Facebook聘请最高法律顾问，曾在多政府机关任职

Facebook任命美国国务院法律顾问珍妮佛·纽斯泰德（Jennifer Newstead）为总法律顾问，接替去年宣布离职的科林·斯特来齐（Colin Stretch）。

纽斯泰德2017年开始效力于美国国务院，之前曾经是律师事务所Davis, Polk & Wardwell LLP的合伙人，负责跨境监管、执法和诉讼问题。她还曾经在司法部、预算管理局和白宫担任过其他高级职务。

Facebook任命新的总法律顾问正值该公司遭遇多项政府调查，并希望适应欧洲的最新数据隐私规定之际，该公司当前也在世界各地面临越来越大的监管威胁。

这家社交网络过去几年因为没有阻止俄罗斯对2016年美国总统大选的干预、泄露用户数据和保护用户隐私不力而遭到批评。

斯特来齐2010年加入Facebook，担任总法律顾问超过5年时间。他仍将在该公司任职到今年夏天，协助其完成交接。

“我期待着与团队和外部专家以及监管者，在一系列法律问题上展开合作，以此肩负我们的责任，共享我们的价值。”纽斯泰德说。

Facebook还任命约翰·皮尼特（John Pinette）为全球沟通副总裁，接替卡瑞恩·马陆尼（Caryn Marooney）。