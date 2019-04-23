马斯克：明年将有百万辆特斯拉自动驾驶出租车上路

据CNBC报道，在美国加州举行的“自动驾驶投资者日”(Autonomy Investor Day)活动上，特斯拉展示了其正在开发的自动驾驶电动汽车技术。该公司首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，他“非常有信心”于明年推出自动驾驶出租车。

马斯克称：“我对特斯拉明年推出自动驾驶出租车充满信心。不过，这些车辆不会出现在所有司法管辖区，因为我们可能无法在所有地方都获得监管部门的批准，但我相信，我们至少会在某个地方获得批准。确切地说，这些车辆明年就可能上路”。

马斯克之所以对此表示乐观，是因为他的公司能够从今天已经上路的特斯拉汽车上收集大量数据，然后用这些数据来改进自己的软件。马斯克表示，目前其生产的所有特斯拉汽车都配备了全自动驾驶所需的硬件。他承诺，你需要做的只是升级软件。

马斯克还预测，两年后，特斯拉将生产没有方向盘和制动的汽车。虽然他一再表示，明年将有超过100万辆自动驾驶出租车上路，但他也警告投资者，“有时我会迟到，但我会把事情做好！”

过去，马斯克对特斯拉的许多预测被证明并不准确。特斯拉推出首款全电动SUV Model X比起预测晚了两年，其半自动驾驶功能也迟到两年才推出。

2016年，特斯拉开始讨论其在自动驾驶技术方面的雄心时，马斯克称，特斯拉将在2017年底之前完成横跨美国的自动驾驶之旅，但他们至今还没有完成这项任务。

马斯克和特斯拉董事、苹果前高管皮特·班农(Pete Bannon)展示了特斯拉的最新芯片，强调它们的设计原理，既能快速处理大量数据，又不会显著加热或耗尽汽车电量。班农声称，就Xavier芯片而言，这款芯片的性能可能是英伟达同类产品的7倍。

英伟达在一份声明中表示，特斯拉对其Xavier芯片的细节描述有误。Xavier芯片提供每秒30万亿次运算(而不是特斯拉声称的21万亿次)。英伟达还表示，特斯拉的全自动驾驶电脑可以直接与它的Drive AGX Pegasus相媲美。英伟达表示，特斯拉的新技术可以提供144万亿次运算，而Pegasus则可以提供320万亿次运算。

马斯克和班农表示，特斯拉已经在研发的新芯片可能会在两年内问世。他们透露，特斯拉目前正在德克萨斯州奥斯汀与三星合作生产芯片。

目前，特斯拉已经将先进的驾驶员辅助系统“自动驾驶仪”（Autopilot）作为其汽车的标准功能。该公司在网站上称，自动驾驶仪可以自动控制车道上的车辆，并自动加速或刹车。随着时间的推移，特斯拉还可以通过空中更新来改进自动驾驶仪的新功能(或修复漏洞)。

此外，特斯拉还销售名为“全自动驾驶”(Full Self-Driving，简称FSD)的软件包，如果软件是在车辆购买后安装的，售价在5000美元以上。

如今，FSD包括“召唤”功能，它可以让司机打电话给他们的特斯拉汽车，让它从停车位自动行驶到车主所站着的地方(车上没有司机)。此外，FSD还能让司机使用“Navigate on Autopilot”功能，即自动将汽车从高速公路的入口匝道开到出口匝道，沿途进行必要的车道变换。

特斯拉的网站称，今年晚些时候，配备了FSD的汽车应该能够正确识别交通信号灯和停车标志，并能在城市街道上自动驾驶。

即使有了FSD，特斯拉的汽车也不被认为是“无人驾驶”，这意味着它们不符合SAE四级标准。SAE四级标准指的是在某些条件下无需人工干预就能处理驾驶中的所有事宜。

特斯拉还警告其司机：“目前的自动驾驶功能需要主动的司机监督，并不支持车辆自动驾驶。”换句话说，虽然自动驾驶的前景很诱人，但司机不应该走神，也不应该将手离开方向盘，即使他们有全自动驾驶功能。

特斯拉和马斯克此前曾声称，当驾驶员使用自动驾驶仪时，他们的汽车比其他汽车安全40%。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)援引特斯拉的一项研究来支持这一说法，但独立研究机构质量控制系统（QCS）已对此与以驳斥。NHTSA表示，正在评估QCS的调查结果。

自2016年约书亚·布朗(Joshua Brown)在佛罗里达州遭遇车祸遇难以来，美国至少发生了三起涉及特斯拉自动驾驶仪的致命事故。