DNA证据不再可靠？握手10秒，你的DNA就会“转移”

握手通常是一种表示礼貌的行为，然而你可能想不到，只需10秒钟的简短手掌接触，你的DNA就可能发生“转移”，并出现在你从未接触过的物体上，这可能会使犯罪调查变得更加复杂。

美国德克萨斯州休斯顿法医科学中心的法医学家辛西娅·凯尔(Cynthia Cale)利用遗传学来破案。她此前发现，握手两分钟可以通过另一个人的手将某人的DNA转移到后者从未碰触过的物体上。但许多批评人士表示，两分钟的握手时间太长了，这可能让人觉得尴尬。

在最新实验中，凯尔把握手时间缩短到10秒。她获得的数据显示，即使是短暂的手掌接触也能使DNA发生“转移”。志愿者握手之后，两人中的一人拿起一把刀。随后，凯尔的团队擦拭刀柄，并进行DNA检测。研究显示，即使在握手10秒后，从未碰过刀的人仍然会在刀柄上留下自己的DNA。当握手者的同伴抓住刀柄时，他们自己的DNA也被转移到了刀柄上。

在另一项研究中，印第安纳波利斯大学法医人类学家利安·里佐(Leann Rizor)研究了DNA在很多人可能接触到的物体上发生“转移”的情况，比如公用水罐或门把手。里佐主要通过研究生物残骸(比如DNA)来帮助破案。她发现，最后触摸物体的人，往往不是留下最多DNA的人。

在里佐的实验中，四个大学生围坐在桌子旁，假装将空水罐中的饮料倒进空杯子里。另外12名学生没有坐在桌子旁观看，他们可以离开房间、互相交谈或四处走动，实验的目的是模拟餐厅的真实环境。当坐在桌子旁的每个学生都接触过水罐和自己的杯子后，研究人员用棉签擦拭水罐的把手、杯子和学生的手，以获取DNA。

这些桌子旁的学生只拿他们自己的杯子和公用水罐。尽管如此，他们的DNA最终还是留在了水罐把手和彼此的杯子上，即使他们从未碰触过其他人的杯子。更重要的是，房间里其他学生的DNA也出现在被擦拭过的物体上。然而，这些旁观者都没有碰过桌子上的学生、水罐或水杯。里佐现在怀疑，当观察者咳嗽、打喷嚏或说话时，他们的DNA可能已经扩散到了杯子和水罐里。

研究人员无法仅通过测量这些物体上的DNA含量来确定谁最后触碰了水罐，他们也不知道多长时间以前有人摸了水罐或杯子。里佐指出，数据显示，DNA在社交环境中可以很容易发生转移，而且是以不可预测的方式转移。

纽约市约翰杰伊刑事司法学院的法医遗传学家曼希尔德·普林斯（Mechthild Prinz）说，可能很少人的DNA会落在从未接触过的物体上，而且这些留下的DNA通常很不稳定，这意味着它会随着时间的推移而分解。普林斯指出：“虽然不能说DNA转移的情况永远不会发生，但我们不应该利用新发现推翻每个案例中的DNA证据。”

里佐和凯尔也都支持普林斯的观点，他们的新数据并不能证明DNA证据是不可靠的，不过调查犯罪的人必须警惕这种DNA意外转移的情况。当某人的DNA出现在犯罪现场时，他或她可能会被指控为罪犯，即使那个人从来没有出现过。

事实上，这种情况曾发生在卢克斯·安德森（Lukis Anderson）身上。2012年，美国加州圣何塞的一位百万富翁在一次抢劫中丧生，安德森被控谋杀，因为警方在这位百万富翁的指甲上发现了他的DNA。但问题是，安德森在犯罪发生时正在住院，而且曾一度失去知觉。

后来，调查人员找到了造成这个错误的原因：把安德森送到医院的医护人员和试图挽救那位百万富翁性命的人是同一个人，而这名医护人员不小心把安德森的DNA转移到了这位百万富翁的指甲上。普林斯说，有些案例可能需要这样解释，即某些人比其他人流失了更多的DNA。

DNA会随着汗液渗出身体，如果某人的DNA含量很高，那么他可能会散播更多的DNA痕迹，从而使DNA能够被更广泛地分享。普林斯表示：“目前还不清楚这种DNA转移是否会影响犯罪现场调查的准确性，我们都还在努力弄清楚这种可能性有多大。”