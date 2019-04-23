B&W Formation音响阵列正式登场，老烧们又有剁手的理由了

即使对于挑剔的老烧级别用户来说，宝华韦健B&W（Bowers&Wilkins）也绝对算得上是殿堂级的存在，而如果这部分老烧“恰好”又是无线音箱和家庭影院的忠粉，那么B&W刚刚推出的这一整套无线音箱套装大概就没有不买的理由了吧。

B&W此番推出的无线音箱系列名为B&W Formation，由条形音箱Formation Bar、桌面音箱Formation Duo、超低音Formation Bass、无线音频转换器Formation Audio以及一台看起来神似B&W齐柏林飞艇的独立音响Formation Wedge构成。

其中Formation Bar自带三声道播放，内部配备了包含3个25mm高音扬声器以及6枚65mm低音单元在内的9枚发声单元，同时在独立的中央声道的加持下，B&W表示可以让用户一直享受到处于可以享受声场的最理想位置。只是Formation Bar并不支持HDMI接入，只配备了一枚光纤接口（Sonos最新的条形音箱都有HDMI了！），在设备兼容性上多少有些局限。

而Formation Duo则是使用了非常典型的B&W家族设计，包括B&W引以为豪的碳圆顶高音系统，所以即使以老烧的眼光去审视这套桌面音箱，Formation Duo理论上也绝对经受得起考验。

Formation系列的优势在于支持更高质量的24bit/96kHz分辨率以及AirPlay 2，同时在B&W无线技术的加持下，Formation系列产品间的音频同步延迟被压缩在了微秒级别，别说人耳辨识，即使用专业仪器进行测试，Formation的同步延迟控制也堪称顶尖。

B&W将会在本月内开始售卖Formation系列产品，其中Formation Bar售价为1199美元（约合人民币8050元），Formation Duo售价3999美元（约合人民币26850元），Formation Bass售价999美元（约合人民币6700元），Formation Audio售价699美元（约合人民币4700元），Formation Wedge售价899美元（约合人民币6030元），全套价格为7795美元（约合人民币5.23万元）。从产品阵列来看，Formation系列似乎可以直接视作为Sonos的高阶版，而对于耳朵挑剔又有充足预算的客厅用户来说，这样的价格似乎也不是那么难以接受吧。