的《怪物猎人》上架后被秒下架，以及至今未通过审核的《绝地求生》。所以，腾讯需要在这种精品单机游戏方面，需要打造出更多的渠道。

而从现在腾讯的游戏布局上来看，其在游戏领域尚未触及的重要版块——只有主机和掌机市场。而在PS4和X BOX都成功入华后，选择和任天堂合作代理Switch显然是最好的选择。毕竟腾讯此前和任天堂已经有过一系列合作，例如2018年8月，《王者荣耀》国际版《Arena of Valor》就已经登陆Switch。针对此次合作更有传言称，国行版Switch将自带《王者荣耀》和《刺激战场》，所以游戏流媒体服务+主流掌机产品，可能会是一条康庄大道。

在讨论任天堂+腾讯+流媒体服务的各种难度和挑战之前，不妨先看看国外游戏市场研究机构Newzoo最新公布的全球游戏市场数据报告。Newzoo预估2018年全球游戏市场规模约为1349亿美元（低于之前的预期），其中移动游戏市场增长正在放缓，但是主机游戏市场的强劲增长正在显现。

报告中指出，移动游戏仍将是2018年最大的细分市场，占全球游戏市场规模的47%。但是主机游戏的显著增长以及PC游戏的小规模增长较为突出。Newzoo对2018年全球游戏市场的分析显示，主机游戏的软件销售和订阅服务的收入增长很快，当然这种增长目前主要体现在美国市场。在全球范围内，由于索尼、微软和任天堂相关业务的业绩表现良好，Newzoo对2018年的主机游戏市场规模的预估为383亿美元（同比增长15.2%），高于之前预测的346亿美元（同比增长4.1%）。

Newzoo看好下一代主机游戏市场的发展，包括“游戏即服务”（Games-as-a-Service）模式和游戏流媒体服务的兴起。虽然在报告中没有提及主机游戏在中国市场的发展前景，但是市场空白往往也是市场机遇，尤其是在腾讯入局之后。

当然，Switch国行版能否出现爆发式增长，仍取决于腾讯在市场中的打法。毕竟从2017年发布至今已经两年，玩家们对于Switch的关注度早已没有了当初的热度。未来，随着国行版Switch的推出，腾讯面临的第一个考验和挑战，就是国行会员推出后将吸引一部分此前购买过其他地区版玩家的回流，而难题就是如何留住这一批用户。

对于Switch国行版未来市场的可能性，丁鹏对懂懂笔记表示:“国行版在国内的销售情况还需要持一个谨慎的态度，未来其市场表现如何主要还要看腾讯如何营销，如果将其定位成一个时尚科技潮品机会比较大，如果单纯的定位成游戏机硬件产品，想要取得好成绩会很难。”

单从产品层面来看，Switch确实是一个很酷的时尚硬件，多彩的配色以及掌机-主机模式的任意切换很符合年轻人的喜好。此前许多公司年会抽奖甚至直接将其和苹果、戴森并列作为奖品，也体现出其在“科技潮品”上面的潜力。

所以，对于那些对Switch已经有一定了解的游戏玩家而言，腾讯要满足的是他们的心理位势。而对于那些尚未接触过Switch的小白用户，将其打造为与iPhone、戴森一样的科技潮品，或许会是一个更好的方式。而腾讯显然也意识到，所谓科技潮品最大的优势不仅仅在于产品的硬件能力，还要包含其背后庞大、丰富的网络服务内容，这一点在iPhone和应用商店的发展中已经展露无遗。

所以，我们不能简单地把Switch国行入场，看做是腾讯对游戏机市场的简单切入，对硬件试水的背后会有更大的局。