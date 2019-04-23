T-Mobile与Sprint高管力劝政府：批准合并我们就降价

据路透社报道，T-Mobile和Sprint两家公司的高管上周向华盛顿的政府官员表示，他们应该批准这两家无线服务运营企业的合并计划，他们称双方在完成合并后将有能力进行“大幅度的降价”。

本周一披露的一份联邦文件显示，T-Mobile CEO约翰·莱格尔（John Legere）、COO迈克尔·希沃特（Michael Sievert）和Sprint执行主席马塞洛·克劳尔（Marcelo Claure）等两家公司的高管上周四与联邦通信委员会（FCC）的杰西卡·罗森沃塞（Jessica Rosenworcel）进行了会面。这份文件还显示，这两家公司表示，在完成合并之后，他们将会“通过降价的方式从Verizon和AT&T等竞争对手那里争夺市场份额”。

如果这两家企业完成合并，这次价值260亿美元的合并将会形成一个拥有1·27亿用户的大型运营商，合并后的企业也将会成为Verizon和AT&T的不可忽视的主要竞争对手。目前Verizon和AT&T的市场份额分列美国的第一和第二位。

今年2月，有8名民主党参议员以及一位独立参议员均呼吁美国司法部和FCC驳回这两家公司的合并计划，他们认为，在完成合并之后，这两家企业的用户的每月花费将会最多提升10%。一些消费者团体也警告说，这笔交易会让美国大型运营商的数量从4个减少到3个。

上周有消息人士对路透社表示，对于两家企业的合并，美国司法部也感到有些担心。

一位了解情况的消息人士确认，莱格尔于上周四与司法部反垄断部门的负责人马坎·德尔拉希姆（Makan Delrahim）进行了会面。还有消息人士透露，司法部将会在6月初就此事做出最终的决定。

美国司法部拒绝就此消息做出回应。

T-Mobile此前曾表示，在完成合并之后，他们在5G建设方面将会做得更好、更快，从而与AT&T和Verizon进行竞争。

在对罗森沃塞进行的演示中，T-Mobile提到了Verizon每月需要额外缴纳10美元才能使用5G服务的决定。T-Mobile表示：“在T-Mobile推出5G服务之后，这种情况（额外收费）不会发生。”

T-Mobile与Sprint的合并协议形成于2018年4月，同年10月双方公司的股东批准了这笔交易，但是他们仍需要获得美国司法部和FCC的批准才能正式完成合并。此外，一些州的法官也在对这笔交易进行评估。

为了赢得对这笔交易的批准，T-Mobile曾经保证，他们3年内不会增加服务价格，并且将会在一些落后地区提供无线宽带服务。两家公司表示，在完成合并之后，在2024年之前，新的企业所提供的工作岗位，将会比当前两家独立企业的总岗位多1.1万个。