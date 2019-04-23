前段时间，B站一周之内五次登上微博热搜，在一众网站里，除了视觉中国，无可匹敌。热度起源，来自于一封关于明星蔡徐坤的律师告知函，而这让人回想到近一年来，另外两次娱乐圈粉丝与网络社区之间的摩擦。

4月12日下午，上海正策律师事务所官微发布律师告知函，而后蔡徐坤工作室官微转发，函件指出，B站存在大量侵犯委托人权利的的内容，影响恶劣，要求B站做出处理。告知函还称，将采取包括但不限于民事、刑事诉讼等一切方式，追究侵权者的法律责任。

自此之后，B站忽然成为舆论场的关注焦点。在微博上，这些话题接连登上热搜：蔡徐坤给B站发律师函、B站回应蔡徐坤律师函、蔡徐坤粉丝团官微退出B站、B站被曝低俗内容泛滥、央视网力挺B站。

向B站发送律师函的蔡徐坤一方，大概没能预料到舆论反馈的广度和强度。而B站大概也没想到，会在此时因为明星鬼畜视频忽然收到警告。在一些热衷鬼畜视频的网友看来，鬼畜视频可以为明星增加曝光，吸引流量，不过被鬼畜者及其粉丝，有时并不这么看。

回顾起来，事件的核心在蔡徐坤和B站，而实际推动话题扩散的，可能是前者的粉丝和后者的忠实用户。如果再向前回溯，可以发现，这与今年年初的流浪地球豆瓣评分事件，以及去年7月吴亦凡虎扑事件，都有相似之处。

能产生某种共鸣的用户集结于某个社区，又因为某种刺激，将这一社区像明星般，送到舆论场的“C位”之中。

B站交锋蔡徐坤

4月12日当晚，B站官微对蔡徐坤一方做出回复：律师函经热心网友转发后已收悉。这一微博至今转发超2万，评论超6万，点赞超5万，成为B站最受关注的博文之一。对比之前热门微博，B站单条博文最多转发不超四千。

双方官微都收获了“热度”，而舆论开始发酵。在知乎、贴吧、豆瓣，相关话题全网扩散。追星的粉丝，B站的用户、旁观的路人、媒体、律师，各抒己见。在B站鬼畜视频与流量明星各自的发展与成长过程中，“蔡徐坤律师函”成为一个标志性事件。

2018年，《偶像练习生》与《创造101》两档选秀节目横空出世，收获大量关注。在前一档节目中，蔡徐坤最终C位出道，并成为至今最受关注的明星之一。即便完全不关注娱乐圈的网民，也可能见过到这个名字。在知乎，“蔡徐坤”这一话题也有将近4万用户关注，而在B站，“蔡徐坤”三个字有着可直接感知的庞大流量。



B站并不是主打传统娱乐内容的网站。综艺节目各有各的版权，B站上能见到的基本只是某种剪辑。影视作品上，相对“优爱腾”，B站也没优势。实际上，虽然网站呈现的主要内容为视频，B站更强调社区属性。而独特的社区文化，也是成就了B站一些独特内容，其中之一，就是源源不断的鬼畜视频。

鬼畜视频是MAD（动画音乐视频）的一个分支，早期由NICONICO动画传入中国的知名音MAD《最终鬼畜妹フランドール?S》中的“鬼畜”略称被广泛使用。常见的鬼畜视频往往带有洗脑搞笑的效果。虽然有人厌恶鬼畜的恶搞，但并不妨碍这一视频形式的流行。有用户表示，登录B站主要就看鬼畜视频，因为可以减压。B站设有专门的鬼畜分区，而在其全站排行榜中，鬼畜视频往往占据高位。

▲B站全站榜月排行

蔡徐坤的律师函指出，B站存在大量严重侵犯委托人权利的内容，且点击量高、传播范围广，影响十分恶劣，不仅存在故意诽谤，滥用肖像，还使用了诸多侮辱性词汇，且对委托人的表演视频素材进行了恶意剪辑。“这些内容的制作、上传，散布、转载，传播者已经侵害了委托人的名誉权、肖像权、表演者权等权利，其中部分个人及自媒体等已经涉嫌构成刑事犯罪，造成了极大的不良社会影响。”

对上述指控，B站没有正面回应，而是表示“一直重视保护公民的隐私权、名誉权，法律的问题交给专业人士处理，相信法律自有公断。”同时B站附加了一篇人民网普法文章链接，其中提到，“公众人物为了社会公众的利益应该牺牲一定的个人隐私，忍受可能发生的轻微名誉损害。”

不过人民网文章针对的是舆论监督中“公众人物”的名誉权问题，鬼畜视频与此并不相符。

豆瓣、虎扑往事

时间线往回拉，豆瓣虎扑也因为与娱乐圈的摩擦受到大众关注。今年二月，豆瓣三次登上微博热搜，其中两次的关键词是：“豆瓣App一星”，“豆瓣回应五星改一星”。

在今年春节档电影中，科幻片《流浪地球》成为最大黑马。原著作者刘慈欣评价称，该电影是对其原作小说“一次全新的再创作”且“出乎意料的成功”。从票房上，2月4日（农历大年三十）午夜场票房报收1280万元，夺得当日票房冠军，截至2月24日，其大陆票房超过43.57亿元，目前累计票房则接近47亿元。

从以上数据看，《流浪地球》取得了极佳成绩，不过因为电影评分，却闹出一场波折。

2月6日早晚，知乎先后出现两个问题——“怎样看待豆瓣上大量《流浪地球》的一星差评？”“如何评价豆瓣电影流浪地球评分持续走低？”并引起大量讨论。网友指出电影可能存在的问题，认为哪怕不喜欢，二星三星也行，但不理解豆瓣上“一星是为什么”。上映之初，《流浪地球》豆瓣评分8.5，而后一路下滑至7.9。

