一直挠一直痒，为什么挠痒会上瘾？

想必每个人都有痒的经历，轻痒令人不畅快，重痒则使人坐立难安。痒起来则是越挠越痒，越痒越挠，挠痒带来的那种欲罢不能的感觉实在是只能意会不可言传。

如果不是新西兰纪录片《被挠》记录，那么简直无法想象出来，世界上存在这么一种人，叫做挠痒爱好者。他们有的是被挠者，有的是施挠者，他们经常约见互相挠痒痒，付费给对方，而一般挠痒的服务还都很贵。

挠痒的爱好足以说明挠痒是个非常值得研究的问题。想要研究挠痒，首先要知道痒是怎么回事。痒其实是皮肤或者黏膜受刺激时引发的想挠的感觉，人类的痒觉与生俱来，伴随着人的一生，但人来对痒的理解还远远不够。

痒是如何产生的？

什么时候会产生痒的感觉呢？生活中产生痒的场景无处不在。夏天被蚊虫叮咬，过敏引发皮肤瘙痒，还有就是在细菌感染，皮肤接触到有害物质的时候，甚至过度清洗也会引发瘙痒……研究者发现了一种叫做B型利钠多肽（Nppb）的神经递质，这是产生痒感的重要因素，当这种物质在大脑中受到刺激之时，我们就产生了痒感。此前人们曾认为痒和痛有关联，但是研究者发现痒觉和痛觉在分子水平上彼此独立，痒和痛并非一回事。

为什么挠痒会上瘾？

当痒发生的时候，挠痒就出现了，为什么人们挠痒会上瘾呢？挠痒的感觉这么爽，研究发现一方面是因为大脑中并没有一个专门的瘙痒中枢来对付痒。所以人们只能靠挠痒来关闭那些被痒激活的脑部区域。虽说痛和痒不是同一回事，但是实验证明，多种疼痛可以在不同程度上抑制痒的感觉，包括高温，电击和力学冲击造成的疼痛。研究者发现“当大脑因瘙痒的抓挠产生痛感后，会立即作出反应，让机体产生出一种名为血清素的神经递质来控制疼痛。但是当血清素扩散到脊髓中后，这种化学物质在抑制疼痛的同时还会作用于神经细胞，让瘙痒愈演愈烈。”这样一来，挠痒就停不下来了。

另外一方面，挠痒还涉及到人们的心理机制，比如动机、奖赏或者成瘾等，人们对挠痒的渴望非常强烈，并且知道挠痒之后能够得到非常爽的感觉，因此更停不下来。

挠痒还会造成身体某些部位更舒服，更爽，研究者发现，挠脚踝感觉良好，比起挠手臂或者后背更爽。同时也有观点表明从进化角度来说，挠痒有助于去除皮肤上的寄生虫。很多动物都存在此种行为。

不过对痒的研究在全世界的范围都处于起步阶段，有研究发现痒其实和打哈欠一样，具备传染性，另外痒还会令人产生自杀的念头，严重痒患者会特别不舒服，这些原因目前都不明确。

如何科学止痒？

不要随便抓挠！不要随便用药物治疗！更不要以为洗澡就可以不痒！

痒的时候一定要控制住自己。挠痒虽然爽，但并不能解决问题。如果是日常的皮肤痒，那么还可以稍微挠一下。

但如果是严重的痒感，挠痒并没有什么用，最后可能只会引发皮肤产生炎症。所以痒起来的时候需要对症下药，科学治疗，尤其是一些慢性痒患者，很多痒其实是通过身体内在的一些问题引发，所以需要明确痒的原因是什么。这样才能够比较有效地进行治疗。

此外，科学家认为在痒的时候也许是患者情绪出现了问题。未来有可能针对负面情绪来解决瘙痒的问题。