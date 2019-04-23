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再见吧英伟达！马斯克称特斯拉已开发出全球最强芯片

2019-4-23 8:09:31来源：新浪科技作者：书聿责编：阿迷评论：

特斯拉已经开始为车辆配备自主设计的无人驾驶电脑，并且开始逐步放弃英伟达供应的芯片。该公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）还专门对这番看似夸张的声明做出了解释。

“乍一看似乎不可能——从来没有设计过芯片的特斯拉怎么能设计全世界最好的芯片？”马斯克周一在一场无人驾驶投资者活动上说，“但这确是客观发生的。它领先的程度不是一点，而是遥遥领先。它现在就安装在这些汽车里。”

马斯克一边夸下海口，一边让特斯拉Autopilot工程团队进行详细展示，该团队过去几年一直在全力以赴达成其老板的激进目标。他最新的预测是：特斯拉的无人驾驶汽车将在明年上路，在完全无需人类协助的情况下，通过所谓的机器人出租车队运营。

特斯拉大约一个月前开始放弃英伟达的芯片和无人驾驶电脑，转而在Model S和Model X中使用自家技术，大约10天前开始在Model 3中采取同样的技术。三星电子将负责为该公司代工这些芯片。

英伟达则反驳了特斯拉的一些声明，认为这家电动汽车公司把一整台电脑的性能跟一个芯片进行对比。他们认为，采用多个英伟达芯片的完整系统比特斯拉展示的系统更加强大。

不过，英伟达还是盛赞特斯拉，称其“抬高了无人驾驶电脑的标准”。

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关键词：特斯拉马斯克英伟达芯片

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