紧随低分困惑，有《流浪地球》的粉丝涌入应用商店，开始给豆瓣“一星好评”。在这些评论中，有的写道“批评不自由，赞美无意义”。对豆瓣的愤怒情绪，源自一种看法：“原来的高赞五星短评和四星短评在收到几万赞后改成了一星短评，而其中有人被扒出改一星是收钱行为。”

当时豆瓣官方回应称，不存在“高赞好评被收买改为差评”的现象，不过据豆瓣用户自曝，确实把高分改了低分，而改动的理由是，“表示用户有一星的自由”。再之后，有豆瓣用户开始因此给《流浪地球》低分。

在互联网社区中，豆瓣表现一向佛系，但评分事件发酵，豆瓣很快两刷微博热搜。至于虎扑的故事，与B站蔡徐坤事件就更为接近。

2018年7月，吴亦凡微博发文称“又动谁的奶酪了？？呵虎扑不搞体育来搞我”，“虎扑的步行街”转发此微博回应表示，没动谁的奶酪，“凡凡的粉丝要爆了我们论坛，所以我们绅士反击下”，还调侃吴亦凡原博“为什么带上自己的MV”。

事件起因，是虎扑上有网友发布了吴亦凡无修音说唱《Bad Girl》，而后引发吴亦凡方面和粉丝的不满。吴亦凡工作室发出声明，称别有用心者利用经过消音、剪辑、调音恶意处理的音频在全网传播，已涉及严重侵权。再之后便有了上述吴亦凡本人发博回应。“吴亦凡粉丝虎扑”、“吴亦凡回怼虎扑”先后登上微博热搜。

明星在聚光灯下，一举一动受到关注。不过跳开娱乐圈的视角来看，路人更好奇的似乎是粉丝群体与另一个群体之间的摩擦。男星的粉丝往往是女性，虎扑则被戏称为“直男乐园”。当时有评论总结此事，称其为虎扑直男与饭圈小姑娘的争斗。而在豆瓣评分事件中，“文艺青年”或“伪文艺青年”成为焦点。

“小众”社区次元墙

不同于工具型软件，网络社区的用户数可能更低，但往往具备某种文化凝聚力，使得用户会将情感投入其中，久而久之，形成一种共生关系。

虎扑前身成立于2004年，豆瓣成立于2005年，年轻一点的B站成立于2009年，也即将拥有十年历史。在路人眼中，三者分别和“直男”、“文青”、“二次元”绑定。虽然未必准确，但各自用户群体确实能在某些方面产生共鸣。而用户的特点，也成为社区的标签。

在豆瓣评分事件中，虽然官方统计称并不存在“高赞好评被收买改为差评”的情况，豆瓣本身也不可能参与修改评分，但外界将不满情绪迁怒于豆瓣App。当时虎嗅网刊发评论称，“《流浪地球》粉丝大战豆瓣的内核，其实是大众趣味和豆瓣主流用户的价值观冲突。”豆瓣网友自曝更改评分，是为了“表示用户有一星的自由”，而这种行为换到其他平台，恐怕不会发生。

在虎扑对战吴亦凡中，价值观冲突更为明显。“虎扑步行街”账号表态的博文，转发超过7000，评论超过3万，点赞超过3万，迎来一个巅峰时刻。音乐博主北方公园NorthPark调侃称，“公园2018年7月25日，饭圈和虎扑多年形成的‘互不侵犯默契’宣告破裂”，“次元墙倒下之前，没有人相信它会倒下。”

“虎扑直男”与饭圈的隔阂被路人见证，而实际上，每一个具备独特文化氛围的社区都是一个圈子，相互之间，都存在一面“次元墙”。

关于蔡徐坤律师函事件，争议聚焦在鬼畜视频是否侵犯蔡徐坤个人权利。在种种分析中，意见并不一致。新浪科技曾就网络流传的部分鬼畜视频截图询问B站是否属实，未得到回应。而通过检索，一些有关蔡徐坤的鬼畜视频已经下架。

在B站全站排行榜中，鬼畜视频往往占据前排，足以说明用户的喜爱。但跳出B站的用户圈，反感鬼畜的也大有人在。有评论拿出同被鬼畜的吴亦凡、唐国强等人做对比，后者对鬼畜的接纳凸显了蔡徐坤方面的不包容。但关于鬼畜是否算网络暴力的讨论中，知乎网友momo owo的高赞答案指出：“鬼畜从生下来就是带有原罪”。

配音师葛平是最早被鬼畜的“大佬”之一，他曾对鬼畜文化表示认可：“只要能给大家带来快乐。”不过momo owo指出，早期对葛平的鬼畜，就是为了讽刺其配音的角色蓝猫。“那时候他不叫葛叔，而叫葛炮。其中不乏‘蓝猫爱吃屎’、‘金坷垃炮兵学院’等语言粗俗，格调低下，对葛平毫无尊重的鬼畜作品。”而“为什么葛平并没有对此生气呢，原因很简单，因为他不知道。”

可以明确的是，鬼畜文化在随着时代变化而更迭，整体格调与早先已有所不同。但具体到某类视频，不能说全无问题。在B站回应蔡徐坤律师函的微博下，有网友将官方回应理解为“加大力度”，一时间，B站的蔡徐坤投稿层出不穷。不过如下内容，即使纯粹路人看来，也不会认为没有偏向。

五次热搜，全网热议，B站和蔡徐坤都走到大众视野的焦点中。舆论场难论输赢，热潮平静之后，故事没有结束。在法律层面，B站的鬼畜视频是否侵权？在法律之外，网络娱乐与网络暴力间界限如何把握？这些问题都值得思考。